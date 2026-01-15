Solidarité armée-population : l’empreinte de la "Campagne Quang Trung"

Lancée par le Premier ministre Pham Minh Chinh pour reconstruire en urgence les logements détruits par les inondations historiques de novembre 2025, la "Campagne Quang Trung" a mobilisé l’ensemble du système politique. À Dak Lak, la campagne est désormais quasiment achevée, permettant aux sinistrés de retrouver un toit et de stabiliser leur vie.

Dans les zones les plus touchées, notamment la commune de Hoa Thinh, des maisons résistantes aux crues ont été construites en un temps record, avec le soutien déterminant des forces militaires appartenant à la Région militaire V et des autorités locales. En un peu plus d’un mois, des centaines de logements solides, surélevés et adaptés aux inondations ont été livrés.

Au total, 892/892 maisons endommagées ont été réparées et 529 nouvelles habitations construites sur 606 prévues. Les 77 dernières unités seront livrées mi-janvier. Des milliers de soldats, policiers et volontaires ont participé jour et nuit aux travaux, tout en apportant un soutien matériel et moral aux familles sinistrées.

Cette campagne exemplaire a non seulement permis de répondre rapidement aux conséquences des catastrophes naturelles, mais aussi de renforcer la confiance de la population envers le Parti, l’État et les forces armées, affirmant la force de la grande union nationale face aux défis climatiques croissants.

