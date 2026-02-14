Foire du Printemps 2026 : la porte de la confiance et de la prospérité

Plus de 500.000 visiteurs et plus de 300 milliards de dôngs (11,55 millions de dollars) de chiffre d’affaires : la première Foire du Printemps 2026 a signé un succès éclatant à Hanoï. Au-delà des performances commerciales, l’événement a affirmé la confiance du Vietnam dans sa dynamique de croissance et son ambition de rayonnement international.

>> Foire du Printemps 2026 : levier du développement du marché

>> Foire du Printemps 2026 : un levier pour la promotion des produits Halal

>> La Foire du Printemps 2026 vue par un entrepreneur vietnamien en Australie

>> Clôture de la première Foire du Printemps 2026, vitrine du dynamisme commercial national

Photo : VNA/CVN

Organisée du 2 au 13 février au Centre national des expositions du Vietnam, à Hanoï, la Foire du Printemps 2026, placée sous le thème "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps éclatant", s’est imposée comme l’un des premiers grands rendez-vous économiques de l’année.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, l’événement a accueilli plus de 500.000 visiteurs en douze jours, avec une moyenne d’environ 40.000 personnes par jour et des pics marqués durant les week-ends et en soirée. Le chiffre d’affaires total généré sur place est estimé à plus de 300 milliards de dôngs, hors contrats et accords de coopération conclus en marge du salon.

Photo : VNA/CVN

Plus de 2.200 entreprises nationales et internationales ont participé à la foire à travers quelque 3.000 stands, dont plus de 150 grandes entreprises vietnamiennes, plusieurs titulaires du label "Vietnam Value". Les 34 provinces et villes du pays disposaient d’espaces dédiés, aux côtés d’exposants venus du Cambodge, de Taïwan (Chine), de Hong Kong (Chine), de Roumanie, du Pakistan et de Chine.

Les résultats commerciaux confirment la vitalité de la demande intérieure : près de 75% des exposants ont enregistré une hausse significative de leurs ventes, certaines entreprises réalisant des recettes quotidiennes de plusieurs centaines de millions, voire plus de deux milliards de dôngs.

Photos : VNA/CVN

S’étendant sur plus de 100.000 m², la foire était structurée en sept zones thématiques : espace dédié à Hô Chi Minh-Ville, spécialités régionales, produits agricoles vietnamiens, "Source de la prospérité", chaînes de valeur du textile-habillement, du cuir-chaussure, du bois et de l’artisanat, "Têt des retrouvailles" et vitrine du patrimoine culturel national. À l’extérieur, un espace culinaire et floral de 43.000 ² complétait l’ensemble.

Au-delà des transactions, l’événement a proposé plus de 30 programmes culturels et artistiques. Spectacles traditionnels, ateliers de figurines en pâte de riz, démonstrations de confection du bánh chưng (gâteau carré de riz gluant) : les visiteurs ont vécu un véritable "voyage printanier à travers le Vietnam".

Cette articulation étroite entre consommation et expérience culturelle a renforcé la valeur perçue des produits. Chaque marchandise exposée portait l’empreinte d’un territoire, d’un savoir-faire, d’une histoire régionale. L’acte d’achat s’est ainsi doublé d’un sentiment de fierté et d’appartenance.

En parallèle, des forums consacrés à la gouvernance du commerce électronique, au développement durable et au renforcement de la compétitivité des exportations vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales ont été organisés, élargissant la portée stratégique du salon.

Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Phạm Minh Chinh a salué une manifestation témoignant de la vitalité interne de l’économie nationale et de l’élan du mouvement "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens". Il a estimé que cette première édition constituait un point de départ vers l’organisation de salons d’envergure régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de dresser un bilan approfondi afin de transformer les "opportunités du printemps" en "réussites pour toute l’année". Il a appelé à faire évoluer la stratégie de promotion des produits nationaux, en passant d’une simple priorité de principe à un attachement fondé sur la confiance et la qualité.

À l’approche du Têt, il a également insisté sur la nécessité de lutter résolument contre les contrefaçons, de fluidifier la circulation des marchandises et d’améliorer les mécanismes garantissant la qualité des biens vietnamiens.

S’adressant aux entreprises, le Premier ministre les a exhortées à placer la culture d’entreprise et l’éthique entrepreneuriale au cœur de leur développement. Les sociétés vietnamiennes, a-t-il souligné, doivent conquérir les marchés internationaux grâce à des produits répondant aux standards mondiaux et porteurs de l’intelligence vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Aux consommateurs, il a lancé un appel à exprimer leur patriotisme à travers des choix responsables, tout en exerçant une vigilance accrue sur la qualité. Quant aux partenaires étrangers, le gouvernement a réaffirmé son engagement à bâtir un environnement d’affaires transparent et équitable, notamment dans les domaines des technologies clés et de la gouvernance verte.

Une vaste campagne de communication a été déployée dans les principaux médias, sur les sites web ministériels et locaux, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, générant des milliers d'articles, de vidéos et de contenus multimédias. La page Facebook de la foire a enregistré à elle seule près de 3 millions de vues entre le 30 janvier et le 11 février, dépassant ainsi le niveau d'engagement de la Foire d'automne 2025.

Photo : VNA/CVN

Les principaux médias, dont l'Agence de presse vietnamienne (VNA), la Télévision vietnamienne (TV) et la Voix du Vietnam (VO), ont joué un rôle essentiel en assurant une couverture officielle, opportune et pertinente, contribuant à amplifier le message de la foire : "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps radieux".

Les organisateurs ont remis des certificats à plus de 2.200 entreprises, coopératives et ménages entrepreneurs participants et prévoyaient de récompenser 64 collectifs exceptionnels lors de la cérémonie de clôture pour leur contribution significative au succès de l’événement.

En déclarant officiellement close l’édition 2026, le chef du gouvernement a fixé "six ambitions accrues" pour les prochaines éditions : une plus grande envergure, une stature renforcée, des liens élargis, un professionnalisme accru, un rayonnement plus fort et davantage de bénéfices pour la population.

Thao Nguyên/CVN