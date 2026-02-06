Hô Chi Minh-Ville mise sur les industries culturelles comme moteur de développement durable

Hô Chi Minh-Ville place désormais la culture au cœur de son développement. Lors d’une rencontre avec les acteurs du secteur, le membre du Politburo et le secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, a tracé la voie vers une véritable industrie créative, se reposant sur des infrastructures modernes et l'innovation pour transformer le potentiel artistique en moteur économique.

Trân Luu Quang, a rencontré le 5 février des artistes ainsi que la communauté des entreprises opérant dans le domaine culturel. S’exprimant à cet événement, il a souligné que Hô Chi Minh-Ville ne se fixait pas seulement comme objectif le développement économique, avec une croissance à deux chiffres afin d’améliorer le niveau de vie de la population, mais qu’elle avait également une mission incontournable : le développement de la culture.

Selon lui, l’investissement dans la culture vise avant tout à améliorer la qualité de vie des habitants locaux. À long terme, le développement culturel contribue également de manière directe au développement global du pays.

M. Quang a estimé que la ville disposait de nombreux atouts spécifiques pour le développement culturel et qu’il faudrait continuer à les valoriser de manière méthodique et durable. Parallèlement, la mégapole du Sud met l'accent sur de nouvelles dynamiques culturelles et de nombreux produits artistiques innovants, allant des programmes et œuvres théâtraux aux films cinémathographiques à succès, générant des recettes de plusieurs centaines de milliards de dôngs. En outre, de nombreux artistes de tout le pays choisissent Hô Chi Minh-Ville pour s’y établir et développer leur carrière. Cela reflète de grands potentiels de la ville en la matière.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a appelé les artistes et les entreprises culturelles à dialoguer ouvertement avec les autorités municipales sur leurs besoins réels, afin que la ville puisse créer les conditions les plus favorables à leurs activités. L’objectif est de permettre aux artistes de pratiquer l’art dans son véritable sens, tout en créant des œuvres à une grande valeur économique, sociale et culturelle en adéquation avec les attentes du public.

Principaux secteurs des industries culturelles

Lors de la rencontre, les représentants des entreprises et les artistes ont échangé des points de vue sur les orientations de développement des principaux secteurs des industries culturelles de Hô Chi Minh-Ville, notamment le cinéma, la musique, la publicité, ainsi que les industries créatives appliquant les technologies numériques.

Bùi Viêt Hà, directrice des affaires extérieures et des relations publiques de Yeah1, a estimé que l’industrie du divertissement faisait face à de grandes difficultés en matière d’infrastructures, le Vietnam ne disposant pas encore d’espaces suffisamment vastes et conformes aux normes internationales pour accueillir des événements et des spectacles de grande envergure, rassemblant plus de 50.000 personnes.

Par ailleurs, la promotion des produits culturels vietnamiens, en particulier la musique et les contenus numériques tels que les courts-métrages et les vidéos courtes, sur les marchés internationaux repose encore essentiellement sur les efforts individuels des artistes et des entreprises, alors même qu’il s’agit d’un secteur à très forte valeur ajoutée.

Dinh Ba Thành, représentant du Groupe Dât Viêt VAC, a souligné que le développement des industries culturelles, s’il n’est pas abordé sous l’angle de l’échelle, risque de s’écarter de sa trajectoire. Les industries culturelles doivent être envisagées dans leur pleine acception d’"industrie", c’est-à-dire à une taille suffisante pour générer une valeur économique durable. Pour se développer de manière authentique, elles doivent, selon lui, réunir trois facteurs fondamentaux : une échelle suffisamment large, une créativité originale, ainsi que l’exploitation et la protection des droits de propriété intellectuelle.

Groupes de politiques prioritaires

À partir de ce constat, il a proposé plusieurs groupes de politiques prioritaires, notamment l’investissement dans le développement des infrastructures ; l’adoption de politiques fiscales et de crédit préférentielles afin de soutenir la production de contenus ; le soutien à l’investissement et à l’exportation des produits culturels ; ainsi que le renforcement de la protection du droit d’auteur, afin de permettre à l’industrie des contenus de se développer de manière durable et de renforcer sa compétitivité à l’échelle mondiale.

Le représentant du Groupe Dât Viêt VAC a également indiqué qu’à ce jour, le Vietnam ne comptait encore aucune entreprise culturelle ayant atteint une capitalisation d’environ un milliard de dollars. Il est donc nécessaire d’adopter une vision d’investissement à long terme et de sélectionner des partenaires stratégiques disposant de capacités et de potentiels suffisants afin de faire émerger des "licornes" dans le secteur culturel.

Dans cette perspective, il a proposé la création de centres internationaux d’industries culturelles, considérés comme des institutions majeures. Hô Chi Minh-Ville devrait les considérer comme des structures d’importance équivalente à un centre financier international et mettre en place des politiques d’incitation appropriées. Ces centres pourraient développer des technologies créatives, appliquer l’intelligence artificielle à l’ensemble de la chaîne de valeur des contenus, tout en stimulant le cinéma, la musique et les industries du divertissement à destination des marchés mondiaux.

Concernant les propositions relatives au développement des infrastructures au service des industries culturelles, Trân Luu Quang a indiqué que Hô Chi Minh-Ville accordait une attention particulière à ces questions, notamment à l’organisation d’événements et de spectacles de grande envergure.

Actuellement, la ville met en œuvre plusieurs projets d’infrastructures clés, dont un projet de complexe sportif polyvalent de grande capacité, pouvant accueillir environ 70.000 personnes, doté d’un toit et d’un système de climatisation. La ville étudie également la construction d’un nouveau centre de spectacles, fonctionnant le jour comme espace de conférences et, le soir, comme théâtre d’environ 2.000 places.

L’APEC 2027, une opportunité majeure

En ce qui concerne la promotion des produits culturels, Trân Luu Quang a estimé que l’APEC 2027 (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) constituait une opportunité majeure pour présenter les industries culturelles vietnamiennes.

Dans ce cadre, Hô Chi Minh-Ville proposera activement l’intégration de produits culturels emblématiques lors des événements organisés dans le cadre de l’APEC, contribuant ainsi à la promotion de l’image nationale.

