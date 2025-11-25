Hanoï renforce son aide à Gia Lai avec 200 milliards de dôngs supplémentaires

Fidèle à sa tradition de solidarité nationale, illustrée par la devise "Hanoï pour tout le pays, avec tout le pays", la capitale vietnamienne a décidé de renforcer son soutien à la province de Gia Lai, sévèrement touchée par des inondations historiques. Elle lui alloue ainsi une enveloppe supplémentaire de 200 milliards de dôngs (environ 7,6 millions de dollars).

Cette décision porte l’aide totale à un niveau substantiel, après un premier déblocage d’urgence de 50 milliards de dôngs. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la directive publiée le 21 novembre 2025 par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti, relative au soutien direct à la province de Gia Lai.

Dès le 21 novembre, la permanence du Comité du Parti de Hanoï avait émis la dépêche officielle N°73-CV/TU, demandant aux services compétents de collaborer avec les autorités de Gia Lai pour évaluer les dégâts et recenser les besoins en produits de première nécessité, en logements pour les ménages défavorisés et en infrastructures essentielles. Sur la base de cette évaluation, la ville a établi un plan de soutien global mobilisant le Fonds de secours du Comité du Front de la Patrie de Hanoï ainsi que le budget municipal, validant dans un premier temps une aide d’urgence de 50 milliards de dôngs afin d’aider la population à surmonter les difficultés immédiates.

À l’issue de consultations avec la province de Gia Lai, les dirigeants de Hanoï ont approuvé l’octroi de cette aide additionnelle de 200 milliards de dôngs. Celle-ci sera consacrée en priorité à la construction de zones de relogement et à la réparation des axes routiers gravement endommagés par les crues.

Le Comité populaire de Hanoï travaillera en étroite coordination avec Gia Lai pour assurer le déploiement rapide de ces projets et l’acheminement efficace des ressources vers les populations concernées.

Par ailleurs, la capitale a élargi son action humanitaire en transférant 10 milliards de dôngs au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour contribuer à l’effort national de secours. Le 24 novembre, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hanoï,

Nguyên Van Phong, a également remis une aide de 30 milliards de dôngs répartie équitablement entre les provinces de Dak Lak, Lâm Dông et Khanh Hoa.

