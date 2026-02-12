Hô Chi Minh-Ville

Le Vietnam ouvre son Centre financier international

Le Vietnam a officiellement lancé, le 11 février à Hô Chi Minh-Ville, son Centre financier international (VIFC-HCMC), concrétisant une ambition stratégique de longue date. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la volonté ferme du pays de se doter d’une place financière de rang international, affirmant que "la direction à suivre est claire, les mécanismes prêts, les ressources disponibles, la détermination inébranlable et le succès à portée de main".

Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné que le développement d’un centre financier international constitue "à la fois une nécessité et un choix stratégique", ainsi qu’une étape concrète dans le processus de modernisation du pays. Le centre a vocation à attirer et orienter les flux de capitaux vers les infrastructures stratégiques, les industries de base, la logistique, la croissance verte et la transformation numérique.

Il doit également doter les entreprises vietnamiennes d’outils financiers modernes afin de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales et faire évoluer le Vietnam "d’un simple bénéficiaire passif de capitaux à un acteur actif des marchés financiers régionaux et mondiaux".

Trois conditions clés ont été mises en avant : un cadre juridique et institutionnel plus performant que celui des autres places financières internationales ; un modèle de développement original et novateur, capable de percées majeures ; et une gestion flexible, efficiente et efficace.

Le Premier ministre s’est félicité des premiers progrès dans la structuration de l’écosystème du VIFC-HCMC, citant le centre de financement aéronautique ayant mobilisé 6,1 milliards de dollars, le centre de financement maritime s’appuyant sur les atouts logistiques du pays, ainsi qu’un pôle fintech et innovation attirant des modèles de finance numérique de pointe. Il a souligné que le lancement et le fonctionnement des institutions clés du centre constituent une base essentielle pour un développement durable, transparent et sûr.

Insistant sur la complexité du projet, il a averti qu’il s’agit d’une tâche exigeant "une action résolue, persévérante et inébranlable, sans aucune marge de manœuvre ni de demi-mesure". Et d’affirmer : "Le succès du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang repose sur la responsabilité et l’action collective de l’ensemble du système politique, de la population, des entreprises, des particuliers et des organisations".

Le gouvernement et les ministères sont appelés à agir avec détermination, à assurer un suivi régulier et à lever efficacement les obstacles. Le Premier ministre a insisté sur la mise en place rapide de cadres institutionnels conformes aux normes internationales, la suppression des entraves juridiques et administratives, la décentralisation des ressources, le renforcement des capacités locales, la priorité donnée aux infrastructures numériques et à la finance verte, l’investissement dans la sécurité financière et l’utilisation de l’intelligence artificielle et du Big Data pour la surveillance des risques. Des mécanismes de suivi trimestriels devront mesurer les capitaux attirés, le nombre d’organisations participantes et le volume des transactions.

Le ministère de la Justice et celui des Finances collaboreront avec la Cour populaire suprême afin d’assurer un système efficace de règlement des différends dès l’ouverture. Un conseil consultatif composé d’experts étrangers sera mis en place auprès du Conseil exécutif.

Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang devront adopter une approche audacieuse et proactive, déployer des mécanismes de test pour les nouveaux produits financiers, attirer au moins 50 organisations financières internationales dans les trois premières années et numériser l’ensemble des procédures à coûts compétitifs. Dà Nang développera des pôles complémentaires en finance maritime et logistique, tout en garantissant un environnement d’affaires attractif. Les deux villes sont appelées à investir prioritairement dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Conformément au plan directeur, le VIFC-HCMC s’étendra sur 898 hectares reliant les arrondissements de Saigon et Ben Thanh à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm, selon un modèle en anneau autour de la rivière Saigon. Son développement reposera sur quatre piliers : marchés internationaux de capitaux, services financiers, banque numérique et fintech, nouveaux produits financiers.

Lors de la cérémonie, les principales institutions du centre – organe exécutif, tribunal spécialisé et centre d’arbitrage international – ont été présentées. Le portail officiel (https://vifc.hochiminhcity.gov.vn/vi) a été lancé et les certificats remis aux membres fondateurs et stratégiques.

Parmi les membres fondateurs figurent Sovico Group, MB, TPBank, SHB, Son Kim Capital, VinaCapital et Nasdaq. Les investisseurs stratégiques incluent Nam A Bank, HFIC, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH), Global On-chain Economic Alliance, Gemadept et TikTok. Cette convergence entre banques domestiques, gestionnaires de fonds, investisseurs internationaux et plateformes numériques vise à structurer un écosystème couvrant finance aéronautique, maritime, fintech, chaînes d’approvisionnement et commerce transfrontalier.

Selon les autorités, plusieurs milliards de dollars ont déjà été engagés : 6,1 milliards pour la finance aéronautique, environ 2 milliards pour des infrastructures de données urbaines intelligentes et des projets financiers socio-économiques, ainsi qu’un fonds on-chain doté d’un milliard de dollars. Des milliards de dollars de transactions transfrontalières de TikTok devraient transiter par le système du centre.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a affirmé la détermination de la ville à développer le centre selon une approche novatrice : "Penser différemment, agir différemment et persévérer jusqu’au bout". Il a insisté sur un cadre stable et prévisible, un développement ciblé répondant aux besoins en capitaux des infrastructures et de la transition écologique, ainsi que sur la formation de ressources humaines de haute qualité.

À l’issue de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné la nécessité d’édifier trois piliers d’infrastructures : juridique, numérique et gouvernance/ressources humaines, en s’inspirant des modèles de Singapour, Hong Kong et Dubaï.

À Dà Nang, un immeuble de 20 étages au Parc logiciel n°2 sera mis en service au deuxième trimestre 2026, associé à des infrastructures de calcul pour la conception de semi-conducteurs, l’IA et le cloud computing. La ville prévoit également la mise en place de plateformes spécialisées, dont une plateforme d’actifs numériques sous mécanisme sandbox.

Truong Minh Huy Vu, président du VIFC-HCM, a indiqué que le centre se développera autour de quatre piliers stratégiques : finance aéronautique, finance numérique et FinTech, finance maritime et système interbancaire international connecté aux institutions mondiales. Des forums organisés à Davos et à Singapour ont déjà servi à promouvoir l’attraction d’investissements et à finaliser des projets de centre de finance maritime et de fonds de capital-risque.

Convaincu que cette initiative renforcera progressivement la position du Vietnam sur la scène financière mondiale et contribuera à l’objectif de croissance à deux chiffres fixé par le XIVe Congrès national du Parti, le Premier ministre a conclu que le centre deviendra "un symbole de prospérité, une source de fierté nationale", contribuant à l’aspiration d’un Vietnam "riche, fort, prospère, civilisé et heureux".

