Le cheval, compagnon fidèle des minorités du Nord-Ouest

Dans la vie quotidienne des minorités des zones montagneuses du Nord-Ouest, le cheval est bien plus qu’un animal de travail : il est à la fois un moyen de transport essentiel, un soutien économique et un compagnon de chaque jour.

Photos : VNA/CVN

Infatigables, les chevaux suivent fidèlement les hommes dans les mon-tagnes, transportant les marchandises vers les marchés périodiques. Au printemps, ils galopent aux côtés des jeunes hommes dans leur quête d’une compagne, puis, après les fêtes, ramènent discrètement leur maître ivre vers la maison. Ces instants évoquent le charme authentique du Nord-Ouest. Ici, on ne considère pas forcément le cheval comme du bétail, mais plutôt comme un partenaire du quotidien.

Dans les régions montagneuses du Nord-Ouest - de Muong Khuong, Y Ty, Bat Xat, Sa Pa, Tram Tâu (Lào Cai) jusqu’au plateau karstique de Dông Van et Mèo Vac (Hà Giang) - l’image du cheval avançant patiemment aux côtés des habitants H’mông, Tày, Nùng… est omniprésente.

Selon les statistiques, la province de Lào Cai compte plus de 5.000 chevaux, concentrés dans les communes montagneuses de Bac Hà, Si Ma Cai et Muong Khuong.

Pour les habitants de Lào Cai, le cheval revêt une signification toute particulière. Depuis longtemps, il n’est pas seulement un bien précieux, mais aussi un compagnon fidèle. Autrefois, malgré la pauvreté, chaque homme prévoyait d’acheter un cheval au moment de son mariage. Ainsi, l’élevage du cheval dépassait largement le cadre d’une activité économique ordinaire pour devenir une coutume, un trait culturel profondément ancré dans la mémoire collective des populations locales.

Photo : VNA/CVN

Pour Ly Seo Áo, issu de l’ethnie H’mông à Lào Cai, le cheval est un membre de la famille à part entière. En échange des soins prodigués, l’animal offre une force de travail sans égale, s’adaptant aux sols arides là où d’autres bêtes s’épuiseraient.

Il constitue le moteur essentiel de l’agriculture sur ces rizières en terrasses qui serpentent à perte de vue le long des sommets.

Le cheval est également un symbole culturel étroitement lié à la vie spirituelle des communautés ethniques minoritaires de Lào Cai.

Lors de la fête de Gâu Tào, la plus grande célébration annuelle des H’mông - "Gâu Tào" signifiant "s’amuser en plein air" en langue H’mông -, les propriétaires enfourchent leurs chevaux et les font galoper afin de démontrer la force et la beauté de l’animal.

À cette occasion, le maître de la fête attache un morceau de tissu rouge à la tête du cheval, exprimant ainsi le vœu de bonne santé pour la monture et son propriétaire. Ce rituel traditionnel, pratiqué depuis des temps anciens par les ethnies des régions montagneuses, se déroule durant les premiers jours du Nouvel An lunaire, marquant l’ouverture du printemps sous de bons auspices, placés sous le signe de la santé et de la prospérité agricole.

Chez les Hà Nhi, lors des rituels de culte, les habitants préparent souvent une botte d’herbe ou une gerbe de riz en offrande au “cheval sacré“, qui accompagne symboliquement les divinités dans leurs dépla-cements vers les lieux de cérémonie.

Lors des mariages des ethnies Tày et Phù La, on choisit généralement de grands et robustes chevaux pour conduire la mariée jusqu’à la maison de l’époux. L’animal est alors orné d’une fleur rouge nouée sur la tête, symbole de bonheur et de chance.

Ces dernières années, dans le but de promouvoir le tourisme et de mettre en valeur les atouts des localités du Nord-Ouest, le recours au cheval dans les activités touristiques s’est progressivement développé, offrant de nouvelles perspectives à l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

La commune de Phin Hô, province de Diên Biên, en est un exemple. Les autorités locales ont en effet encouragé les habitants à développer des services touristiques intégrant le cheval, tels que l’équitation ou la prise de photos avec l’animal.

Les chevaux utilisés dans les activités touristiques sont apparus pour la première fois en septembre 2023, à l’occasion de la Journée de la culture du peuple ethnique Thai.

Après plus de dix ans consacrés au dressage de chevaux au service du tourisme, Điêu Van Quôc s’est imposé comme l’un des pionniers de la location de chevaux à Điên Biên. "Transporter des passagers, porter des charges ou participer à des courses exigent un long travail de préparation pour un cheval. Selon la race et les méthodes de dressage, sur un troupeau de 20 chevaux, seuls trois à quatre peuvent être retenus. Dans les conditions les plus favorables, il faut environ un mois pour qu’un cheval devienne docile, s’habitue au contact humain et exécute correctement les ordres ; dans certains cas, ce processus peut toutefois s’étendre jusqu’à trois mois", explique M. Quôc. Il ajoute que l’investissement dans les selles, les brides et les autres équipements est tout aussi indispensable : "Un ensemble complet, comprenant la selle et le harnachement, coûte généralement entre 12 et15 millions de dôngs".

Photo : VNA/CVN

Conscients du rôle important que joue le cheval dans leur vie quotidienne, les villageois des régions montagneuses en prennent grand soin. Après une journée de travail, l’animal reçoit une alimentation complète composée de jeunes plants de maïs, de tiges de bananier hachées mélangées à du paddy ou du son de riz, ainsi que de farine de maïs. On lui donne aussi de l’eau légèrement salée. En période de froid intense - marquée par le gel, le givre, voire la neige - des mesures sont prises afin de fermer et de protéger soigneusement les écuries.

Hoàng Phuong/CVN