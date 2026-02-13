Année du Cheval 2026

Détermination du pays pour surmonter les défis et bâtir un avenir radieux

Le Printemps du Têt du Cheval 2026 (Binh Ngo) approche à grands pas, porteur d’une signification particulière, alors que l’ensemble du pays fait preuve d’unité et de détermination pour traduire la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) en actions concrètes et efficaces dans la vie quotidienne.

À l’issue du XIVᵉ Congrès du Parti, couronné de succès fin janvier 2026, le secrétaire général du Parti Tô Lâm, répondant à une interview de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), a affirmé la ferme volonté de l’ensemble du système politique de transformer rapidement la Résolution du Congrès en résultats tangibles, afin que la population puisse en percevoir clairement les bénéfices et en être directement bénéficiaire.

"…Le Congrès appelle l’ensemble du Parti, l’ensemble du peuple et de l’armée, ainsi que nos compatriotes vivant à l’étranger, à promouvoir l’esprit patriotique, le sens des responsabilités civiques et l’aspiration au développement. Chaque organisme, unité, organisation et individu doit agir sans délai à travers des tâches les plus concrètes possibles, contribuant jour après jour au développement du pays, à l’amélioration constante du niveau de vie et du bonheur du peuple, ainsi qu’au renforcement continu du Vietnam…", a déclaré le secrétaire général du Parti Tô Lâm lors du XIVᵉ Congrès du Parti.

Promouvoir un développement rapide et durable

Le leader du Parti a souligné que la mise en œuvre de la Résolution de ce congrès du Parti constitue la mission clé et transversale de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour le nouveau mandat. Il a insisté sur la nécessité d’opérer un changement fort, passant de l’adoption des résolutions à leur mise en œuvre effective, en prenant l’efficacité concrète comme principal critère d’évaluation, afin de promouvoir un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle phase. Il a également appelé chaque secteur, chaque niveau, chaque cadre et chaque membre du Parti à faire preuve d’esprit pionnier, d’exemplarité et de sens du sacrifice au service de la noble cause du Parti et du bonheur du peuple.

Dans cet esprit, les organes du Parti et de l’État, le Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les organisations sociopolitiques ont déployé simultanément de nombreuses actions concrètes en faveur des personnes pauvres et des travailleurs en situation difficile à l’occasion du Printemps du Têt du Cheval. Le gouvernement a promulgué la Résolution N°418, allouant un complément de 2.513 milliards de dôngs du budget central aux collectivités locales, afin de financer les cadeaux du Parti et de l’État à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti et du Têt traditionnel 2026, destinés aux personnes ayant rendu des services à la révolution, aux bénéficiaires de l’aide sociale, aux retraités sociaux et aux personnes vulnérables.

La Résolution souligne également l’importance de préparer soigneusement les conditions permettant à la population de célébrer le Têt traditionnel 2026 dans la sécurité, la sérénité, la sobriété et la convivialité, créant ainsi un climat d’enthousiasme et un élan mobilisateur pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dès les premiers mois de 2026. Une attention particulière est accordée aux visites et aux vœux adressés aux anciens révolutionnaires, aux Mères vietnamiennes héroïnes, aux invalides de guerre, aux familles de martyrs, aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux intellectuels, artistes, personnalités influentes des minorités ethniques, dignitaires religieux, ainsi qu’aux forces armées accomplissant leurs missions pendant le Têt dans les zones frontalières, insulaires, reculées et particulièrement difficiles, afin de garantir que chaque foyer, chaque citoyen puisse accueillir le printemps dans la joie.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adopté le Plan N°96, prévoyant la visite et la remise de 30.000 cadeaux aux personnes pauvres, aux ouvriers et aux personnes en situation particulièrement difficile à l’occasion du Têt traditionnel, pour un montant total de 750 milliards de dôngs, financés par le Fonds central pour les pauvres et d’autres sources de mobilisation.

À travers le pays, de nombreux ménages pauvres, bénéficiaires de politiques sociales et personnes ayant rendu des services à la nation, en particulier dans les régions sinistrées du Centre et des Hauts plateaux du Centre, ont pu célébrer le Nouvel An lunaire dans des maisons neuves, solides et chaleureuses. Grâce à la direction résolue du gouvernement, à l’engagement actif des ministères, des collectivités locales et au soutien efficace des entreprises, organisations et particuliers, les 34.759 logements endommagés par les inondations dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux ont été reconstruits ou réparés, répondant aux besoins urgents en matière de logement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné, le 10 décembre 2025, lors de l’accélération de la "Campagne Quang Trung" visant à reconstruire rapidement les habitations détruites ou gravement endommagées par les tempêtes et les inondations, que cette mission devait être menée avec la plus haute détermination, considérée non seulement comme une responsabilité politique, mais comme un "commandement venant du cœur".

Multiplier les gestes de solidarité

Au-delà de l’aide à la reconstruction des logements, les autorités, les entreprises et les citoyens ont multiplié les gestes de solidarité, à travers des dons, des enveloppes porte-bonheur, du riz et des produits de première nécessité, afin d’aider les plus démunis à accueillir le Têt dans la dignité. Ces gestes, bien que modestes, ont apporté une profonde chaleur humaine et un encouragement précieux, laissant une empreinte émouvante au Printemps du Cheval 2026.

"Je n’aurais jamais imaginé pouvoir retrouver si rapidement un toit pour accueillir la nouvelle année avec mon épouse et mes enfants", a confié avec émotion à la presse Hô Van Vinh, de la commune de Tây Trà Bông, province de Quang Ngai, après avoir emménagé dans la nouvelle maison de sa famille, construite à la suite des inondations historiques de la fin de l’année 2025. Il a exprimé sa profonde reconnaissance à l’égard des autorités et des forces de soutien, grâce auxquelles sa famille a pu retrouver une stabilité durable.

De même, Vo Trong Dang, de la commune de Ha Thinh, province de Dak Lak, n’a pas dissimulé son émotion lors de la réception de sa nouvelle habitation remise dans le cadre de la "Campagne Quang Trung". "C’est un printemps tout à fait particulier pour notre famille. L’État a pris soin de nous offrir une nouvelle maison… J’avais pensé que, pour ce Têt Binh Ngo, plusieurs générations de notre famille devraient célébrer le Nouvel An sous des tentes, sans jamais oser rêver d’une maison. Lorsque les soldats sont arrivés et ont construit à un rythme remarquable cette nouvelle habitation, remise à notre famille dès le début de l’année 2026, j’ai réellement fondu en larmes", a-t-il déclaré.

La nouveauté des activités "Apporter un Têt chaleureux à chaque foyer" en 2026 réside dans l’organisation, au niveau communal, de la Semaine du "Têt solidaire", déployée simultanément dans les localités du pays du 2 au 9 février. Cette initiative se traduit par de nombreuses actions concrètes et porteuses de sens, telles que les marchés du Têt solidaire, les ateliers de confection de bánh chưng (gâteau de riz gluant), ainsi que des jeux folkloriques, contribuant à créer des espaces de cohésion communautaire et à rapprocher, dès la base, les activités de soutien liées au Têt des citoyens.

À travers ce mouvement, l’esprit de solidarité, d’entraide et de partage au service de la communauté est ravivé avec vigueur, générant un large effet d’entraînement au sein de la société, tout en mobilisant des ressources matérielles destinées à soutenir les personnes démunies, les familles bénéficiaires de politiques sociales et les groupes vulnérables, afin qu’ils puissent célébrer le Nouvel An lunaire traditionnel dans la chaleur et la convivialité.

Bien que l’année 2026 continue de présenter de nombreux défis et risques imprévisibles pour le pays, chaque citoyen vietnamien demeure animé d’un esprit d’optimisme, d’aspiration et d’efforts inlassables en faveur d’un Vietnam pacifique, développé et prospère dans la nouvelle ère.

Fort des acquis obtenus après plus de 40 années de mise en œuvre de la politique de Renouveau, conjugués à la Résolution du XIVe Congrès du Parti, le peuple vietnamien nourrit une confiance solide dans le fait que, sous la direction du Parti et grâce à l’unité et à la détermination de l’ensemble de la nation, l’année 2026 marquera une étape décisive sur la voie du développement et de l’intégration, permettant au pays de surmonter toutes les difficultés et de remporter des succès majeurs et durables.

Texte et photos : VNA/CVN