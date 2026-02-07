À Son La, l’agriculture de haute technologie transforme les campagnes

La province de Son La (Nord) intensifie ses efforts en faveur du développement d’une agriculture de haute technologie et biologique, avec l’ambition de devenir un pôle majeur de production et de transformation agricoles dans la région Nord-Ouest.

Ces dernières années, la production agricole de Son La a connu une transformation significative. Entreprises, coopératives et agriculteurs ont activement investi dans l’application des progrès scientifiques, techniques et des nouvelles technologies. De nombreux modèles agricoles de pointe ont ainsi vu le jour, générant une forte valeur économique.

Parmi eux figurent les cultures de pruniers, de litchis précoces et de légumes hors saison ; les modèles de soins des vergers, du thé et du caféaux normes VietGAP (Bonnes pratiques agricoles vietnamiennes), GlobalGAP (Bonnes pratiques agricoles mondiale) et biologiques ; ou encore la culture des pommes-cannelles “Hoàng hâu” et des fraises sous serre. Ces modèles dégagent des revenus allant de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de dôngs par hectare et par an, contribuant à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

Par ailleurs, de nombreuses coopératives et exploitations familiales ont adopté des techniques modernes telles que la taille et l’ensachage des fruits, l’investissement dans des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte et automatisés économes en eau, ainsi que l’utilisation de capteurs pour surveiller l’humidité et la nutrition des sols. Grâce à ces innovations, la qualité des produits s’est nettement améliorée, répondant aux exigences strictes des marchés nationaux et internationaux.

Ces dernières années, la province a accéléré de manière concrète et efficace la restructuration de son agriculture, en valorisant pleinement les atouts propres à chaque zone.

Son La a planifié et développé de vastes zones de production associées à la transformation et à la consommation des produits. Des régions agricoles de haute technologie se sont clairement structurées, notamment pour les fruits aux communes de Mai Son et Yên Châu ; le thé à Bac Yên ; et le café à Mai Son.

Grâce à la mise en place de chaînes de valeur intégrées et à la création de coopératives modernes, les produits agricoles de Son La ont non seulement progressé en volume, mais surtout vu leur valeur ajoutée croître considérablement. Les agriculteurs ne se limitent plus à la production, mais participent activement à la transformation, à la conservation et à la commercialisation des produits.

La province accorde également une attention particulière à l’attraction des investissements dans l’agriculture de haute technologie, en créant un environnement favorable à l’implantation de grandes entreprises et à la réalisation de projets de production et de transformation agricoles modernes à grande échelle, tout en élargissant les débouchés sur les marchés intérieur et extérieur.

L’application de technologies avancées dans l’agriculture ne permet pas seulement d’améliorer les rendements et la qualité des produits, elle accélère aussi la transition d’une agriculture traditionnelle, fondée sur l’exploitation extensive des ressources naturelles et de petites exploitations, vers une agriculture moderne, à grande échelle et durable.

Cette dynamique contribue par ailleurs à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des populations rurales et au développement socio-économique des territoires. Les produits agricoles propres et sûrs pour la santé des consommateurs s’imposent progressivement sur le marché intérieur et s’exportent vers de nombreux pays et régions, notamment la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et l’Union européenne.

À ce jour, Son La a délivré plus de 300 codes de zones de culture pour les principaux fruits, recensé plus de 200 établissements de transformation et d’emballage répondant aux normes d’exportation, validé plus de 90 chaînes d’approvisionnement alimentaire sûres et vu de nombreux produits OCOP obtenir des notations de 3 à 5 étoiles. Autant d’indicateurs attestant de l’efficacité de l’agriculture de haute technologie dans la province.

Selon Nguyễn Thành Công, vice-président du Comité populaire de la province, Sơn La continue de définir clairement les zones écologiques adaptées à chaque type de culture, en liant la planification de la production aux conditions climatiques et pédologiques. “En même temps, la province renforce la coopération entre agriculteurs, coopératives et entreprises, tout en intensifiant l’application des sciences et technologies, ainsi que la transformation numérique dans la production et la pratique de l’agriculture durable”, a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’un accent particulier sera mis sur le développement de technologies post-récolte. Parallèlement, la province se concentrera sur “l’identification des produits phares, avec un plan d’utilisation des terres et d’investissement des ressources appropriées pour former des zones de matières premières stables, associées à la construction et au développement de la marque des produits agricoles de Sơn La ; en mettant l’accent sur la promotion, la promotion commerciale et l’augmentation de la valeur des produits”.

Grâce à des orientations claires, des solutions concrètes et une mobilisation cohérente de l’ensemble du système politique et de la population, Son La affirme progressivement son rôle de pôle agricole de haute technologie du Nord-Ouest, contribuant de manière significative au développement durable de l’agriculture nationale. Ce processus favorise non seulement l’augmentation de la valeur ajoutée et de l’efficacité économique, mais aussi la construction de nouvelles zones rurales et un développement économique durable à l’échelle provinciale.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN