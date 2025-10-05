Un nouveau rendez-vous de tourisme communautaire

Au milieu des montagnes majestueuses du Nord-Ouest vietnamien, le hameau de Mung s’impose progressivement comme une nouvelle destination phare du tourisme communautaire. Avec ses paysages naturels verdoyants, ses floraisons éclatantes au fil des saisons et son identité culturelle muong singulière, ce village attire un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.

>> Muong Thàng et ses traits culturels originaux

>> Le Têt traditionnel des Muong

>> Hòa Bình : les festivals ethniques attirent les visiteurs et boostent le tourisme

>> Le rituel Mo Muong, parcours vers l’inscription au patrimoine mondial

Photo : VNA/CVN

Situé à plus de 600 mètres d’altitude, le hameau de Mung est un village de l'ethnie de Muong bénéficiant d’un climat tempéré toute l’année. Recouvert de forêts anciennes, orné de rizières en terrasses sinueuses et de collines ondoyantes, le site a longtemps vécu principalement de la culture du maïs, du manioc et du riz, ainsi que de la collecte de produits forestiers.

Un joyau brut qui s’éveille

Depuis 2021, les autorités locales ont orienté son développement vers le tourisme communautaire, révélant peu à peu ses atouts uniques. Les rizières en terrasses, les pentes et les sentiers du village se parent désormais de fleurs multicolores, transformant l’endroit en un véritable "paradis floral" tout au long de l’année.

Au printemps, près de 500 cerisiers fleurissent simultanément, teintant le village de rose ; en été, des parterres de fleurs papillons multicolores s’épanouissent ; à l’automne et au début de l’hiver, les tournesols sauvages tapissent de jaune éclatant les chemins menant au village.

Grâce à ce décor pittoresque, Mung est rapidement devenu un lieu de prédilection pour les jeunes, les photographes et les voyageurs en quête d’expériences inédites. "Les fleurs sont encore plus belles que ce que j’imaginais, le climat est agréable et la gastronomie de Muong savoureuse. Je reviendrai certainement avec des amis", confie Duong Diem Quynh, une touriste venue de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

En outre, le hameau abrite 520 hectares de forêts naturelles rigoureusement protégées, considérées comme un "poumon vert" précieux, idéal pour développer l’écotourisme, la randonnée et les activités de plein air. Sur la route menant à Mung, les visiteurs peuvent également découvrir d’autres sites touristiques de la commune de Cao Phong, tels que le mont Dau Rong, le parc du Patrimoine des scientifiques vietnamiens, et déguster les célèbres oranges de Cao Phong.

Tourisme et identité culturelle

La richesse de Mung ne réside pas seulement dans sa nature, mais aussi dans son patrimoine culturel. Depuis 2023, la commune a officiellement mis en place un modèle de tourisme communautaire et écologique, attirant des investisseurs pour développer des homestays tels que Mừng Retreat Glamping, Nhà Tím Homestay ou encore Thung Mây Wellness Retreat. Conçus de manière moderne mais intégrés harmonieusement à la nature, ces établissements offrent aux visiteurs un cadre d’hébergement unique.

"La beauté de la nature et l’authenticité de la culture muong m’ont convaincu de développer un homestay à Mung. Mon objectif est d’apporter aux visiteurs une expérience inoubliable tout en créant des emplois pour les habitants", explique Nguyen Van Hai, propriétaire du Thung Mây Wellness Retreat.

Les visiteurs ont l’opportunité d’admirer la "mer de nuages" au lever du jour, de visiter des vergers d’orangers et de déguster les fruits sur place, de séjourner dans des maisons sur pilotis traditionnelles et de savourer des spécialités locales telles que le poulet de montagne, le porc noir, le riz gluant cuit dans des bambous ou encore les pousses de bambou amères. Le soir, des feux de camp, des danses traditionnelles, des spectacles de gongs et des chants folkloriques muong offrent une immersion culturelle vivante. Les homestays proposent également des activités de team building, de trekking ou de découverte culturelle, adaptées aux familles, aux groupes de jeunes et aux amoureux de la nature.

Vers un développement durable

Selon Nguyên Linh Ngoc, directrice adjointe du Servicec de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho, les paysages pittoresques de Muong Thang, ses maisons sur pilotis traditionnelles, ses activités culturelles (chants, gongs, costumes, gastronomie) constituent des atouts inestimables pour le tourisme. Toutefois, elle souligne la nécessité d’améliorer les infrastructures, de développer des hébergements de qualité, de diversifier les services et de renforcer la promotion de l’image touristique du hameau, en le reliant à d’autres sites de Phu Thọ et du Nord-Ouest.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Hoàng Minh Hiêu, président de la commune de Cao Phong, rappelle que plus de 98% de la population de Mung est d’ethnie Muong, ce qui confère au village une identité culturelle marquée. Les autorités locales se fixent pour objectif de transformer Mung en une destination communautaire attrayante, tout en préservant la culture et en promouvant un développement économique vert et durable.

À l’avenir, grâce à la synergie entre autorités, entreprises et habitants, le hameau de Mung a toutes les chances de devenir une "destination d’or", contribuant de manière significative au développement économique et social durable de la province de Phu Thọ et de toute la région du Nord-Ouest.

VNA/CVN