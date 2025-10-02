Lancement du concours de courtes vidéos "Find Your Journey" à Hô Chi Minh-Ville

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé, le 1 er octobre, dans la mégapole du Sud, le concours de courtes vidéos "Trouvez votre voyage" (Find Your Journey), ouvert à tous les Vietnamiens.

>> Un nouvel espace de développement pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

>> Tourisme interrégional : Hô Chi Minh-Ville, catalyseur d’une dynamique nationale

>> Hô Chi Minh-Ville honorée du Prix du Marketing touristique aux TPO BEST Awards 2025

>> Time Out classe une rue à Hô Chi Minh-Ville parmi les plus branchées du monde

Photo: BTC/CVN

Ce concours vise à encourager les habitants et les visiteurs à immortaliser la beauté diversifiée de Hô Chi Minh-Ville, en mettant notamment en lumière la fusion administrative avec les trois localités de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu.

Histoires uniques sur la nouvelle Hô Chi Minh-Ville

Selon le comité d’organisation, l'objectif principal du concours est d'inciter les créateurs de contenu à explorer et à raconter des histoires sur le nouveau "Triangle identitaire" (comprenant Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu). Ce concept représente une connexion harmonieuse entre une zone urbaine moderne et dynamique, riche en valeurs culturelles et patrimoniales, et la beauté naturelle de la mer, des îles, des montagnes et des forêts.

Photo: Tân Dat/CVN

Ainsi, les voyages à Hô Chi Minh-Ville ne se limitent pas à des bâtiments emblématiques comme le Palais de l'Indépendance et le marché traditionnel de Bên Thành, mais s'étendent également à la plage de Hô Tram, à Côn Dao, à des vestiges culturels tels que la maison communale de Thang Tam, la pagode Dai Tong Lam de l'ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu, ou encore à des villages d'artisanat traditionnel comme celui des céramiques de Lai Thieu de l'ancienne province de Binh Duong. Les organisateurs espèrent que chaque vidéo apportera une perspective unique, dépeignant l'image d'une ville respectueuse de l'histoire et tournée vers l'avenir.

Concours pour les citoyens vietnamiens

Ce concours est réservé aux citoyens vietnamiens âgés de 16 ans et plus, résidant et travaillant dans le pays. Les participants doivent créer de courtes vidéos verticales en utilisant le modèle officiel CapCut fourni par les organisateurs. Les principaux thèmes abordés sont : la culture et le patrimoine, la gastronomie, le rythme de vie et les habitants locaux.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

La période de réception des candidatures s'étend du octobre au 25 novembre 2025. À l'issue de la phase préliminaire, les 20 meilleures vidéos seront sélectionnées pour la phase finale, qui se déroulera du au 5 décembre 2025.

En exploitant cette plateforme vidéo courte à fort potentiel de diffusion, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville souhaite attirer la participation de la communauté, et plus particulièrement des jeunes. Il constituera ainsi une archive d'images réelles et vivantes, contribuant à promouvoir Hô Chi Minh-Ville comme une destination agréable à vivre et à découvrir pour les touristes nationaux et internationaux.

Tân Dat/CVN