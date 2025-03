Hòa Bình : les festivals ethniques attirent les visiteurs et boostent le tourisme

Les festivals imprégnés de croyances populaires constituent une particularité de Hòa Bình, où l'ethnie Muong représente plus de 60% de sa population. Ces événements ne sont pas seulement l'occasion pour les habitants d'exprimer leurs vœux de prospérité et de bonheur pour leur village, mais ils deviennent également une opportunité précieuse pour le développement du tourisme local.

Au printemps, plusieurs festivals traditionnels des Muong, tels que le festival Khai Hạ, la fête de la Pagode Tiên et la fête du Temple Kênh, sont organisés dans différentes localités de Hòa Bình. Ces célébrations renforcent la cohésion communautaire et attirent un grand nombre de visiteurs venant de toutes les régions.

Le festival Khai Hạ, également appelé "Fête de la descente aux champs" ou "Cérémonie d’ouverture de la forêt" est le plus grand et le plus emblématique des festivals Muong. Il s’agit d’un rituel spirituel et culturel incontournable au début de l'année. C'est aussi l’occasion pour les habitants des quatre grands territoires Muong - Mường Bi (Tân Lạc), Mường Vang (Lạc Sơn), Mường Thàng (Cao Phong) et Mường Động (Kim Bôi) – d’exprimer leur gratitude envers les divinités fondatrices de leurs terres et du mode de vie basé sur la riziculture inondée, un héritage marqué par la civilisation vietnamienne antique.

Le temple des Déesses de Thac Bo, situé à Hòa Bình, est également une destination de tourisme culturel et spirituel réputée du Nord-Ouest du Vietnam. Il s’agit en même temps d’un site d’écotourisme unique au cœur du lac de Hòa Bình, site pittoresque attirant de nombreux visiteurs locaux et internationaux. Selon le département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hòa Bình, le festival du temple des Déesses de Thac Bo se déroule chaque année du deuxième jour du premier mois lunaire jusqu’à la fin du troisième mois lunaire. Début 2025, certains jours de festivités ont vu affluer plus de 4 000 visiteurs.

Par ailleurs, l’ethnie Hmong des communes de Hang Kia et Pà Cò, dans le district de Mai Châu, célèbre le festival Gầu Tào, tandis que l’ethnie Thaï organise chaque année la fête Xên Mường à Chiềng Châu, considérée comme le berceau de la culture de l'ethnie Thaï.

Bùi Kim Phúc, cheffe du Bureau de gestion de la culture au Service de la culture, des sports et du tourisme de Hòa Bình, a souligné que les festivals printaniers des différentes ethnies contribuent à préserver et à valoriser leur identité culturelle, tout en faisant la promotion du patrimoine historique et du potentiel touristique de la province auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Sùng Y Múa, propriétaire du homestay Y Múa à Hang Kia, a partagé que durant le festival Gầu Tào, toutes les chambres de ses deux établissements étaient réservées un mois à l’avance. Elle espère que la province investira davantage dans les infrastructures routières, les hébergements et les sites touristiques de qualité afin d’améliorer les revenus des habitants et de dynamiser l’économie locale.

La directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hòa Bình, Quách Thị Kiều, a affirmé que les autorités provinciales et les services concernés s’efforcent de préserver l’intégrité historique et culturelle des festivals printaniers, tout en les intégrant au tourisme pour favoriser le développement socio-économique.

En 2025, le secteur du tourisme de Hòa Bình prévoit de déployer de nombreuses initiatives pour sensibiliser la population à l’importance de la culture dans le développement socio-économique. L’objectif est de bâtir une identité culturelle forte, en phase avec la modernité et l’intégration internationale, tout en préservant l’essence du patrimoine national.

Lors du Nouvel An du Serpent 2025, début février dernier, plus de 250.000 visiteurs ont séjourné et visité les sites touristiques de Hòa Bình, dont près de 6.000 touristes étrangers et plus de 244 200 visiteurs nationaux, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période en 2024. Les recettes touristiques ont atteint 132 milliards de dongs, enregistrant une hausse de 11,8% par rapport à l'année précédente.

