Khanh Hoa accueille un vol direct de Nordwind depuis Moscou après cinq ans

Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa a organisé lundi 29 septembre une cérémonie au terminal T2 de l’aéroport international de Cam Ranh pour accueillir le premier vol de Nordwind Airlines au départ de Moscou, marquant ainsi la reprise de la ligne Russie - Nha Trang après près de cinq ans d’interruption.

Le vol Nordwind RA73850 a atterri à 12h35, transportant des visiteurs russes à destination de Cam Ranh. Dans le hall d’arrivée, les 20 premiers passagers ont reçu des fleurs et des souvenirs, tandis que des spectacles de danse et de musique traditionnelles créaient une ambiance festive. De nombreux voyageurs ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de retrouver Khanh Hoa, une destination familière connue pour ses eaux turquoise, son sable blanc et son soleil radieux.

Photo : ND/CVN

Cet événement rétablit une importante ligne internationale et réaffirme l’ambition de Khanh Hoa de devenir un pôle touristique balnéaire de premier plan en Asie du Sud-Est.

Pham Minh Nhut, président de l’Association touristique de Nha Trang -Khanh Hoa, a déclaré que la province, après sa fusion avec Ninh Thuân, a développé une offre unique alliant îles, culture cham et paysages d’énergies renouvelables, créant ainsi de nouvelles opportunités pour attirer les touristes russes.

Au cours des neuf derniers mois de cette année, la province de Khanh Hoa a accueilli plus de 14,1 millions de visiteurs, soit une hausse de 16,5% par rapport à l’année précédente, atteignant près de 90% de son objectif annuel, dont 4,3 millions d’arrivées internationales. Les recettes touristiques ont été estimées à plus de 56,5 milliards de dôngs, soit une hausse de 19,2% par rapport à l’année précédente, contribuant ainsi à la croissance socio-économique de la province.

La Russie demeure un marché clé pour le tourisme à Khanh Hoa. Plus de 30 vols hebdomadaires acheminent actuellement des voyageurs russes en voyage organisé vers la province.

À partir d’octobre 2025, Nordwind Airlines prévoit d’opérer 18 à 22 vols par mois, transportant environ 6.800 passagers au départ de huit grandes villes russes, dont Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok, vers Cam Ranh.

VNA/CVN