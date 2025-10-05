Un matin doux à Hô Chi Minh-Ville

Je ne suis pas à la campagne en France et pourtant, c'est bien par le chant du coq que je me réveille doucement. Un réveil au clairon naturel dans l'immensité urbaine de Hô Chi Minh-Ville.

Son et lumière

Le gallinacé, l'un des emblèmes français, est aussi un animal sacré pour les Vietnamiens, et est bien présent en ville. Dans la modernité vietnamienne, le traditionnel, quand il ne se voit pas, se fait entendre ! C'est l'âme du Vietnam qui, chaque jour, se rappelle à nous.

Photo : Toni Gensi/CVN

Le bruit plus lointain des véhicules s'amplifie et devient continu au fil des minutes matinales qui défilent. Après une accalmie nocturne, le grondement des moteurs reprend de la vigueur. C'est comme la respiration de la ville, un mouvement qui accélère, se calme, reprend de la vitesse, ralentit, mais qui ne s'arrête jamais tout à fait, témoin de l'activité, de la vivacité et du dynamisme de la cité.

Les premières mélopées des vendeurs ambulants se font entendre. Leurs annonces marchandes se faufilent comme un ruisseau chantant à travers les étroites ruelles du quartier, se faisant plus fortes, puis plus faibles, avant de disparaître peu à peu. Je les croiserai plus tard, ces magasins à deux ou trois roues, chargés de mets divers, aux couleurs et odeurs alléchantes, et proposant quelques douceurs avant de s'élancer dans une nouvelle journée effrénée.

Près du fleuve, une musique légère s'élève dans les airs, et sous l'arbre à fleurs, un groupe de personnes, assises par terre, méditent. Certains, non loin, s'exercent au Taï Chi, ils dessinent des mouvements lents et gracieux, alors que d'autres font claquer leurs grands éventails colorés dans de séduisantes chorégraphies orientales. Les habits de satin luisent au gentil soleil du matin, et chacun de leurs mouvements transforme le tissu chatoyant en des éclairs terrestres ravissants.

Photo : Toni Gensi/CVN

Des cris et des éclats de rire retentissent du coin sportif où les joueurs de badminton commencent leur journée par des parties animées dans lesquelles le volant s'échange dans des gestes rapides et violents.

Le matin est un moment privilégié pour l'entretien musculaire, et les aires consacrées à la gymnastique, avec leurs appareils d'exercices, sont très populaires. Un réveil musculaire et cérébral pour une santé corporelle et mentale ! Il est tentant de prendre son temps dans ce bien-être ambiant, mais il est grand temps de rejoindre le centre-ville !

Quand je partais de bon matin,

quand je partais sur les chemins... de Hô Chi Minh-Ville !

Photo : Toni Gensi/CVN

S'élancer dans ce dédale routier, c'est se laisser prendre dans des flots de motos et de voitures par milliers et faire partie de ces vagues motorisées submergeant les routes de la ville. Les impressionnants convois de motos serpentent à travers les routes et avenues. Ils se forment, se déforment, se tendent, se cassent au détour d'un feu rouge ou d'un carrefour, pour se reformer très vite avec un nouveau groupe de deux roues.

Photo : Toni Gensi/CVN

Le peuple travailleur est en route de bonne heure ! Ouvriers en cotte de travail, livreurs, professeures en "ao dài", employés de bureau en costume, moto-taxis, mais aussi des parents allant déposer à l'école leurs enfants en uniforme. Le long du trajet, les scènes de début du jour défilent, ici on balaie sa cour, là on ouvre sa petite boutique, plus loin une femme prie devant sa maison, un bâton d'encens dans les mains. On croise des vendeurs de café ou de sandwichs "banh mi" dans des stands improvisés, on grille déjà de la viande dont la fumée vient s'ajouter à un cocktail olfactif exotique et enivrant.

Au-delà du fleuve "Sai Gon", les buildings et nouvelles tours se dressent hautement et fièrement, imposant aux regards toute la nouvelle puissance urbaine de Hô Chi Minh-Ville, impressionnante et en constante croissance.

Photo : Toni Gensi/CVN

Pour accéder au centre-ville, je passe devant une série de panneaux montrant les grandes réalisations et victoires du pays, des lieux emblématiques de la ville, et sur lesquels sont écrits des slogans encourageants où les couleurs rouge et jaune dominent largement.

Puis, j'emprunte le pont "Ba Son" qui permet d'avoir une vue superbe sur la cité, à gauche comme à droite, et duquel les jeunes mariés aiment se prendre en photo.

"Quand on arrive en ville ... !"

L'épopée routière terminée, la moto garée, je profite de l'ambiance du début de journée où toute la ville est animée autour du petit déjeuner : banh mi (le fameux sandwich vietnamien), banh cuôn (sorte de raviolis vietnamiens au porc), bun cha (porc grillé et vermicelles de riz), pho (la soupe star de la cuisine vietnamienne). Ces plats, avec leurs herbes fraîches et aromatiques, sont les vedettes matinales et régnent dans les rues et ruelles, sur les étals et les tables, des trottoirs aux terrasses. Toutes ces senteurs et saveurs créent une effervescence gourmande mettant les sens en émoi.

"L'appétit vient en sentant !"

Photo : Toni Gensi/CVN

Le café, comme une rosée urbaine, s'est déposé sur tous les chemins de la ville. Il est dégusté, sous différentes formes, plus ou moins rapidement selon les obligations horaires de chacun. Glacé et au lait, le fameux cà phê sua đa est un verre de douce fraîcheur en ces premières heures tièdes, il est comme une essence vitale à l'activité de la cité. Le café noir cà phê đen đa est fort, puissant et intense, à l'image de la vie à Hô Chi Minh-Ville. Les chanceux, eux, ont le temps de l'apprécier, assis paisiblement à l'ombre, acteurs-spectateurs du premier acte de la journée alors que les pressés l'emportent avec eux, comme un compagnon qui fournira plaisir et énergie jusqu'au déjeuner !

Le théâtre urbain rejoue ses scènes quotidiennes, les motos sont rangées en bonne place par les gardiens, les vendeurs de ticket de loto arpentent les rues et proposent que l'on tente sa chance, les morceaux de glace sont livrés rapidement, les motos taxis déposent ou prennent les clients.

Le temps du grand matin prend fin et s'éteint tranquillement dans le retentissement des klaxons et le mouvement constant de la ville. Chacun vaque doucement à ses occupations, ses obligations ou ses distractions. Quant à moi, si content de ces moments de vie du matin, je pars à ma passion d'enseignement, déjà plein d'émotions et de sentiments, et le bonheur de savoir que je revivrai ces instants vietnamiens dès demain matin, de bonne heure.

Toni Gensi/CVN