Le New World Phu Quôc Resort au top des hébergements "kids friendly" en Asie-Pacifique

Le magazine de voyage américain Travel+Leisure a classé le New World Phu Quôc Resort parmi les meilleurs hébergements familiaux adaptés aux enfants en Asie-Pacifique, pour un moment de plaisir et de jeux.

Photo : Travel+Leisure/CVN

Bénéficiant d’un trésor tropical toute l’année et d’un emplacement idéal sur l’une des plages les plus réputées du Vietnam, le New World Phu Quoc Resort est un complexe de villas de luxe avec piscine inspiré de la tradition du village de pêcheurs de l’île.

Les auteurs Bek van Vliet et Duncan Forgan soulignent que ce nouveau complexe hôtelier offre tout le confort nécessaire aux familles : des équipements pour enfants en chambre, un club enfants coloré avec aires de jeux intérieures et extérieures, des buffets familiaux (repas gratuits pour les enfants jusqu’à six ans) ; et, surtout, un parc aquatique.

Le complexe donne sur une plage au bord d’une baie calme, idéale pour patauger en toute sécurité – car chaque villa dispose d’une piscine privée, en plus de la piscine principale de 120 mètres qui s’étend à travers la propriété.

Les installations comprennent également un bowling et une programmation d’activités amusantes comme la fabrication de lanternes, la peinture au chapeau conique, la construction de châteaux de sable et le cerf-volant.

Et cerise sur le gâteau, des forfaits spéciaux ajoutent une touche d’attrait supplémentaire avec des avantages tels que des billets pour Kiss of the Sea, des promenades en téléphérique et des glaces offertes.

Selon Travel+Leisure, on entend souvent dire que voyager avec des enfants revient à élever ses enfants dans un endroit différent et plus cher. C’est pourquoi les complexes hôteliers vont plus loin pour accueillir, et même flatter, les familles sont des destinations de vacances incontournables.

L’Asie-Pacifique est l’une des meilleures régions au monde pour des vacances familiales luxueuses, et ces nouvelles offres montrent à quel point nous sommes gâtés.

En tête de liste figurent Rimba Jungle Adventure et AYANA Ocean Adventure à AYANA Bali, en Indonésie. Parmi les autres destinations présentées figurent le Centara Mirage Lagoon Maldives, le South Palms Resort & Spa Panglao – MGallery aux Philippines, le Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree à Singapour et le Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort en Thaïlande.

VNA/CVN