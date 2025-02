Le Têt traditionnel des Muong

>> Têt : les fêtes hautes en couleurs d’un pays multiethnique

>> Les étrangers fascinés par le Têt traditionnel du Vietnam

>> Célébration du Têt traditionnel du Vietnam la ville japonaise de Higashi-Hiroshima

Photo : VNA/CVN

À l’approche de la fin de l’année, les Muong commencent leurs préparatifs pour un Têt solennel. Ils nettoient méticuleusement leur maison et leurs objets, notamment les éléments en métal disposés sur l’autel familial, et préparent des gâteaux à base du riz. Le rituel de purification, qui inclut le lavage corporel à la fin de l’année, ne vise pas seulement à se rendre propre mais également à se purifier en vue d’accueillir la nouvelle année.

À cette période, les Muong font appel à un chaman pour prier afin que les âmes des défunts puissent échapper au cycle des réincarnations et atteindre la terre pure. En plus des cérémonies d’offrandes, ils organisent un rituel appelé hop via (réunion des kas). Selon leurs croyances, il est essentiel de réunir suffisamment de kas (esprits ou forces vitales) pour rester en bonne santé pendant les festivités du Têt.

Photo : VNA/CVN

Devant chaque maison, les Muong érigent un cây nêu (mât rituel), destiné à repousser les esprits malveillants et à protéger la demeure ainsi que ses habitants. Cet acte symbolique marque leur volonté d’entrer dans la nouvelle année sous des auspices favorables.

Quelques jours avant le Têt, les familles abattent un gros animal pour les offrandes destinées aux ancêtres. Les foyers les plus aisés confectionnent jusqu’à sept types de gâteaux traditionnels de riz, enveloppés dans des feuilles et cuits lentement dans de grandes casseroles pendant plusieurs heures.

Photo : VNA/CVN

Le 30e jour du 12e mois lunaire, dans l’après-midi, le son des tambours et des gongs retentit depuis la maison du chef de village. Ce signal annonce la fin imminente de l’année. À ce moment, les villageois se rassemblent chez le chef. Les gâteaux à base du riz cuits sont déballés et disposés sur l’autel avec les autres offrandes. La cérémonie débute, et une fois terminée, le chaman consulte les esprits à l’aide de deux morceaux de bambou. Si les signes indiquent que les ancêtres ont accepté de revenir pour profiter des offrandes, tous se prosternent, des pétards sont allumés, et chacun retourne chez soi pour célébrer.

Photo : VNA/CVN

Pendant les jours de Têt, les familles descendent dans les champs avec des charrues pour tracer la première raie de l’année. Ce rituel symbolise des récoltes abondantes à venir ainsi que la prospérité et la sécurité pour tous.

Phuong Nga/CVN