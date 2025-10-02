Le Vietnam et UN Tourism renforcent leur coopération

En marge de la Conférence mondiale sur la politique culturelle et le développement durable, organisée en Espagne, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a eu une séance de travail avec l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (UN Tourism).

Les deux parties ont examiné les résultats de leur coopération. Le chef des relations extérieures d’UN Tourism, Beka Jakeli, a qualifié la visite du ministre vietnamien d’« historique », rappelant que depuis son adhésion en 1981, le Vietnam s’était affirmé comme un membre actif et responsable, accueillant régulièrement des événements majeurs de l’organisation. En décembre 2024, le pays avait notamment organisé avec succès la 2e réunion annuelle du Réseau des plus beaux villages touristiques du monde et la première Conférence internationale sur le tourisme rural, contribuant à définir des priorités mondiales et à promouvoir le développement communautaire et durable.

Le ministre Nguyên Van Hùng a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer cette coopération selon la devise « plus de coordination, plus de compréhension, plus de réalisme et plus d’efficacité ». Il a exprimé sa gratitude pour l’appui d’UN Tourism lors de la conférence internationale sur le tourisme rural tenue à Quang Nam, soulignant que le développement des villages touristiques, en lien avec l’agriculture et la durabilité, correspondait à la stratégie nationale et aux tendances mondiales de tourisme vert et responsable.

À cette occasion, le ministre a présenté l’expérience du Vietnam dans l’association entre tourisme et culture, notamment à Trang An (province de Ninh Binh), modèle salué par la communauté internationale. Il a rappelé que le pays visait à accueillir de 22 à 23 millions de visiteurs étrangers en 2025.

Les discussions ont également porté sur de nouvelles orientations de coopération, notamment dans le tourisme médical, la planification touristique, la promotion numérique et la révision de la législation nationale. UN Tourism a invité le ministre à participer à la 3e réunion du Réseau des plus beaux villages touristiques, prévue en octobre 2025 à Huzhou (Chine), ainsi qu’à la 26e Assemblée générale qui se tiendra en novembre à Riyad (Arabie saoudite).

Le ministre a remercié l’organisation pour son soutien constant, affirmant l’engagement du Vietnam à participer activement aux grands événements de l’UN Tourism.

