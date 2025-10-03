Time Out classe la piste Hô Chi Minh parmi les sept meilleurs road trips d’Asie

La piste Hô Chi Minh, aussi connue sous le nom de piste Truong Son, figure parmi les sept road trips les plus incroyables d’Asie selon le magazine britannique Time Out.

Photo : Don Amatayakul/CVN

S’étendant le long de la cordillère de Truong Son, cette piste historique a joué un rôle clé pendant la résistance anti-américaine, contribuant à la victoire du Printemps 1975 qui a libéré le Sud et réunifié le pays. Elle est depuis devenue un symbole de la détermination, du courage et de l’ingéniosité du Vietnam.

Selon Time Out, si la plupart des voyageurs optent pour un itinéraire ferroviaire à travers la côte vietnamienne, la piste Hô Chi Minh suit la légendaire ligne de ravitaillement intérieure utilisée pendant la guerre.

La piste Hô Chi Minh, dont la construction avait débuté en 1959, était constituée d’un réseau complexe de cinq axes le long de la cordillère de Truong Son et de 21 axes horizontaux continus d’une longueur totale de 20.000 km. Il s’agissait également d’une voie fluviale de 500 km, et d’un pipeline de carburant de 1.400 km.

En vietnamien, il est plus facile de dire "piste Truong Son", mais après qu’un livre ait été écrit par Van Geirt, elle est devenue internationalement connu sous le nom de piste Hô Chi Minh, que de nombreux experts occidentaux ont qualifié de grande réussite technique militaire du XXe siècle.

Du fait de son importance stratégique, elle a subi d’incessants bombardements de l’aviation américaine pendant le conflit, mais n’a jamais cessé de fonctionner jusqu’à la fin de la guerre en 1975. Devenue aujourd’hui route Hô Chi Minh, elle est un haut lieu du tourisme mémoriel pour les anciens combattants comme pour les jeunes touristes.

"À la fois cours d’histoire et road trip, ce road trip, entre vestiges de guerre et routes étroites et hors-piste, se parcourt de préférence en moto en raison de routes étroites et hors des sentiers battus", écrivait le magazine.

"Des entreprises locales comme Onyabike Adventures peuvent tout organiser pour vous et vous accompagner tout au long de votre périple d’environ 1 800 kilomètres, de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, ou sur une partie du trajet si vous n’avez pas deux semaines pour effectuer l’intégralité du voyage", a suggéré Time Out.

Parmi les autres destinations figurant dans le Top 7 de Time Out figurent la boucle de Mae Hong Son en Thaïlande, la route du Karakoram au Pakistan, la route 1132 en République de Corée, la route de Chuanzang en Chine, la route nationale 42 au Japon et la route du Pamir au Tadjikistan.

