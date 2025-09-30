Lonely Planet suggère 15 meilleures expériences à vivre au Vietnam

Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a publié une liste des meilleures expériences à vivre au Vietnam, allant de la dégustation de la cuisine impériale à Huê à l’exploration des grottes du parc national de Phong Nha-Ke Bang, en passant par la randonnée dans les collines pittoresques au-delà de Sa Pa.

De la découverte de la culture et de l’histoire du pays à la dégustation de plats locaux et au farniente sur de belles plages, le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a publié une liste des meilleures expériences à vivre au Vietnam a présenté les meilleures expériences au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le chant des sirènes du Vietnam a attiré d’innombrables voyageurs sur ses côtes, à la recherche de paysages incroyables, de plages d’un blanc nacré, de villes vibrantes et dynamiques et de l’une des meilleures hospitalités que vous puissiez trouver, note-t-il.

En tête de liste, la dégustation de la cuisine impériale vietnamienne à Huê. Le guide indique que plus de la moitié des quelque 3.000 plats vietnamiens seraient originaires de Huê, du bun bo Huê aux vermicelles aux galettes croustillantes de banh khoai garnies de crevettes et de porc, en passant par les banh it ram, des raviolis moelleux et croquants.

La somptueuse cuisine impériale, appelée am thuc cung dinh, créée par les chefs fidèles des empereurs, peut encore être dégustée dans certains des meilleurs restaurants de Huê, comme Thin Gia Viên et Hoàng Phu.

Pour de nombreux voyageurs, Huê est avant tout une ville de gastronomie, peut-on lire.

Les cours de cuisine arrivent en deuxième position, offrant aux voyageurs la possibilité d’acheter des ingrédients frais et des herbes locales sur les marchés locaux avant de préparer des plats allant des rouleaux de printemps à la soupe de nouilles pho, poursuit-il.

Photo : VNA/CVN

Hôi An est considérée comme la destination la plus prisée des chefs en herbe, bien que Huê, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville disposent également d’excellentes écoles de cuisine.

Parmi les autres activités du top 10, on compte l’exploration des tombeaux impériaux à Huê, la visite du Saint-Siège Cao Dai à Tây Ninh, une croisière dans les magnifiques paysages karstiques de la baie de Ha Long, la découverte de l’histoire religieuse du Vietnam à My Son, une balade à moto dans les montagnes du Nord-Ouest, une randonnée dans les collines pittoresques à Sa Pa, la dégustation d’un café dans les Hauts plateaux du Centre et la spéléologie au parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Se détendre sur l’une des nombreuses et magnifiques plages vietnamiennes se classe 11e, avec Phu Quôc, Dà Nang, Côn Dao, et Hông Vàn sur l’île de Cô Tô dans la baie de Bai Tu Long parmi les plus prisées.

Pour compléter la liste, une excursion en bateau sur le delta du Mékong, le grenier à riz du Vietnam, des visites des monuments et musées à Hô Chi Minh-Ville et la découverte du mélange vibrant de tradition et de modernité à Hanoi.

VNA/CVN