Le Vietnam ambitionne de devenir une destination phare du MICE

Les experts avertissent que le Vietnam doit prendre au sérieux son tourisme MICE (de l’acronyme anglophone "Meetings, Incentives, Conferences (ou Convention), Events" qui remplace l’ancien "Meetings Incentives Conferences Exhibitions") s’il veut exploiter pleinement son potentiel sur le marché mondial du voyage.

Bien que souvent décrit comme une poule aux œufs d’or pour le secteur, le MICE au Vietnam reste fragmenté et de petite envergure. Selon le président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Bình, le secteur manque encore de coordination intersectorielle et interrégionale, tandis que le professionnalisme et la compétitivité sont à la traîne par rapport aux pays voisins. Par conséquent, le MICE n’a pas encore apporté la contribution escomptée au tourisme national.

La demande, cependant, est en hausse, notamment de la part des visiteurs internationaux en quête d’investissements et d’opportunités commerciales. Entre 2023 et 2024, le MICE a été le segment qui a connu la reprise la plus rapide, représentant 60 à 70% du volume de visiteurs du Vietnam.

Le MICE génère des revenus plus élevés pour les agences de voyages et les prestataires de services que les autres segments. Les participants choisissent souvent des hôtels quatre et cinq étoiles et demandent des services supplémentaires tels que des dîners de gala et des activités de team building.

"Grâce à leur nombre important et à leurs dépenses élevées, les voyageurs MICE bénéficient également d’un avantage certain : ils séjournent plus longtemps et ne sont pas soumis aux fluctuations saisonnières. Ils peuvent voyager à tout moment de l’année", a déclaré le directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, Nguyên Anh Tuân.

Il a ajouté que le Vietnam possède un potentiel considérable pour devenir une destination mondiale du MICE. La stabilité politique, l’accueil chaleureux de sa population et la sécurité renforcent son attrait, tandis que la compétitivité et la stabilité des coûts renforcent sa position.

Selon le PDG de The Outbox, Dang Manh Phuoc, le secteur du MICE du Vietnam maintient une croissance stable, principalement tirée par le marché intérieur. Les réunions représentent actuellement 45,25% des parts de marché, tandis que les expositions devraient connaître leur plus forte croissance annuelle, avec 8,24% jusqu’en 2030. Ces deux segments devraient stimuler la croissance future, parallèlement à de solides programmes d’incitation nationaux.

Selon le Dr Trịnh Lê Anh, vice-président du club vietnamien du tourisme MICE, deux tendances majeures façonnent le secteur. La première est l’économie de l’expérience, le patrimoine culturel devenant un "atout stratégique" pour se démarquer : des enquêtes montrent que 85% des organisateurs d’événements privilégient les expériences authentiques et uniques. La seconde est la révolution technologique événementielle, avec une croissance annuelle de 25% du marché de la réalité augmentée et virtuelle (RA/RV), soulignant le rôle essentiel de la technologie dans l’expérience MICE.

Dans cette perspective, il a proposé que le secteur du MICE du Vietnam s’appuie sur le patrimoine, investisse dans des infrastructures intelligentes, développe des ressources humaines de haute qualité et encourage la coopération public-privé.

"Le patrimoine nous donne une identité, des histoires et un cœur. La technologie nous donne de l’ampleur, des moyens et de l’intelligence. Ensemble, patrimoine et technologie forment les ailes jumelles du tourisme MICE", a-t-il déclaré.

Les experts s’accordent à dire que le secteur du MICE du Vietnam est sur le point de connaître une percée. Fort d’un riche patrimoine, de progrès technologiques rapides, d’un fort engagement des entreprises et du soutien du gouvernement, le Vietnam possède les bases pour devenir prochainement l’une des principales destinations du MICE de la région.

