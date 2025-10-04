Top 10 des lieux les plus captivants du Vietnam

La plus grande plateforme de voyage en ligne au monde, Tripadvisor, présente l’ancienne ville de Hôi An, la baie de Ha Long, la pagode Linh Ung et d’autres comme étant les lieux les plus saisissants du Vietnam que tout voyageur devrait visiter au moins une fois.

>> Lieux d'observation de la faune sauvage

>> Voyages d’été : les immanquables

>> Mui Ne s’impose comme destination phare des sports nautiques en Asie

Des merveilles naturelles aux chefs-d’œuvre créés par l’homme, ce sont des paysages qui comptent parmi les plus admirés au monde - selon les témoignages de voyageurs. Les “Best of the Best Travellers’ Choice Awards” distinguent les destinations et expériences les plus remarquables dans le domaine du tourisme. Ils sont décernés aux établissements et sites ayant reçu un nombre exceptionnel d’avis et d’évaluations de la communauté Tripadvisor au cours des douze derniers mois. Sur les 8 millions de profils recensés, moins de 1% obtiennent cette distinction.

Voici les dix destinations phares du Vietnam, élues par les voyageurs du monde entier.

Vieille ville de Hôi An

Inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 1999, Hôi An, dans la ville de Dà Nang (Centre), figure en tête des destinations les plus attrayantes du Vietnam selon Tripadvisor.

La ville a su conserver presque intacte sa beauté ancienne, riche de sens historique et culturel, que reflètent l’architecture traditionnelle ainsi que les monuments emblématiques tels que le pont-pagode japonais (Chùa Câu), la pagode Ông ou encore le Temple littéraire de Câm Phô…

Sa valeur ne réside pas seulement dans les sites historiques, mais s’incarne aussi dans l’art de vivre, la gentillesse de ses habitants et l’atmosphère culturelle empreinte de sérénité. C’est l’harmonie profonde entre l’homme et le patrimoine qui confère à Hôi An ce charme unique, intemporel et indéfectible.

Musée des vestiges de la guerre

Deuxième du classement Tripadvisor, le Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville offre une vision globale et suscite de profondes réflexions sur l’histoire héroïque du peuple vietnamien.

À travers l’exposition des crimes de guerre et de leurs conséquences, les visiteurs comprennent bien les plus clairement le courage et l’indomptable volonté de résistance des Vietnamiens.

Le musée expose de nombreux artefacts et d’équipements utilisés dans les guerres d’indépendance du Vietnam. Pour les visiteurs qui aiment explorer l’histoire des pays, c’est un lieu incontournable lorsqu’on vient en Asie, au Vietnam en particulier.

Tunnels de Cu Chi

Vaste réseau de galeries souterraines, les tunnels de Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville, sont une halte incontournable lors d’un voyage au Vietnam. Surnommés “la cité souterraine”, ils comportent trois niveaux : le plus haut est à environ 3 m sous terre, le deuxième à 6 m et le plus profond à près de 12 m. Pendant la guerre, ils servaient de refuge, de dépôt d’armes et de base logistique pour l’armée et la population vietnamiennes.

Au-delà de leur rôle historique, les tunnels étonnent les visiteurs par l’ingéniosité et la créativité exceptionnelles du peuple vietnamien.

Baie de Ha Long

Au 4e rang de la liste, la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), séduit par ses paysages majestueux et poétiques, ses nombreuses activités de détente et sa gastronomie variée.

Parmi les joyaux naturels qu’on y trouve figurent l’île de l’Œil du dragon, l’île de Ti Tôp, l’îlot du Crapaud, l’île de Ngoc Vung ou encore la grotte des Surprises (Hang Sung Sôt). Outre les croisières, les voyageurs peuvent expérimenter la pratique du kayak, la pêche ou la plongée, autant d’expériences inoubliables.

Citadelle impériale de Huê

Construite du début du XIXe siècle jusqu’à la première moitié du XXe, la Citadelle impériale de Huê, également appelée Dai Nôi, a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993.

Ce vaste complexe réunit des centaines d’ouvrages d’une grande valeur architecturale, reflétant la beauté solennelle et l’empreinte culturelle de la dynastie des Nguyên (1802-1945). En visitant la Citadelle impériale, les voyageurs ont l’impression de remonter le temps en découvrant la Porte du Midi (Ngo Môn), le Palais de l’harmonie suprême (Diên Thai Hoà) ou encore la Cité pourpre interdite.

Complexe paysager de Tràng An

Situé dans la province de Ninh Binh (Nord), le complexe paysager de Tràng An a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel et naturel mondial, le premier site mixte du Vietnam et de toute l’Asie du Sud-Est. Il englobe trois zones environnantes comme le site pittoresque de Tràng An, le complexe touristique de Tam Côc - Bich Dông et l’ancienne capitale de Hoa Lu, haut lieu historique et culturel.

La beauté majestueuse des montagnees calcai-res, des lacs et lagunes est à couper le souffle et émerveille chaque visiteur. L’ancienne capitale de Hoa Lu, avec ses architectures vieilles de plus de mille ans liées à l’État féodal Dai Cô Viêt, mérite également une halte.

Mont Fansipan

Point culminant de la chaîne de Hoàng Liên Son, province de Lào Cai (Nord), le Fansipan est le plus haut sommet du Vietnam et porte le surnom de “Toit de l’Indochine”. C’est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers en quête de défis.

Les randonneurs y découvrent une flore riche et des paysages grandioses. Pour ceux qui préfèrent le confort, un système de téléphériques permet d’ad-mirer sans effort l’immensité des montagnes vues d’en haut.

Pagode Linh Ung

Parmi les sites spirituels les plus célèbres de la ville de Dà Nang, la pagode Linh Ung se dresse sur la péninsule de Son Trà. Ici, les voyageurs peuvent contempler toute la côte orientale de la ville, ainsi que l’archipel de Cù Lao Chàm, le mont Bà Nà, les montagnes de Marbre (Ngu Hành Son) et le col de Hai Vân.

Sur place, les touristes pourront découvrir une statue gigantesque de Quan Thê Âm (Guan Yin), haute de 67 m. Elle repose sur un piédestal en forme de lotus d’un diamètre de 35 m, et ses 17 étages renferment chacun un autel aux statues finement sculptées.

Dans l’enceinte se trouvent d’autres structures architecturales originales, comme la tour Xa Loi de neuf étages, la route des La Hán (Arhats), une statue de Bouddha dans un jardin d’arbres séculaires, etc.

Temple de la Littérature

Symbole de la sagesse et de la tradition studieuse du peuple vietnamien, le Temple de la Littérature à Hanoï est l’un des monuments culturels les plus prestigieux du pays.

Il a été édifié en 1070, et a été la première université nationale du Vietnam, en 1076, sous la dynastie des Ly (1010-1225). Ce site a été reconnu en mai 2012 comme patrimoine national spécial.

Montagne de Marbre

Situées à la ville de Dà Nang, la montagne de Marbre ou Ngu Hành Son est une merveille naturelle, composée de cinq monts calcaires. Ce site classé vestige national spécial, abrite un trésor qui, lui, a été inscrit par l’UNESCO au patrimoine documentaire mondial. L’endroit abrite également de nombreuses grottes mystérieuses telles que Huyên Không, Huyên Vi ou Vân Thông.

Les visiteurs peuvent à la fois profiter de paysages spectaculaires et vivre une expérience spirituelle dans les anciennes pagodes dont Tam Thai, Long Hoa ou Huê Quang.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : VNA/CVN