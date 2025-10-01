Le tourisme de villégiature au Vietnam se redresse bien après la pandémie de COVID-19

L’indice des revenus a rapidement augmenté, marquant la période la plus faste du secteur depuis la pandémie, plaçant le Vietnam parmi les marchés du tourisme de villégiature à la croissance la plus robuste d’Asie du Sud-Est.

Photo : BDT/CVN

Selon les statistiques du secteur du tourisme, après la réouverture, après la pandémie de COVID-19, à partir du 15 mars 2022, le nombre de visiteurs étrangers a repris de plus en plus rapidement au fil du temps. En 2023, les arrivées étrangères au Vietnam ont atteint 12,6 millions, soit près de 3,5 fois le niveau de 2022. Le taux de récupération a atteint 70% par rapport à 2019, dépassant le taux de récupération moyen de l’Asie (65%).

Plus récemment, selon l'Office national des statistiques (NSO), relevant du ministère des Finances, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en août 2025 a atteint 1,68 million, soit une augmentation de 16,5% par rapport à la même période en 2024. Sur les huit premiers mois de l’année, le total des visiteurs étrangers s’élève à près de 14 millions, soit une hausse de 21,7% par rapport à la même période de 2024.

Toujours selon les statistiques, l’indice de revenu par chambre disponible (RevPAR) a augmenté de 17% par rapport à la même période de 2024, marquant la période la plus florissante de l’hôtellerie depuis la pandémie, contribuant à placer le Vietnam parmi les marchés de tourisme de villégiature à la croissance la plus forte en Asie du Sud-Est.

La reprise du secteur du tourisme de villégiature au Vietnam se manifeste sous différents angles. Alors que les hôtels à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville améliorent leurs performances grâce à l’augmentation des prix des chambres, les destinations côtières telles que Nha Trang, Phu Quôc, Cam Ranh et Ha Long enregistrent une forte augmentation des taux d’occupation.

Mauro Gasparotti, directeur senior pour l’Asie du Sud-Est chez Savills Hotels, a déclaré : "Le marché des resorts vietnamiens entre dans un nouveau cycle, avec une amélioration notable du prix moyen des chambres et du taux d’occupation. Auparavant, de nombreux marchés faisaient face à la pression d’une nouvelle offre, augmentant les défis pour l’activité hôtelière. Cependant, avec les signaux positifs du marché, le secteur enregistre de bons résultats dans la plupart des destinations".

Selon lui, le secteur de l’hôtellerie entre dans une phase qui nécessite de nouveaux plans de développement, axés davantage sur la qualité des services, en particulier dans les destinations clés, telles que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, ainsi que dans les villes balnéaires, comme Dà Nang et Phu Quôc.

Photo : VNA/CVN

Par exemple, à Hô Chi Minh-Ville, l’extension des limites administratives, combinée aux plans de développement des infrastructures et des systèmes aéroportuaires, offre de grandes opportunités pour la diversification des produits hôteliers, tels que les hôtels standard, les hôtels axés sur le design, ainsi que les modèles de séjours longue durée, les résidences de marque (branded residences) et les complexes de projets multifonctionnels.

Tendances futures et résidences de marque

Il est prévu que plus de la moitié de la population vietnamienne rejoigne la classe moyenne d’ici 2035, avec un revenu et une capacité de consommation plus élevés. Conjugué à la croissance du marché des visiteurs étrangers, le secteur national du tourisme de villégiature devrait se développer fortement, jetant les bases pour divers types d’hôtels, y compris les segments lifestyle et les hôtels à services sélectifs.

Uyen Nguyen, directrice adjointe de Savills Hotels, a partagé : "L’augmentation de la classe moyenne au Vietnam, notamment chez les jeunes générations, a stimulé l’activité touristique. Afin d’exploiter le potentiel de ce groupe de clients, les opérateurs hôteliers se concentrent sur la promotion de marques adaptées aux besoins du marché, ce qui devrait contribuer à diversifier le paysage de l’hébergement au Vietnam".

Au Vietnam, la tendance à la collaboration avec des marques hôtelières internationales continue de s’accentuer. La proportion d’hôtels sous marque internationale au Vietnam a augmenté de 24% à 32% au cours des dix dernières années. La reconnaissance mondiale de la marque, les réseaux de distribution et les processus d’exploitation standardisés sont des facteurs qui stimulent l’intérêt pour la coopération avec des opérateurs internationaux. Cette tendance s’étend également au secteur de l’immobilier résidentiel, où les promoteurs se tournent vers la gamme de produits des résidences de marque avec une qualité de conception et des normes de service plus élevées.

En Asie, le segment des résidences de marques connaît une croissance significative, et le Vietnam est l’un des points chauds qui suscite beaucoup d’intérêt. Le Vietnam compte actuellement 21 projets de résidences de marque en exploitation, se classant au deuxième rang en Asie du Sud-Est, juste derrière la Thaïlande. Ces deux marchés figurent également dans le top 10 mondial en termes d’offre de projets en développement, représentant respectivement 6% et 5% du total mondial.

Selon Uyen Nguyen, directrice adjointe de Savills Hotels, au Vietnam, les projets de résidences de marque sont principalement concentrés dans les zones côtières et sont souvent considérés comme des produits d’investissement, avec environ 80% des projets mettant en œuvre un programme de location pour générer des revenus d’exploitation. Les opérateurs hôteliers internationaux, notamment IHG, Marriott, Accor, Melia, Banyan Group et Hyatt, sont les leaders de ce segment au Vietnam, tant pour les projets achevés que pour ceux en développement.

NDEL/VNA/CVN