Le Vietnam dynamise son tourisme grâce à une politique de visa plus flexible

Le gouvernement a promulgué le 8 août la résolution N°229, accordant une exemption de visa aux citoyens de douze pays, une décision effective depuis le 15 août.

Plus d’un mois après sa mise en œuvre, cette mesure est saluée comme une initiative stratégique, insufflant un dynamisme nouveau au secteur touristique vietnamien, en pleine phase de redressement et d’affirmation internationale.

Photo : qdnd/CVN

L'impact de cette ouverture est déjà perceptible. Johan Meier, un touriste suisse de 29 ans, a récemment effectué un séjour de trois semaines au Vietnam, explorant les richesses culturelles de Hanoï, la Baie d'Ha Long, le vieux quartier de Hôi An et Hô Chi Minh-Ville. L'exemption de visa a considérablement fluidifié son arrivée à l'aéroport de Nôi Bài, simplifiant les contrôles de passeport et les formalités d'immigration. Johan Meier, habitué des destinations comme la Thaïlande et Singapour, appliquant depuis longtemps des politiques d'exemption de visa, souligne l'attrait de la durée de séjour autorisée au Vietnam, portée à 45 jours. Cette prolongation permet, selon lui, une immersion culturelle plus profonde.

Selon l’Organisation mondiale du tourisme, une exemption de visa peut entraîner une hausse de 5 à 25% des arrivées internationales. En Asie du Sud-Est, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande appliquent déjà des politiques très ouvertes. Avec cette réforme, le Vietnam s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

La résolution N°229 du gouvernement concerne les citoyens de Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suisse. Ils peuvent désormais séjourner jusqu’à 45 jours au Vietnam, sans distinction de passeport, du 15 août 2025 au 14 août 2028.

Outre le tourisme de loisirs, cette politique devrait favoriser l’organisation de conférences, d’expositions et d’événements internationaux, stimulant également l’aviation, les transports, le commerce de détail et les services.

Chiffres parlants

Le dernier rapport de l'Office des statistiques révèle une augmentation constante du nombre de visiteurs internationaux au Vietnam. En juillet 2025, le pays a accueilli 1,56 million de touristes étrangers, marquant une hausse de 6,8% sur un mois et de 35,7% sur un an. Sur les sept premiers mois de 2025, le Vietnam a enregistré 12,23 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 22,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours des huit premiers mois de l'année, le pays a accueilli près de 14 millions de visiteurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Pour que le tourisme vietnamien réalise un véritable bond en avant et assure un développement durable, l'élargissement et l'amélioration continue de la politique de visa demeurent une priorité absolue. Parallèlement à la levée des obstacles liés aux visas, des investissements massifs dans les infrastructures touristiques et les réseaux de transport sont nécessaires. Une promotion professionnelle et ciblée des destinations, ainsi que le développement d'une gamme diversifiée et unique de produits touristiques, sont essentiels pour répondre aux attentes du marché.

L'amélioration constante de la qualité des services, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, la protection de l'environnement et la promotion du tourisme vert sont également des facteurs déterminants pour garantir une expérience inoubliable aux visiteurs. Lorsque toutes ces solutions seront mises en œuvre de manière synchronisée, la politique de visa ne sera pas seulement une « porte ouverte » aux visiteurs internationaux, mais deviendra un moteur stratégique propulsant le tourisme vietnamien vers de nouveaux sommets.

VNA/CVN