Hai Phong ambitionne de devenir un pôle touristique régional et international

Le Comité du Parti de Hai Phong a défini l’un de ses objectifs stratégiques pour la période 2025-2030 : transformer Hai Phong en un pôle régional et international du tourisme maritime, culturel et patrimonial.

Photo : VNA/CVN

Cet objectif vise non seulement à stimuler la croissance économique et un tourisme vert durable, mais aussi à promouvoir l’image d’une ville portuaire civilisée, conviviale et agréable à vivre.

Atouts uniques

Selon Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, Hai Phong possède un patrimoine culturel riche et diversifié ; c’est une ville dotée d’une longue histoire, de traditions culturelles et de coutumes raffinées.

Des vestiges historiques portant les marques héroïques de la nation aux œuvres architecturales anciennes, tous ces atouts inestimables façonnent l’identité propre de la ville portuaire.

Hai Phong possède un riche patrimoine culturel matériel et immatériel, avec 3.981 vestiges, dont deux sites interprovinciaux inscrits au patrimoine mondial, neuf vestiges et ensembles de vestiges nationaux spéciaux, 257 vestiges nationaux, 722 vestiges municipaux et 33 trésors nationaux.

Hai Phong abrite également deux patrimoines culturels immatériels reconnus par l’UNESCO : les pratiques liées à la croyance viet en les déesses-mères des Trois mondes (inscrites en 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité) et le chant Ca trù (inscrit en 2009 sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente). La ville compte également 24 patrimoines culturels immatériels nationaux et 1.289 festivals.

Photo : VNA/CVN

À Hai Phong, des festivals particuliers ont lieu presque à chaque saison de l’année. Ces ressources uniques renforcent l’attrait de la ville et stimulent progressivement le développement du tourisme culturel.

Actions systématiques et concrètes

Avec pour principe directeur de transformer les vestiges et le patrimoine en ressources, la ville a approuvé et adopté des projets, plans et programmes spécifiques visant à valoriser les valeurs patrimoniales, tels que le programme “Théâtre de Télévision” et l’initiative théâtrale “Lights On”, qui visent à mettre en scène et à accueillir des spectacles artistiques au Théâtre de Hai Phong

Dans les quartiers ouest de la ville, des codes QR ont été attribués aux vestiges classés, tandis que certaines localités ont créé des bases de données et des cartes numériques pour promouvoir et partager des informations sur le patrimoine avec les habitants et les visiteurs.

Divers itinéraires et destinations touristiques ont été créés en s’appuyant sur les valeurs du patrimoine culturel local, notamment des circuits thématiques sur les figures historiques vietnamiennes, celles de la dynastie des Trân et de la de la secte bouddhique Truc Lâm, et sur les villages artisanaux, sites historiques et spirituels.

Valorisation du patrimoine culturel

Au cours des cinq dernières années, Hai Phong et l’ancienne province de Hai Duong ont également attiré des investissements pour la construction de nombreux hôtels cinq étoiles, de grands centres commerciaux et d’autres projets touristiques majeurs à Cat Ba, Dô Son, dans les quartiers ouest de la ville, et sur l’île de Vu Yên.

Ces développements ont considérablement renforcé la position de Hai Phong sur la scène touristique nationale et internationale.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Depuis 2021, la ville a investi près de 38 milliards de dôngs pour restaurer et embellir 16 vestiges nationaux et 54 vestiges municipaux ; mobilisé plus de 146 milliards de dôngs grâce à la socialisation des ressources d’investissement; et mené 181 projets de restauration, d’embellissement et de modernisation des vestiges, ainsi que des infrastructures de transport vers les sites patrimoniaux, pour un investissement total de plus de 3.000 milliards de dôngs.

Par conséquent, les sites et vestiges patrimoniaux de Hai Phong deviennent des destinations attractives, contribuant positivement à la croissance des services et du commerce. Rien qu’au cours des huit premiers mois de 2025, la ville a accueilli plus de 10,8 millions de touristes, soit une hausse d’environ 29% par rapport à l’année précédente, dont plus de 763.000 visiteurs internationaux, en hausse de plus de 8,7%.

Selon Trân Thi Hoàng Mai, si la transformation de Hai Phong en un centre régional et international du tourisme maritime, culturel et patrimonial a été identifié comme une percée stratégique pour la période 2025-2030, l’objectif de 25 millions de visiteurs d’ici 2030 représente un défi de taille.

La ville a défini de nombreuses tâches et solutions pour développer le tourisme maritime, patrimonial et culturel, parallèlement à l’intégration internationale, notamment en transformant Cat Bà en une “île verte” et une destination éco-touristique de classe mondiale.

Hai Phong s’emploie également à améliorer les infrastructures de transport afin de relier Cat Bà, Dô Son, Côn Son et Kiêp Bac, formant ainsi un ensemble de sites patrimoniaux maritimes, insulaires et spirituels, ancrés dans l’identité historique et culturelle de la région côtière du Nord.

La ville étudie également des politiques visant à encourager le développement de lignes aériennes directes reliant Hai Phong aux principaux pôles économiques et touristiques du Vietnam et d’Asie. Elle déploie un large éventail d’actions de diplomatie culturelle, renforce sa promotion touristique et valorise ses atouts et produits uniques, notamment les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

VNA/CVN