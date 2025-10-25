Convention de Hanoï

Un nouveau jalon du multilatéralisme

Saluée tant au Vietnam qu’à l’étranger, la Convention de Hanoï s’impose comme un symbole fort de la diplomatie multilatérale. Au-delà de son contenu juridique, elle reflète la capacité des nations à s’unir face aux enjeux complexes du cyberespace.

Adoptée en réponse à la montée alarmante de la cybercriminalité, tant par son ampleur que par la rapidité et la diversité des infractions, la Convention des Nations unies sur la prévention et la lutte contre la cybercriminalité constitue le premier instrument juridique international sur la criminalité transnationale adopté sous l’égide de l’ONU depuis une vingtaine d’années. Elle offre aux États un cadre multilatéral complet, assorti de mesures concrètes pour prévenir et combattre ces menaces numériques.

Une empreinte dans la diplomatie vietnamienne

"La coopération internationale est indispensable dans la lutte contre la cybercriminalité, et elle gagnera en efficacité grâce à l’adoption de la Convention de Hanoï - premier cadre juridique mondial sur cette question", a souligné Lê Hoài Trung, ministre par intérim des Affaires étrangères.

Il a souligné qu’en tant que pays hôte de la cérémonie de signature, le Vietnam espère que cet événement marquera une nouvelle étape dans le renforcement du multilatéralisme et dans la consolidation des efforts mondiaux contre les menaces cybernétiques.

"Dès le début, le Vietnam a soutenu activement cette initiative. Entre 2022 et 2024, la délégation interinstitutionnelle vietnamienne, déléguée par le président et conduite par le ministère de la Police et le ministère des Affaires étrangères, a participé activement aux huit cycles de négociations", a précisé Dang Hoàng Giang, vice-ministre des Affaires étrangères.

Le Vietnam s’est toujours déterminé à participer de manière proactive à la construction des cadres juridiques internationaux en assurant au maximum l’intérêt national. C’est la devise accentuée par le Vietnam lors de sa participation aux cycles de négociations. "Nous avons contribué à introduire dans la convention des principes fondamentaux des pays : respect de la souveraineté, de l’indépendance nationale, non-ingérence dans les affaires intérieures et conformité avec le droit international", a rappelé le diplomate. Hanoï a également joué un rôle de coordination sur certains articles importants, ce qui lui a valu le soutien de nombreux partenaires.

Le choix de la capitale vietnamienne pour accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature est le fruit d’une campagne diplomatique bien programmée, décisive et organisée dans plusieurs capitales clés, notamment dans les pays et régions qui jouent un rôle crucial dans les technologies informatiques. "Ce qui contribue à assurer l’unanimité internationale sur le choix de Hanoï comme hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature de ce texte", a informé Dang Hoàng Giang.

À travers cet événement, le Vietnam voudrait se manifester comme un partenaire sûr, affirmant encore une fois ses efforts et son engagement vigoureux dans le renforcement de la coopération multilatérale.

Partageant ses réflexions sur les défis à venir, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a souligné que le facteur décisif réside dans les capacités humaines. Chaque fonctionnaire et citoyen doit renforcer ses connaissances, sa sensibilisation, ses compétences et sa résilience afin de renforcer la coopération internationale et de partager les expériences dans la prévention des crimes conventionnels et de la cybercriminalité.

Bien que le chemin pour mettre en œuvre la convention puisse être long et complexe, s’appuyant sur sa détermination et son expérience acquise lors d’initiatives internationales précédentes, le Vietnam reste résolu à contribuer de manière proactive à la coopération mondiale pour lutter contre la cybercriminalité, un défi transnational de l’ère numérique.

Une victoire pour le multilatéralisme

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué l’adoption de ce traité, qu’il considère comme une "démonstration du succès du multilatéralisme en des temps difficiles et (qui) reflète la volonté collective des États membres de promouvoir la coopération internationale pour prévenir et combattre la cybercriminalité".

La convention crée une plateforme sans précédent pour la collaboration dans l’échange de preuves, la protection des victimes et la prévention, tout en garantissant les droits de l’homme en ligne.

Le secrétaire général fait confiance à ce que le nouveau traité favorise un cyberespace sûr et appelle tous les États à rejoindre la convention et à la mettre en œuvre en coopération avec les parties prenantes concernées.

Philémon Yang, président de l’Assemblée générale des Nations unies a souligné l’importance de la nouvelle convention. "Nous vivons dans un monde numérique, où les technologies de l’information et de la communication offrent un potentiel énorme pour le développement des sociétés, mais augmentent également la menace potentielle de la cybercriminalité", a-t-il constaté.

"Avec l’adoption de cette convention, les États membres disposent des outils et des moyens pour renforcer la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que pour protéger les personnes et leurs droits en ligne", a-t-il insisté.

Ghada Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a également qualifié l’adoption du traité de "victoire majeure" pour le multilatéralisme. "C’est une étape cruciale dans nos efforts pour lutter contre des crimes tels que l’abus sexuel d’enfants en ligne, les arnaques sophistiquées sur Internet et le blanchiment d’argent", a-t-elle déclaré.

Mme Waly a réitéré l’engagement de l’agence de l’ONU à soutenir tous les pays dans la signature, la ratification et la mise en œuvre du nouveau traité, ainsi qu’à leur fournir les outils et l’appui nécessaires pour protéger leurs économies et sécuriser la sphère numérique contre la cybercriminalité.

