Tournoi de football UAVF - NNB 2025 : un festival célébrant l’amitié vietnamo-franco-européenne

Le 12 octobre dernier, le tournoi de football UAVF - NNB 2025 s’est achevé sous un soleil radieux, dans une ambiance empreinte d’énergie et d’émotion. L’événement a marqué onze années de tradition et célébré une période riche en jalons historiques dans les relations entre le Vietnam, la France et l’Union européenne (UE).

>> Tournoi de football "NNB - Coupe de Lille 2021" des étudiants vietnamiens en France

>> Tournoi de golf pour le 50e anniversaire des relations Vietnam - France

>> Le tournoi de football NNB 2024 attire plus de 500 étudiants vietnamiens en Europe

Photo : UAVF/CVN

L’année 2025 revêt en effet une signification particulière, avec de nombreux anniversaires majeurs : le 80ᵉ de la Fête nationale du Vietnam, le 70ᵉ de la création de l’Association d’Amitié et de Coopération Vietnam - France (AACVF), les 35 ans des relations Vietnam - UE, le premier anniversaire du Partenariat stratégique intégral Vietnam - France, ainsi que les 15 ans de la fondation de l’Association des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF).

Organisé par l’UAVF, le tournoi s’est déroulé au stade BKC Linh Duong, à Hanoï. Il a eu l’honneur d’accueillir des représentants de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, de l’Ambassade de France au Vietnam, ainsi que de nombreuses organisations d’amitié internationales.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Dang Quôc Long, président de l’UAVF, est revenu sur les origines du tournoi : "J’ai eu la chance, avec plusieurs joueurs et supporters présents aujourd’hui, de participer au tournoi NNB dès l’an 2000 lorsque j’étais étudiant à l’étranger en France. Puis, à partir de 2014, le tournoi UAVF – NNB est né au Vietnam, prolongeant cet esprit et se développant toujours davantage".

Photo : UAVF/CVN

De son côté, Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l’Ambassade de France au Vietnam, a exprimé sa fierté vis-à-vis de l’UAVF et de ce tournoi "riche en traditions" : "Ce n’est pas seulement un festival sportif, mais aussi une occasion de renforcer les liens communautaires et d’élargir les opportunités de coopération et de développement professionnel".

Il s’est réjoui de rencontrer les équipes d’anciens étudiants vietnamiens en France, ainsi que celles issues du Réseau des anciens étudiants européens (EAN), des Pays-Bas, de Hongrie, des entreprises d’anciens étudiants, et du Lycée français international Alexandre Yersin, dont les élèves en fin d’études sont les "futurs anciens étudiants".

Lors de la cérémonie de remise des prix, Rafael De Bustamante, chargé d’affaires de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, a déclaré : "Nous sommes très honorés d’avoir été invités à assister et à remettre les prix du tournoi de football UAVF - NNB 2025. Chacune des 13 équipes possède ses propres couleurs et identités, merveilleusement liées à l’UE. La fête du football d’aujourd’hui apporte bien plus de valeur qu’un tournoi ordinaire !".

Photo : UAVF/CVN

Le tournoi s'est déroulé avec succès, aboutissant aux résultats finaux suivants :

Série A - poule des équipes classées première et deuxième du groupe

• Champions : KT78 FC (Anciens étudiants français)

• Deuxième Place : Grand Cru Classé FC (AACVF)

• Troisième Place : AEEE FC (Association des Frères Ingénieurs Électriciens)

Photo : UAVF/CVN

Série B - poule des équipes classées troisième et quatrième du groupe

• Champions : L’équipe des élèves du LFAY FC (Équipe des lycéens du Lycée Alexandre Yersin)

• Deuxième Place : Hungary FC

Photo : UAVF/CVN

Le tournoi de cette année a bénéficié du parrainage et du soutien de nombreuses organisations, agences et entreprises, notamment l’AACVF, l’ambassade de France au Vietnam, la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, Le Courrier du Vietnam, ALAS Vietnam, Cơm Tấm Út Linh, Go Global Vietnam, ainsi que l’ensemble du comité d’organisation, des équipes, des supporters, des familles et amis, qui ont contribué à faire de cette journée un véritable festival de football placé sous le signe de l’amitié et du partage.

Hông Anh / CVN