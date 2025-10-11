Technologies : Hô Chi Minh-Ville, nouveau pôle d’attraction des IDE

Hô Chi Minh-Ville maintient sa place de destination de choix des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam et s’impose comme centre régional des industries technologiques. La métropole mise sur une stratégie sélective, privilégiant les projets innovants et à forte valeur ajoutée.

Photo : CTV/CVN

Début août, le groupe allemand SAP a officiellement inauguré son centre de recherche et développement (R&D), SAP Labs Vietnam, installé à Hô Chi Minh-Ville.

Ce projet prévoit un investissement de plus de 150 millions d’euros sur cinq ans. Le centre jouera un rôle clé dans le développement des produits phares de SAP, notamment la chaîne d’approvisionnement numérique durable et les solutions d’entreprise intelligentes intégrant l’intelligence artificielle.

Pour Thomas Saueressig, membre du Directoire de SAP SE en charge des services et du déploiement client, "SAP Labs Vietnam dépasse la simple fonction de centre de recherche et développement pour devenir un catalyseur de transformation au Vietnam, l’un des marchés technologiques les plus dynamiques d’Asie". Le choix de Hô Chi Minh-Ville, fondé sur les avancées en innovation et sur l’essor de ses ingénieurs logiciels, s’inscrit dans une stratégie de long terme. Avec un investissement massif et une orientation affirmée, ce projet confirme l’attractivité de la métropole pour les IDE de nouvelle génération.

SAP n’est pas un cas isolé. Ces derniers mois, la métropole a accueilli plusieurs projets d’envergure : une usine de fabrication d’équipements pour semi-conducteurs de BE Semiconductor Industries N.V. (Pays-Bas) avec un capital enregistré de 42 millions de dollars ; Amazon Data Services Vietnam, qui a injecté 48 millions de dollars supplémentaires dans son centre de données ; ou encore GSK Vietnam, qui a élargi sa capacité de production pharmaceutique grâce à un investissement additionnel de 133 millions de dollars.

Le tournant des zones technologiques

L’histoire des IDE à Hô Chi Minh-Ville montre que la création, en 2002, du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) a marqué un tournant décisif. Dès lors, les flux d’investissements se sont réorientés de l’industrie à forte intensité de main-d’œuvre vers les secteurs de haute technologie et d’innovation.

De grands groupes internationaux comme Nidec (Japon), Samsung (République de Corée), et surtout Intel (États-Unis) ont choisi la SHTP comme base stratégique. L’ouverture, en 2010, de l’usine d’assemblage et de test de puces d’Intel, d’une valeur d’un milliard de dollars, a propulsé la ville sur la carte mondiale des investissements technologiques.

En près de 20 ans, l’usine d’Intel a exporté plus de 4 milliards de produits et a généré une valeur d’exportation cumulée dépassant 100 milliards de dollars. Récemment, elle a lancé la production de puces 18A, parmi les plus avancées du groupe, renforçant ainsi le positionnement du Vietnam dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs et ouvrant la voie à une montée en compétences locales.

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’arrivée de grands groupes dans des secteurs "chauds" témoigne de la confiance des investisseurs et du potentiel de croissance de la ville.

En sept mois, la ville a attiré près de 6,2 milliards de dollars d’IDE, soit une hausse de 45,67% par rapport à la même période de 2024, dépassant déjà le nombre total de projets enregistrés l’an dernier.

Parmi les 3,6 milliards de dollars de nouveaux capitaux injectés dans les zones industrielles et d’exportation, plus d’un milliard de dollars concernent directement la haute technologie.

Lors d’un forum tenu à Hô Chi Minh-Ville, Alexander Ziehe, président de l’Association des entreprises allemandes au Vietnam, a souligné que la croissance rapide du pays crée des opportunités dans de nombreux secteurs : haute technologie, automatisation, énergies renouvelables, technologies vertes, biens de consommation haut de gamme, mais aussi formation professionnelle. La création de SAP Labs illustre, selon lui, la confiance à long terme des entreprises allemandes dans le marché vietnamien.

Pour le professeur Nguyên Trong Hoai, de l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville, la ville s’est adaptée avec rapidité aux mutations mondiales - transition numérique, transition verte - afin de capter des IDE de qualité. Les investissements dans les semi-conducteurs, le numérique ou l’IA deviennent les nouveaux piliers d’un développement visant à transformer Hô Chi Minh-Ville en mégapole industrielle et technologique de rang international.

Réformes, infrastructures et défis

Depuis le 1er juillet 2025, l’élargissement des limites administratives offre à la ville de nouvelles perspectives d’accueil des capitaux étrangers. Dans le même temps, la mise en œuvre de la Résolution 98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale, instaurant des mécanismes et politiques spécifiques, constitue un levier institutionnel majeur.

Grâce à un pouvoir de décision renforcé, la ville peut proposer des incitations "sur mesure" : allègements fiscaux, facilités foncières, mais aussi politiques "souples" reliant entreprises et universités, soutien au recrutement de talents et mise à disposition d’infrastructures numériques spécialisées.

Les infrastructures de transport suivent également cette dynamique, avec l’accélération de projets reliant le centre-ville au port de Cat Lai, à l’aéroport de Tân Son Nhât, au futur aéroport international de Long Thành et à la ligne de métro n°1.

Cependant, des défis demeurent: complexité administrative, mise en œuvre inégale des politiques, obstacles douaniers et logistiques, sans oublier le manque de main-d’œuvre hautement qualifiée dans les secteurs technologiques et industriels.

Si ces contraintes sont surmontées, et notamment avec la réussite attendue du projet de Centre financier international, Hô Chi Minh-Ville pourrait devenir l’un des pôles les plus attractifs pour les IDE de nouvelle génération en Asie.

Thao Nguyên/CVN