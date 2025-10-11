Hô Chi Minh-Ville, symbole du dynamisme économique, culturel et social

Hô Chi Minh-Ville confirme sa position de moteur économique du Vietnam, représentant entre 20 et 22% du PIB national et générant plus de 25% des recettes budgétaires. Grâce à ses infrastructures modernisées et à l’expansion rapide de ses zones industrielles, pôles high-tech et nouveaux quartiers urbains, la mégapole attire massivement les investissements étrangers et propulse la croissance nationale.

>> Hô Chi Minh-Ville : sécurité sociale, un acquis solide

>> Hô Chi Minh-Ville : une économie résiliente pour bâtir demain

Parallèlement à cet essor économique, elle s’impose comme un important centre culturel, éducatif et scientifique du pays. De nombreux équipements culturels et artistiques - musées, théâtres, salles de spectacle - sont restaurés ou construits pour répondre aux attentes croissantes du public. La ville accueille régulièrement des événements internationaux majeurs, contribuant ainsi à renforcer la visibilité du Vietnam sur la scène mondiale.

Sur le plan social, la municipalité œuvre à améliorer la qualité de vie des habitants locaux à travers des politiques ambitieuses en matière de protection sociale, de santé, d’éducation, de transformation numérique et d’environnement. Les programmes de réduction durable de la pauvreté, ainsi que le soutien des familles méritantes et des enfants en difficulté, sont largement déployés, façonnant une métropole à la fois humaine, dynamique et moderne.

Ces avancées économiques, culturelles et sociales confirment le rôle majeur de Hô Chi Minh-Ville comme centre clé, contribuant de manière décisive au développement durable du pays.

Texte et photos : Quang Châu/CVN