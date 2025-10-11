Hô Chi Minh-Ville, symbole du dynamisme économique, culturel et social

>> Hô Chi Minh-Ville : sécurité sociale, un acquis solide
>> Hô Chi Minh-Ville : une économie résiliente pour bâtir demain
|Vue panoramique de Hô Chi Minh-Ville.
Parallèlement à cet essor économique, elle s’impose comme un important centre culturel, éducatif et scientifique du pays. De nombreux équipements culturels et artistiques - musées, théâtres, salles de spectacle - sont restaurés ou construits pour répondre aux attentes croissantes du public. La ville accueille régulièrement des événements internationaux majeurs, contribuant ainsi à renforcer la visibilité du Vietnam sur la scène mondiale.
|Une ‘‘classe intelligente’’ intégrant les technologies numériques.
|Après la fusion, Hô Chi Minh-Ville a renforcé ses fonctions administratives.
Sur le plan social, la municipalité œuvre à améliorer la qualité de vie des habitants locaux à travers des politiques ambitieuses en matière de protection sociale, de santé, d’éducation, de transformation numérique et d’environnement. Les programmes de réduction durable de la pauvreté, ainsi que le soutien des familles méritantes et des enfants en difficulté, sont largement déployés, façonnant une métropole à la fois humaine, dynamique et moderne.
|Les actions en faveur des enfants et des familles en difficulté illustrent l’ampleur des politiques de protection sociale.
|Un festival de rue haut en couleurs, reflet de la vitalité et de la diversité culturelles de la ville.
Ces avancées économiques, culturelles et sociales confirment le rôle majeur de Hô Chi Minh-Ville comme centre clé, contribuant de manière décisive au développement durable du pays.
Texte et photos : Quang Châu/CVN