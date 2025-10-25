“Convention de Hanoï” : un cadre international contre la cybercriminalité

Fruit de près de cinq années de négociations ininterrompues (2021-2024), la “Convention de Hanoï” incarne une avancée décisive dans la mobilisation internationale face à des menaces numériques en constante évolution.

>> La Convention de Hanoï : un tournant pour le Vietnam

>> Convention de Hanoï : un message fort du multilatéralisme en action

>> L’ONU agit pour sécuriser le cyberespace des enfants

Photo : VNA/CVN

À la 55e session plénière de son Assemblée générale, l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté le 24 décembre 2024 par la Résolution 79/243 la Convention sur la cybercriminalité.

En vertu de son article 64, elle sera ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Hanoï - d’où son appellation “Convention de Hanoï” - les 25 et 26 octobre 2025, puis au siège des Nations unies à New York, jusqu’au 31 décembre 2026.

La “Convention de Hanoï” voit le jour dans un contexte où les technologies numériques font face à de multiples risques et menaces pour la sécurité, susceptibles de compromettre le développement durable des pays, tout en offrant un potentiel et des bénéfices immenses pour l’humanité.

L’essor alarmant de la cybercriminalité, en volume, en sophistication et en portée, a entraîné des pertes estimées à 8.000 milliards de dollars pour l’économie mondiale en 2023, avec une projection à 10.500 milliards en 2025 - des montants supérieurs au PIB de la plupart des plus grandes économies.

Dans ce contexte, la “Convention de Hanoï” contribue à établir un cadre juridique global répondant à l’urgence d’une coopération internationale renforcée afin de promouvoir l’État de droit dans le cyberespace. L’objectif est de bâtir un cadre multilatéral complet pour combattre cette forme de criminalité dangereuse. Vingt-cinq ans après l’adoption de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (le 15 novembre 2000 à New York), la communauté internationale se dote désormais d’un nouvel instrument multilatéral spécifique à la lutte contre la criminalité en ligne.

Photo : VNA/CVN

La “Convention de Hanoï” comprend 9 chapitres et 71 articles. Elle couvre notamment la définition des infractions de cybercriminalité, du simple accès illégal et de l’atteinte aux systèmes à l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne, en passant par le blanchiment des produits d’activités criminelles ; les compétences juridictionnelles et les mesures d’enquête, permettant aux États de collecter efficacement des preuves et de poursuivre les affaires liées à la cybercriminalité ; les procédures et l’application de la loi ; la coopération internationale en matière d’enquêtes et de poursuites, etc.

Le choix des Nations unies d’organiser, en 2025, la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï constitue une étape marquante de la diplomatie multilatérale du Vietnam et de près d’un demi-siècle de partenariat Vietnam - ONU.

C’est la première fois qu’un lieu au Vietnam est associé au nom d’un traité multilatéral mondial dans un domaine au cœur des préoccupations internationales. Cette décision reflète le statut et le prestige internationaux grandissants du pays, ainsi que sa contribution active, responsable et substantielle tout au long du processus de négociation.

Photo : VNA/CVN

Accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature de la “Convention de Hanoï” offre aussi au Vietnam l’occasion de confirmer son rôle de membre fiable et responsable de la communauté internationale, de promouvoir activement le multilatéralisme, et de participer à la construction et à l’orientation des cadres de gouvernance numérique mondiaux. Il s’agit de garantir la cybersécurité et la souveraineté nationale dans l’espace numérique, tout en posant les bases d’une transformation digitale réussie qui prépare le pays à entrer dans une nouvelle ère d’essor.

Cette étape s’inscrit concrètement dans la mise en œuvre rapide et efficace de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024, adoptée par le Politburo du Parti, portant sur l’accélération du développement national en matière de science, de technologie, d’innovation et de transition numérique.

L’événement “En route vers Hanoï : ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité - Célébrer le multilatéralisme pour un avenir numérique sûr”, organisé le 22 septembre 2025 en marge de la Semaine de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU, est le temps fort d’une série d’actions de promotion coorganisées depuis le début de l’année par le Vietnam et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur plusieurs continents. Près de 120 représentants d’États membres de l’ONU, d’organisations internationales et du milieu académique y ont pris part.

La rencontre, présidée par le ministre par intérim des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a réuni des intervenants du ministère vietnamien de la Police, des représentants du Nigeria, de Trinité et Tobago, des Pays Bas, ainsi que des agences onusiennes et des instituts de recherche.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, Lê Hoài Trung a affirmé que la coopération internationale était indispensable pour prévenir et réprimer la cybercriminalité et qu’elle gagnerait en efficacité avec l’entrée en vigueur de la Convention - premier cadre juridique mondial dédié à cette lutte.

Il a souligné qu’en tant que pays hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature, le Vietnam souhaitait en faire un jalon majeur pour conforter le multilatéralisme en général et renforcer la coopération internationale face aux menaces pesant sur la cybersécurité en particulier.

Le général de corps d’armée Lê Quôc Hùng, vice-ministre de la Police, a rappelé que le Vietnam attachait une importance prioritaire à la cybersécurité et à la lutte contre la criminalité technologique. Dans les mois à venir, le pays s’emploiera à parachever son cadre juridique interne pour l’aligner sur la Convention et à consolider ses mécanismes interministériels en vue de la signature, de la ratification et de la mise en œuvre.

Ghada Fathy Waly, secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive de l’ONUDC, a qualifié la Convention de “tremplin pour combattre la cybercriminalité”. Elle a souligné qu’il s’agissait du premier instrument juridique onusien en matière de justice pénale depuis plus de 20 ans, conçu pour répondre aux formes actuelles et futures de criminalité en ligne.

Photo : CTV/CVN

Elle a salué les efforts du Vietnam dans la préparation de la cérémonie d’ouverture à la signature et réaffirmé l’engagement de l’ONUDC à accompagner et soutenir les pays sur la voie de la ratification et de l’application effective de la Convention.

Les ministres de la Justice du Nigeria, de l’Administration publique et de l’Intelligence artificielle de Trinité et Tobago, ainsi que d’autres délégués, ont insisté sur l’importance du multilatéralisme. Rappelant la portée de la Convention en tant que premier cadre juridique mondial de lutte contre la cybercriminalité, ils ont exprimé leur confiance dans la capacité du Vietnam à organiser avec succès la cérémonie d’ouverture à la signature.

Dans un message publié à l’occasion de la cérémonie d’ouverture à la signature de la convention susmentionnée, qui sera organisée par le Vietnam à Hanoï les 25 et 26 octobre, le président de la République, Luong Cuong a souligné qu’à l’ère numérique, la cybercriminalité n’était pas le défi d’un seul pays, mais un fléau global menaçant la sécurité, l’économie, la vie sociale et la stabilité politique.

Le Vietnam considère la lutte contre la cybercriminalité comme une priorité de sa politique de sécurité nationale et participe activement, aux côtés de la communauté internationale, à cet effort. Conscient de la nature sans frontières du cyberespace, il estime que l’efficacité de la riposte passe par l’unité, la coopération entre nations et le respect de l’État de droit.

La convention établit un cadre juridique de coopération internationale pour combattre la cybercriminalité, garantissant un soutien et un renforcement des capacités des États parties, en particulier des pays en développement et ceux les plus vulnérables.

L’adoption en décembre 2024 de la convention par l’Assemblée générale des Nations unies et l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï témoignent de la responsabilité partagée des nations dans la protection du cyberespace, bien commun de l’humanité.

“Nous souhaitons que cet événement ne soit pas un simple acte procédural, mais une base pour promouvoir le dialogue, partager les expériences, renforcer les partenariats entre gouvernements, organisations internationales et secteur privé, et une tribune pour la mise en œuvre de la Convention des Nations unies et la coopération mondiale contre la cybercriminalité”, a insisté le président Luong Cuong.

Le chef de l’État s’est dit convaincu qu’avec la partici-pation et l’engagement des pays, la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï deviendrait un jalon historique, réaffirmant la valeur du multilatéralisme avec l’ONU en son centre, et adressant un message fort sur notre détermination à lutter contre la cybercriminalité et à bâtir un monde de paix, de justice et de droit, au bénéfice des générations actuelles et futures.

Phuong Nga/CVN