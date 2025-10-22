Convention de Hanoï : un message fort du multilatéralisme en action

La cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité (Convention de Hanoi) marque un jalon importante qui reflète l’engagement du Vietnam en faveur de solutions collectives aux menaces mondiales, a déclaré la cheffe de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Xiaohong Li.

Le Vietnam a joué un rôle constructif et inclusif tout au long des cinq années de négociations, contribuant à réduire les divergences et à mener à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention, a-t-elle déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que le consensus des Nations unies sur le choix de Hanoï comme lieu de la cérémonie constitue un message fort, illustrant clairement le multilatéralisme en action. Le Vietnam a démontré son prestige et sa position de membre responsable, de partenaire fiable et d’acteur constructif au sein des Nations unies et de la communauté internationale.

La convention vise un large éventail d’infractions, du phishing et des rançongiciels au trafic en ligne et aux discours de haine, selon l’ONU, qui rappelle que la cybercriminalité coûte chaque année des milliers de milliards de dollars à l’économie mondiale.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoi sur le thème "Lutte contre la cybercriminalité - Partage des responsabilités - Perspectives d’avenir", est d’autant plus significative dans un contexte où l’Asie est devenue la région la plus menacée par la cybercriminalité, a-t-elle noté.

La cheffe de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Xiaohong Li, s’est déclarée convaincue que le Vietnam continuera de jouer un rôle actif dans la protection et la mise en œuvre de la convention.

Elle a également fait savoir qu’après la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï, l'ONU poursuivra le processus de signature de la Convention à son siège à New York (États-Unis) ou en un lieu désigné.

La Convention sera ensuite soumise à la ratification ou à l’adoption des États signataires conformément à leurs procédures. Elle entrera en vigueur après ratification par 40 États.

VNA/CVN