Hô Chi Minh-Ville

De nouveaux moteurs de croissance pour devenir une mégapole internationale

Après plus d’un demi-siècle de développement dynamique, Hô Chi Minh-Ville a affirmé son rôle de locomotive économique du pays, tout en entrant dans une phase de création de nouveaux moteurs de croissance.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de fluctuations économiques mondiales, cette ville élabore une vision stratégique pour devenir une mégapole internationale multicentrique, capable de rivaliser et de rayonner en Asie du Sud-Est, avec des percées stratégiques dans les infrastructures de transport, le centre financier international, la logistique, la haute technologie et les villes intelligentes.

Affirmer son rôle de locomotive économique

Sur la période 2020-2025, malgré les effets de la pandémie et les fluctuations économiques mondiales, Hô Chi Minh-Ville a maintenu un taux de croissance impressionnant. À la suite de la fusion administrative avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville couvre désormais une superficie de 6.773 km², soit 2,04% du territoire national, et compte environ 13,6 millions d’habitants (13,4% de la population du pays). La ville recense quelque 7,28 millions de travailleurs, représentant 14% de la main-d’œuvre nationale.

Selon Duong Anh Duc, chef de la Commission de la sensibilisation auprès des masses et de l’éducation et de la mobilisation du Comité municipal du Parti, son PIBR unifié est estimé à 2.971.000 milliards de dôngs (environ 120,8 milliards de dollars), soit 23,6% du PIB national.

Le PIB par habitant moyen de Hô Chi Minh-Ville a atteint 198,1 millions de dôngs (environ 8.244 dollars), soit 1,74 fois supérieur à la moyenne nationale. Concernant les recettes budgétaires de l'État en 2025, Hô-Chi-Minh-Ville devrait atteindre 737.000 milliards de dôngs, soit 36,7% des recettes budgétaires nationales totales. Cela témoigne de l'importance de Hô Chi Minh-Ville dans la contribution au budget national.

Photo : VNA/CVN

Sur la période 2020-2025, le commerce extérieur de la ville est également très dynamique, avec un chiffre d'affaires d'import-export de 181,5 milliards de dollars, soit 23,1% du pays. Le capital d'investissement social total de la ville est estimé à 640.700 milliards de dôngs, soit 17,4 % du pays. Les revenus de détail des biens et services sont estimés à 1.679.000 milliards de dôngs, soit l'équivalent de 26% du pays, reflétant le pouvoir d'achat important et un système de distribution fortement développé.

Hô Chi Minh-Ville se distingue non seulement par son évolution économique, mais aussi par ses sciences, ses technologies et son innovation. Classée parmi les cinq meilleurs écosystèmes de startups d'Asie du Sud-Est, elle se classe au 2e rang en Fintech et au 110e rang mondial en innovation. L'infrastructure numérique s'est progressivement développée, soutenant le développement de l'administration en ligne, de l'économie numérique et des villes intelligentes. Au cours du dernier mandat, le potentiel et les atouts de chaque localité ont été efficacement mis en valeur, obtenant de nombreuses distinctions.

Promotion des liens de développement

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville a renforcé son rôle de leader en matière de connectivité régionale et nationale, en exploitant ses atouts géoéconomiques pour piloter le développement des infrastructures, des ressources humaines et des infrastructures numériques, contribuant ainsi au rayonnement et à la promotion de la région du Sud-Est et de la région économique clé du Sud.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville a encouragé les investissements dans les infrastructures afin de supprimer les goulets d'étranglement des connexions intra et interrégionales. Une série de projets d'infrastructures stratégiques, tels que les routes périphériques N°2, N°3 et N°4, les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài et Hô Chi Minh-Ville - Bên Luc - Long Thành ; et la mise en service officielle de la ligne de métro N°1 (Bên Thành - Suôi Tiên). Par ailleurs, la ville promeut la construction du port international de transit de Cân Gio et d'une zone franche associée au port de Cai Mep - Thi Vai, créant ainsi de nouveaux pôles de croissance.

Photo : Quang Châu/CVN

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a renforcé sa coopération économique, commerciale et touristique avec plus de 20 provinces et villes. Elle a ainsi mis en place des dizaines de programmes de promotion des investissements, la connexion entre l'offre et la demande et la valorisation des produits agricoles régionaux. Elle a également créé des programmes touristiques interrégionaux avec les provinces et villes du Sud-Est et du delta du Mékong. Elle a ainsi affirmé son rôle de plaque tournante du trafic, de pôle économique et de services dans la région économique clé du Sud.

Selon le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, la réflexion et l'action en matière de liens régionaux ont considérablement évolué. La ville a activement promu ces liens, valorisant son rôle moteur et pionnier, afin de réaliser des avancées stratégiques dans le développement des infrastructures de transport et des ressources humaines, et de créer un nouvel élan et un espace de développement pour le Sud-Est, le delta du Mékong et d'autres régions et localités du pays.

Zone urbaine multicentrique : un tournant dans le développement régional

Photos : VNA/CVN

Le projet de rapport politique du Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030 a indiqué clairement que la fusion est considérée comme une reconfiguration complète de l'espace de développement, où convergent les trois pôles économiques les plus dynamiques du pays, avec une nouvelle vision : une « mégapole internationale » d'Asie du Sud-Est, figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde, avec une mission première de mener et diffuser le développement à l'échelle nationale.

Fortes de leur position de villes phares en développement, les trois villes fusionnées ont créé une entité administrative et économique spécifique, parfaitement complémentaire, restructurant l'espace de développement selon le principe "un centre, trois pôles, une zone spéciale".

L'optimisation du partage des avantages comparatifs de chaque pôle crée ainsi les conditions nécessaires pour devenir une mégapole multi-centres se développant selon trois axes et cinq piliers (centres industriels et logistiques ; centre financier international ; tourisme et industrie culturelle ; centre d’éducation, de santé, sciences et technologies).

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville révise, ajuste et élabore d'urgence un nouveau plan directeur, suivant l'orientation stratégique de développement "un centre - trois pôles - une zone spéciale", dans laquelle les 3 pôles sont : un pôle financier et technologique au centre-ville ; un pôle industriel de pointe à Binh Duong ; un pôle maritime à Bà Ria - Vung Tàu.

D'ici 2030, Hô Chi Minh-Ville vise des objectifs économiques ambitieux : un PIB par habitant de 14.000 à 15.000 USD, une part de l’économie numérique de 30% à 40% du PIBR, une productivité du travail en hausse de 8% par an et une contribution de 60% de la productivité totale des facteurs (PTF) à la croissance.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la qualité de vie est améliorée grâce à des programmes d'embellissement urbain, au relogement des familles vivant le long des canaux, au développement de logements sociaux et des systèmes de traitement des eaux usées et de recyclage des déchets.

Commerce, services et tourisme : piliers d'une nouvelle croissance

Le secteur du commerce et des services continue de soutenir l'économie de la ville. Malgré les nombreux défis liés aux fluctuations mondiales, ce secteur reste stable et contribue grandement à la croissance. La ville ambitionne de développer des destinations shopping internationales, des centres commerciaux haut de gamme et des quartiers de consommation modernes, attirant ainsi touristes et investisseurs.

De plus, le tourisme est reconnu comme un secteur clé pour aider Hô Chi Minh-Ville à consolider sa position sur le marché international. En promouvant son identité culturelle, sa gastronomie et son histoire, et en développant le tourisme MICE et le tourisme créatif, la ville devient progressivement une destination attractive dans la région. Le lien étroit entre tourisme et commerce, associé à une stratégie de promotion de marque mondiale, est considéré comme un nouveau moteur de l'économie des services de Hô Chi Minh-Ville.

Vers une zone urbaine intelligente et durable

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser sa vision de devenir une mégapole internationale, Hô Chi Minh-Ville promeut une réforme institutionnelle, mobilise des ressources d'investissement diversifiées selon le modèle de partenariat public-privé (PPP) et applique les technologies numériques et l'intelligence artificielle à la gestion urbaine, aux transports et à la logistique. L'objectif ultime est de bâtir une zone urbaine dynamique, agréable à vivre et hautement compétitive, et de jouer un rôle de pôle d'innovation en Asie du Sud-Est.

Dans son orientation de développement, Hô Chi Minh-Ville privilégie la mobilisation et la promotion de l'efficacité de toutes les ressources, notamment celles de la population, selon les principes et priorités suivants : optimiser l'utilisation des capitaux publics jouant un rôle moteur et pionnier dans les investissements ; attirer des capitaux privés, étrangers et internationaux via des partenariats public-privé afin d'investir rapidement dans l'achèvement du système d'infrastructures des zones fonctionnelles et des axes dynamiques (axe Est-Ouest reliant le pôle portuaire de Cai Mep à Thi Vai, axe Est de haute technologie (Thu Duc - Di An - Tân Uyên), axe de commerce international reliant les aéroports et les ports maritimes aux corridors logistiques nationaux et auxiliaires), pôles de croissance du centre financier, pôle d'innovation Est et pôle de développement logistique Nord-Ouest.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la ville doit développer un réseau de transport intégré et intelligent, contribuant à la connectivité régionale et interrégionale : réseaux ferroviaires urbains, lignes ferroviaires interrégionales, autoroutes reliant les centres urbains, industriels, portuaires, aéroports et centres financiers. Hô Chi Minh-Ville doit planifier les zones franches de nouvelle génération, associées au développement de centres logistiques intelligents, de pôles portuaires de transit international et d'aéroports de fret.

La mégapole du Sud doit également investir dans la modernisation, l'attribution des fonctions et la conversion du modèle des systèmes portuaires satellites, des ports fluviaux de Saïgon et des dépôts de conteneurs intérieurs (DCI), afin de créer une chaîne logistique interrégionale performante. Elle doit développer les pôles logistiques portuaires intelligents à Cai Mep, Thi Vai et Cân Gio, selon le modèle de superport numérique et d'un système logistique intégré, exploité par le Big Data.

Enfin, Hô Chi Minh-ville doit développer les grands complexes commerciaux intégrés (megatrade) reliés aux zones franches, pour promouvoir les activités d'import-export, la logistique et les services d'entreposage modernes associés à l'organisation d'expositions, de foires et de conférences internationales.

Nguyên Tùng/CVN