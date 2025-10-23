Convention de Hanoï : un expert australien salue le rôle du Vietnam dans la lutte contre la cybercriminalité

À l'ère numérique, la cybercriminalité s'est érigée en menace mondiale majeure, mettant en péril la sécurité, la stabilité politique, l'économie et la société tout entière. Face à cette urgence, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 2024, de la Convention sur la lutte contre la cybercriminalité marque un tournant décisif.

La tenue de sa cérémonie d’ouverture à la signature, les 25 et 26 octobre 2025 à Hanoï, illustre la volonté commune des États de protéger le cyberespace - patrimoine partagé de l'humanité — et d'établir un cadre juridique international robuste pour renforcer la coopération contre cette menace transnationale.

Photo : VNA/CVN

Interviewé par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Carl Thayer, de l’Académie de défense d'Australie (Université de New South Wales), a souligné que les pertes mondiales liées à la cybercriminalité ont triplé au cours de la dernière décennie, passant de 3.000 à 9.000 milliards de dollars, et pourraient atteindre 14.000 milliards d’ici 2026.

Selon lui, ces dommages dépassent largement ceux causés par les catastrophes naturelles ou le trafic de drogue. L’essor de l’intelligence artificielle rend désormais les attaques plus sophistiquées et adaptatives, aggravant les risques économiques.

Le professeur Carl Thayer estime que la Convention de Hanoï constitue le premier instrument des Nations Unies en vingt ans traitant d’un problème transnational. Le choix du Vietnam pour accueillir la signature reflète son rôle actif en matière de cybersécurité : le pays se classe 17ᵉ sur 194 pour ses capacités de protection.

Photo : VNA/CVN

Il a également rappelé que la diplomatie multilatérale du Vietnam - illustrée par sa double élection au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ainsi que par son engagement au sein de l’ASEAN - explique sa position de leader régional. Le pays est invité à tirer parti de cet événement pour renforcer la coopération, promouvoir le partage d’expériences et consolider la résilience face aux menaces numériques.

Évoquant l’expérience australienne, le professeur Carl Thayer a mentionné le rôle central de l’Australian Signals Directorate (ASD) et de l’Australian Cyber Security Centre (ACSC), qui coordonnent les actions gouvernementales et sensibilisent les citoyens aux risques, illustrant l’importance d’une approche intégrée entre autorités, entreprises et population.

