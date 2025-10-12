L’ambition XXL d’une super-métropole

La super-métropole du Sud vise 10% de croissance annuelle de son Produit intérieur brut régional (PIBR) pour la période 2025-2030. Pour affirmer son rôle de pionnière nationale, elle devra nourrir des ambitions à la hauteur de son statut stratégique et de ses atouts.

Photo : VNA/CVN

Le prochain Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville sera le premier de la nouvelle entité urbaine issue de la fusion de l’ancienne Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu. Comme l’a souligné le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Đuoc, cette expansion a triplé la superficie de la ville, passée d’environ 2.000 à 6.777 km². Cette mutation spatiale ouvre de vastes perspectives, permettant de capitaliser sur les atouts de chaque zone, d’établir une organisation fonctionnelle cohérente et de favoriser un développement intégré.

Désormais, Hô Chi Minh-Ville est appelée à se transformer en une super-métropole de dimension internationale, structurée autour de trois pôles fonctionnels et d’une zone spéciale. L’ancienne mégapole du Sud formera le cœur métropolitain, centre de la finance et des hautes technologies. La zone de Bà Ria - Vung Tàu sera dédiée à l’économie maritime, englobant le tourisme balnéaire, les énergies propres, les ports et les hydrocarbures. Quant à Binh Duong, elle doit devenir le berceau de l’industrie de pointe. Enfin, l’archipel de Côn Đao, érigé en zone spéciale, ambitionne de se transformer en une destination haut de gamme pour le tourisme de luxe et la villégiature.

Selon M. Đuoc, le projet de document soumis au Congrès traduit une vision et une ambition claires : propulser Hô Chi Minh-Ville vers un avenir prospère, moderne, solidaire et civilisé. Fondé sur les acquis des trois entités pré-fusion, il adopte une approche audacieuse et novatrice pour relever les défis émergents. Concis et ciblé, le texte s’articule autour de quatre axes : les principaux résultats 2020-2025, le bilan général du mandat, les orientations et objectifs pour 2025-2030, ainsi que les solutions de mise en œuvre.

Le pari d’un essor à deux chiffres

Présentant les grandes lignes du projet, Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut de recherche et de développement de la mégapole du Sud, a rappelé que la majorité des objectifs socio-économiques fixés pour 2020-2025 avaient été atteints. La valeur totale du PIBR en 2025 est estimée à 2,8 millions de milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 1,5 fois par rapport à 2020, représentant 23,6% du PIB national. Par ailleurs, le PIBR par habitant est 1,7 fois supérieur à la moyenne nationale, et les recettes budgétaires atteignent 737.000 milliards de dôngs, soit 33,4 % du total national.

Pour le mandat 2025-2030, Hô Chi Minh-Ville se fixe des objectifs particulièrement élevés. D’ici 2030, elle ambitionne de devenir une métropole intelligente, moderne et civilisée, occupant une position de premier plan en Asie du Sud-Est dans les domaines économique, financier, commercial, éducatif, médical et technologique. À l’horizon 2045, elle vise à se hisser au rang de pôle majeur de l’Asie en économie, finance, science, technologie, culture et tourisme, bref une ville mondiale attractive et durable, alliant écologie et inclusion sociale.

L’objectif central est d’atteindre une croissance annuelle moyenne du PIBR d’environ 10%, avec un revenu par habitant de 14.000 à 15.000 dollars d’ici 2030. La ville a également défini 23 indicateurs couvrant les dimensions économique, sociale, environnementale, sécuritaire et organisationnelle du Parti. La Productivité totale des facteurs (PTF) devrait contribuer à hauteur de 55 à 60% à la croissance, et l’économie numérique représenter 30 à 40% du PIBR.

Appel à une ambition sans réserve

Photo : VNA/CVN

Selon l’économiste, le Dr. Trân Du Lich, le projet de rapport se distingue par sa qualité, alliant réalisme et ambition. Il juge toutefois que la ville doit affirmer plus résolument son rôle de pionnière dans cette nouvelle étape. Le rapport politique, insiste-t-il, doit réorienter la planification socio-économique et urbaine de la nouvelle entité, en l’inscrivant dans une philosophie de développement correspondant au rôle mondial de Hô Chi Minh-Ville. Il préconise notamment un modèle de super-métropole multipolaire s’étendant le long de la rivière Saigon et jusqu’à la mer.

“L’objectif d’une croissance à deux chiffres relève avant tout d’une volonté politique, d’une aspiration claire”, affirme M. Lich. Et de poursuivre : “Si Hô Chi Minh-Ville, pionnière de cette nouvelle ère, se limite à 10% alors que d’autres provinces visent plus haut, où est l’esprit d’avant-garde ?” Pour marquer cette détermination, il propose de relever l’objectif à 10,5 ou 11%, soulignant que cet ajustement incarne “une question de détermination politique et d’ambition”.

Adoptant une posture plus prudente, le Pr.-Dr. Nguyên Trong Hoài, ancien vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, met en garde contre une ambition déconnectée des réalités. L’objectif d’une croissance de 10% et d’un revenu par habitant de 14.000 à 15.000 dollars d’ici 2030 lui paraît “trop idéaliste”. Mais il rappelle que les trois localités nouvellement fusionnées n’ont pas encore atteint un niveau d’équilibre. Pour concilier ambition et faisabilité, il suggère d’adopter une fourchette plus flexible, entre 9% et 11%.

De son côté, le Pr.-Dr. Trân Đinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, insiste sur l’impératif “de clarifier les capacités de départ de la ville fusionnée”. Selon lui, il est essentiel d’évaluer avec précision les atouts et la dynamique de développement de la nouvelle entité. L’intégration réussie des trois composantes doit générer un véritable effet de synergie et de multiplication. Un tel alignement stratégique permettrait non seulement d’optimiser la répartition des ressources, mais aussi de renforcer l’attractivité de la ville pour les investissements de haut niveau.

Huong Linh - Trong Tin/CVN