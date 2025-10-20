Les artisanes du renouveau écologique du Delta du Mékong

Face aux défis climatiques, les femmes du Delta du Mékong transforment les contraintes en leviers d'innovation. En valorisant les ressources locales et en adoptant des pratiques durables, elles sont des actrices clés de la transition verte et du développement économique.

Photo : VNA/CVN

Le dérèglement climatique frappe de plein fouet le Delta du Mékong, l’une des régions les plus vulnérables du monde. Séche-resses prolongées, salinisation des sols et inondations récurrentes bouleversent les modes de production traditionnels.

Pourtant, dans ce contexte difficile, de nombreuses femmes ont choisi de ne pas subir. Elles innovent, entreprennent et adaptent leurs activités aux réalités nouvelles, tout en valorisant les ressources locales et le patrimoine culturel. Leur engagement contribue à bâtir une économie verte, circulaire et résiliente, en phase avec les grandes transitions numériques et environnementales du pays.

Transformer les défis en opportunités

“Pour survivre, il faut s’adapter. De cette adaptation sont nés de nombreux modèles innovants, devenus emblématiques de la capacité d’adaptation des femmes de la région”, souligne Nguyên Thi Thuong Linh, directrice adjointe de la VCCI Delta du Mékong.

Partout dans la région, les femmes affirment leur rôle moteur dans la recherche de solutions concrètes pour transformer les pratiques agricoles et économiques. Elles adoptent des techniques innovantes pour économiser l’eau et choisissent des cultures ou des élevages plus résistants à la salinité et à la sécheresse, comme le modèle crevette-riz, la culture du lotus sur sols salins, la production maraîchère en conditions arides ou la valorisation de produits locaux à forte valeur ajoutée comme le coco, le rotin, la jacinthe d’eau ou le palmier à sucre.

Ce qui distingue ces entre-preneures, c’est leur capacité à observer, à innover et à valoriser des ressources familières pour créer des produits à haute valeur ajoutée.

Un exemple marquant est celui de Nguyên Kim Nhiên, directrice de l’entreprise de transformation de fruits Kim Nhiên dans la province de Cân Tho. Confrontée aux limites de la culture traditionnelle du corossolier (cây mang câu xiêm en vietnamien), sensible aux sols acides et salés, elle a collaboré avec les agriculteurs pour greffer l’arbre sur un porte-greffe de binh bat - une espèce sauvage résistante. Résultat : une production plus abondante et de meilleure qualité. Elle a ensuite lancé une gamme de thés au corossol, certifiée OCOP 4 étoiles, devenue un produit phare de la région.

Photo : VNA/CVN

De même, Thach Thi Chal Thi, directrice de la société Sokfarm (province de Vinh Long), a su tirer parti des épisodes de sécheresse et d’intrusion saline qui affectaient la production de noix de coco. Plutôt que de vendre des fruits dépréciés, elle a misé sur la sève florale de coco, souvent négligée, pour développer des produits innovants tels que le nectar, le sucre ou la sauce de fleur de coco. Cette stratégie audacieuse a permis de tripler la valeur de la production et d’ouvrir une nouvelle voie à la filière.

D’autres femmes choisissent de s’appuyer sur les savoir-faire traditionnels pour innover. Truong Thi Bach Thuy, directrice de la coopérative d’artisanat Thuy Tuyêt (province de Cân Tho), a modernisé le tressage du rotin et du bambou en associant techniques ancestrales et design contemporain, conquérant ainsi de nouveaux marchés.

Selon Nguyên Thi Thùy Linh, présidente de l’Union des femmes de Cân Tho, l’esprit d’entrepreneuriat s’est largement diffusé chez les femmes. De nombreux modèles liés à la gastronomie locale, à l’agriculture biologique, aux villages artisanaux et au tourisme communautaire voient le jour, contribuant à préserver le patrimoine culturel tout en stimulant l’économie rurale.

Diffuser l'esprit d'entrepreneuriat vert

Dans la province de Cà Mau, l’Union des femmes compte aujourd’hui plus de 327.000 membres. Grâce aux projets collectifs portés par des femmes, plusieurs coopératives fonctionnent efficacement, créant des emplois stables pour des milliers de travailleuses locales, avec des revenus mensuels compris entre 2,5 et 7 millions de dôngs.

Les femmes du Delta du Mékong ne sont pas seulement des victimes du changement climatique : elles en sont des pionnières dans la recherche et la mise en œuvre de solutions durables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a souligné :

Par leur ténacité, leur créativité et leur esprit d’initiative, ces femmes deviennent de véritables bâtisseuses d’un avenir durable pour le Delta du Mékong, dans un monde en mutation climatique accélérée.

Mai Quynh/CVN