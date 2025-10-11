Tây Ninh, un nouveau tremplin à la frontière du Sud-Ouest

À la frontière du Sud-Ouest, Tây Ninh se réinvente en hub de croissance reliant le Sud-Est au delta du Mékong. Portée par une stratégie d’infrastructures majeures et une double transition, numérique et verte, la province mise sur la connectivité pour changer d’échelle.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

En entrant dans la période 2025-2030, la province s’est fixé pour cap de devenir un nouveau centre logistique et un carrefour du commerce international dans le Sud, s’appuyant sur trois piliers : des infrastructures de pointe, des ressources humaines qualifiées et une double transition numérique et verte.

Le pari de l’infrastructure

Située sur le corridor économique Est-Ouest, voisine de Hô Chi Minh-Ville et dotée de 369 km de frontière terrestre avec le Cambodge, Tây Ninh fait du développement des infrastructures de transport "le levier des leviers".

Selon Nguyễn Văn Út, président du Comité populaire provincial, quelque 35.000 milliards de dôngs seront investis d’ici 2030 dans le réseau routier - un effort sans précédent visant à désenclaver la province, fluidifier les liaisons avec Hô Chi Minh-Ville et les provinces voisines, tout en reliant efficacement les zones nouvellement fusionnées.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

Parmi les onze projets prioritaires, plusieurs s’annoncent structurants. Le troisième périphérique de Hô Chi Minh-Ville, dont un tronçon de sept kilomètres traverse Tây Ninh, devrait entrer en service technique en octobre 2025. L’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài deviendra la "voie vitale transfrontalière", tandis que l’axe Gò Dầu - Xa Mát, long de plus de 60 km, reliera les postes-frontières du Nord aux zones touristiques du Sud, notamment le mont Bà Đen.

Photo : VNA/CVN

D’après Nguyễn Hồng Thanh, vice-président du Comité populaire provincial, Tây Ninh concentre ses ressources sur les corridors dynamiques et les routes périphériques reliant directement les zones industrielles aux ports maritimes. L’exploitation du port international de Long An, capable d’accueillir des navires de 70.000 tonnes, constitue une priorité stratégique.

Le port a d’ailleurs signé un accord de coopération avec des partenaires chinois pour établir un corridor maritime "deux ports, une ligne", destiné à réduire significativement les coûts logistiques régionaux.

Ressources humaines et gouvernance

Avec près de 3,3 millions d’habitants, Tây Ninh dispose d’un capital humain important. La province vise à ce que 80% de sa main-d’œuvre soit formée d’ici 2030, dont 35% certifiée par un diplôme ou une attestation professionnelle.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

Mais, reconnaît Nguyên Van Út, "le personnel communal peine encore à absorber la charge de travail accrue depuis la réforme administrative, alors que les effectifs restent limités".

Pour y remédier, Tây Ninh encourage un modèle de coopération "État - université - entreprise". L’Université d’économie et d’industrie de Long An (DLA) illustre cette approche : elle collabore avec près de 80 entreprises, offre plus de 500 stages et emplois par an, et affiche un taux d’insertion professionnelle de 98% dans les douze mois suivant la diplomation.

Selon Nguyễn Hồ Bảo Linh, directeur de la société Van Hoa, ce partenariat constitue "une orientation stratégique : il aide les entreprises à anticiper leurs besoins en recrutement et à réduire les coûts de formation".

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

Sur le plan administratif, la province s’engage à moderniser la gouvernance publique selon le principe : servir les citoyens, soutenir les entreprises. L’objectif est une administration plus légère, agile et orientée vers la performance.

Double impulsion du numérique et de l’économie verte

Tây Ninh fait du numérique, de la science et de l’innovation les leviers essentiels de son essor. Elle vise, d’ici 2030, une économie numérique représentant 30% du GRDP et une place parmi les dix provinces les plus avancées du pays en matière de transformation digitale (indice DTI).

La province a déjà lancé un Centre de données, un Centre de sécurité de l’information (SOC) et un Centre de supervision intelligente (IOC), tout en consacrant 3% de son budget annuel à la recherche, à l’innovation et à la transition numérique.

Photo : Minh Phu/VNA/CVN

"La transformation digitale sera désormais le baromètre de la capacité de direction et d’exécution des autorités locales", souligne Nguyên Manh Hùng, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire. Tây Ninh a également signé des accords de coopération avec VNPT, Viettel et Mobifone pour accélérer la numérisation des services publics.

L’écosystème entrepreneurial n’est pas en reste : au troisième trimestre 2025, les ventes en ligne des commerces de Tây Ninh sur les plateformes Shopee, TikTok Shop, Lazada et Tiki ont dépassé 2.019 milliards de dôngs, en hausse de près de 150% par rapport à 2024.

Des entreprises comme Đức Thành ont réussi leur transition numérique en mettant en place la traçabilité intégrale de leurs produits agricoles, facilitant ainsi l’accès aux marchés exigeants.

Photo : Minh Phu/VNA/CVN

Pour le professeur Trần Đức Viên, président du Conseil de l’Académie d’agriculture du Vietnam, "l’agriculture n’est pas seulement un moyen de subsistance : elle doit devenir une industrie de haute technologie, un lieu de convergence de l’intelligence et de l’innovation".

Dans cet esprit, Tây Ninh déploie une agriculture écologique, biologique et circulaire, conforme à l’engagement national pour le Net Zéro.

Forte d’une stratégie d’infrastructures ambitieuse, d’une gouvernance modernisée et d’un engagement résolu en faveur des transitions verte et numérique, Tây Ninh trace la voie d’un développement équilibré entre croissance, durabilité et qualité de vie.

À la frontière du Sud-Ouest, cette province jadis périphérique s’affirme désormais comme un nouveau tremplin régional, prête à entrer dans une ère de prospérité fondée sur la connexion, la connaissance et la créativité.

Tân Binh - Câm Sa/CVN