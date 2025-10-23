Convention de Hanoï : un expert suisse apprécie l'initiative et le potentiel du Vietnam

La Convention de Hanoï sur la cybersécurité a été saluée par l'expert technologique suisse Luu Vinh Toàn comme une preuve de l'engagement proactif du Vietnam face aux défis numériques mondiaux. Selon lui, la participation du Vietnam à la signature de cette convention démontre la volonté du gouvernement d'assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens dans le cyberespace.

Luu Vinh Toàn a particulièrement mis en avant plusieurs aspects essentiels de la convention, notamment le respect de la souveraineté nationale dans l'espace numérique. Chaque pays y conserve son autonomie en matière de politiques de gestion des données, de sécurité des systèmes et d'enquêtes criminelles, tout en agissant dans le cadre de sa propre législation.

Rappelant les rapports de l'ONU qui estiment à plus de 8 000 milliards de dollars par an les pertes économiques mondiales liées à la cybercriminalité, avec des millions d'attaques quotidiennes, l'expert a estimé que la Convention de Hanoï revêt une importance pratique majeure dans le contexte actuel.

L'expert a également insisté sur l'importance primordiale de la protection des droits de l'homme et de la vie privée numérique au sein de la convention. Il a souligné que les enquêtes et le partage transfrontalier de données doivent respecter le droit international, garantissant aux citoyens la protection de leurs données personnelles contre toute activité illicite. L'encouragement à une coopération équitable et le soutien technique aux pays en développement constituent également des piliers essentiels de cette convention. L'expert Luu Vinh Toan a suggéré l'établissement de mécanismes de transfert de technologie et de formation en cybersécurité, afin d'assurer une représentation équitable des petites nations et des pays en développement sur la scène internationale.

Alors que la cybercriminalité au Vietnam connaît une complexité croissante en termes d'échelle, de nature et d'impact, l'expert estime que la convention offrira au pays des outils pour renforcer sa résilience numérique. Il a préconisé une amélioration des capacités institutionnelles et techniques ainsi qu’un renforcement du cadre juridique afin de l'aligner sur les normes mondiales.

Luu Vinh Toàn a par ailleurs souligné la nécessité d'investir dans les infrastructures numériques pour garantir une sécurité optimale, en appliquant des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des mégadonnées afin de mieux détecter les risques. Il a également mis l'accent sur le renforcement de la coopération public-privé et internationale, notamment à travers le transfert de technologies et l'échange d'informations sur la cybercriminalité.

Il a enfin insisté sur le rôle crucial des entreprises technologiques et de télécommunications, appelées à partager les informations relatives aux menaces émergentes, et sur la nécessité de sensibiliser les citoyens ainsi que les entreprises à la cybersécurité. La disponibilité d'équipes d'experts compétents pour gérer et enquêter sur les incidents complexes constitue, selon lui, une priorité.

La cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité (Convention de Hanoï) se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoï, sur le thème "Lutte contre la cybercriminalité - Partage des responsabilités - Perspectives d'avenir". L'événement marquera non seulement un tournant dans la coopération internationale en matière de cybersécurité, soulignant également l'empreinte diplomatique multilatérale du Vietnam, qui voit pour la première fois une localité vietnamienne associée à une convention des Nations unies.

