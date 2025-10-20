Façonner la femme vietnamienne de la nouvelle ère

Représentant plus de la moitié de la population et actives dans tous les domaines de la société, les femmes ont toujours joué un rôle déterminant à chaque étape de l’Histoire du pays. Aujourd’hui, elles continuent d’affirmer leur place dans la nouvelle ère de l’essor national.

>> Créer des conditions pour promouvoir le rôle de la femme vietnamienne

>> Fierté de l'intelligence, de la capacité et du courage des femmes vietnamiennes

>> Le président Luong Cuong félicite la première femme vietnamienne dans l’espace

Photo : VNA/CVN

Le monde d’aujourd’hui évolue à un rythme rapide et en profondeur. Le pays entre dans l’ère de trois grandes transitions - verte, numérique et de compétences - tout en faisant face à de multiples défis de sécurité, traditionnels et non traditionnels : changement climatique, ruptures des chaînes d’approvisionnement, compétition technologique, désinformation, cybercriminalité, nouveaux risques d’inégalités… Au cœur de ces mutations se trouve l’être humain - et les femmes y occupent une place tout à fait centrale.

Dans l’économie numérique, les femmes sont les utilisatrices les plus assidues des services en ligne au sein des foyers, les directrices financières de la consommation familiale et les premières éducatrices aux compétences numériques de base. Dans l’économie verte et circulaire, elles organisent la consommation responsable, le tri des déchets, l’économie d’énergie et diffusent un mode de vie durable. Dans l’économie du care d’une société vieillissante, elles assument l’essentiel de la prise en charge des enfants, des personnes âgées et des malades - un écosystème de bien-être qui doit être reconnu comme une infrastructure essentielle. Investir dans les femmes, c’est donc investir dans la productivité nationale et l’avenir de la nation.

Politique conséquente du Vietnam

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, réaffirme que le Parti et l’État restent constants dans leur ligne de promotion d’une égalité de genre effective, d’élargissement des opportunités de participation des femmes au leadership, à la gouvernance, à l’entrepreneuriat et aux sciences et technologies. Cette ligne inclut aussi le perfectionnement du système de politiques sociales ; la protection des femmes et des enfants ; la prévention des violences familiales, des violences basées sur le genre et des atteintes sur l’espace numérique ; l’attention portée à l’éducation préscolaire, à la maternité et à la santé reproductive ; et la construction d’un environnement culturel sain et sûr.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti esquisse dix orientations et missions clés, présentées comme des percées stratégiques pour le mouvement des femmes vietnamiennes sur la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Il fixe l’objectif de bâtir le profil de la femme vietnamienne de la nouvelle ère : Patriote - Autonome - Courageuse - Humaine - Intelligente - Créative - Responsable - Numérique - Verte.

Cet objectif doit se traduire par des normes de conduite et des programmes de formation adaptés aux âges et aux métiers ; par la mise en réseau de sœurs cadettes et aînées, le mentorat et le conseil, afin que chaque femme dispose d’un soutien pour l’apprentissage tout au long de la vie. La culture de la lecture, la culture numérique, les compétences financières personnelles et la santé mentale deviendront des contenus réguliers des activités de l’Union des femmes vietnamiennes.

Le mouvement “Construire la famille : +“5 non, 3 propre”+ (pas de pauvreté ; pas d’infractions à la loi ni de fléaux sociaux ; pas de violences domestiques ; pas de troisième enfant ou plus ; pas d’enfants malnutris ni déscolarisés ; maison propre ; cuisine propre et ruelle propre“ sera rehaussé en “5 non, 3 propre, 3 sûreté” : Sécurité - Sérénité - Bien-être social. “Sécurité” signifie absence de violence et d’atteintes. “Sérénité” renvoie à des écoles, des hôpitaux et des espaces numériques conviviaux pour les femmes et les enfants. “Bien-être social” couvre les services de garde d’enfants, de soins aux personnes âgées, la microassurance et le crédit solidaire. Chaque province devra disposer d’au moins cinq “Maisons sûres pour les femmes et les enfants”, reliées à une ligne d’assistance 24h/24 et 7j/7. Chaque commune et chaque quartier mettront en place un modèle de services de soins communautaires porté par les femmes.

Accélérer la transition numérique

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, appelle par ailleurs à une accélération de la transition numérique au sein de l’Union et pour ses adhérentes, via la campagne “Chaque femme - une compétence numérique de base ; chaque antenne locale - un service numérique utile“. Chaque province et ville développera au minimum un cluster de projets de moyens de subsistance ou une coopérative dirigée par des femmes. Chaque commune devra compter un produit OCOP (À chaque commune son produit) porté par des femmes, conforme aux normes. Chaque année, l’Union formera un noyau de femmes entrepreneures et de dirigeantes dans le numérique. Des dispositifs seront mis en place pour connecter les crédits préférentiels, le conseil, le transfert de technologies, la standardisation de la qualité, ainsi que l’identité de marque, l’emballage et l’étiquetage ; l’objectif étant d’intégrer les produits dirigés par des femmes aux chaînes d’approvisionnement vertes et équitables.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm exige de faire de l’éducation préscolaire, de la nutrition et du développement précoce de l’enfant une priorité stratégique, afin d’accroître la productivité du travail et la qualité de la population. Il insiste sur la protection des femmes et des enfants contre les violences fondées sur le genre, la traite humaine et la cybercriminalité. Il prône l’identification, la formation et la promotion des cadres féminins, avec une hausse de la représentation des femmes aux postes de direction et de gouvernance à tous les niveaux, en particulier à la base. Chaque échelon de l’Union des femmes vietnamiennes devra disposer de plans, de critères et de feuilles de route clairs ; intensifier la rotation des postes ; renforcer les compétences numériques, la gestion de projet et la communication ; encourager des cadres féminins audacieuses, capables d’oser penser, agir et assumer leurs responsabilités au service de l’intérêt général.

Le plus haut dirigeant demande de bâtir un environnement culturel sûr, sain et riche d’identité. Il s’agit de valoriser l’áo dài (tenue traditionnelle des Vietnamiennes), l’art culinaire et les métiers d’art traditionnels que les femmes perpétuent, de préserver la langue vietnamienne, les traditions familiales et les rites, et de lutter contre les dérives d’acculturation, les pratiques choquantes et le consumérisme.

Le secrétaire général souligne la nécessité de renforcer la diplomatie populaire et l’intégration internationale : élargir les liens avec les mouvements de femmes d’autres pays, les organisations internationales, les réseaux de dirigeantes et d’entrepreneures ; partager les expériences en matière de protection sociale, d’égalité de genre, d’entrepreneuriat, de transitions numérique et verte ; et porter davantage la voix des femmes vietnamiennes dans les forums régionaux et mondiaux. Chaque événement extérieur doit devenir une tribune pour promouvoir l’image des “Femmes vietnamiennes courageuses, humaines, ouvertes et progressistes”.

Pour le nouveau mandat, il propose que l’Union des femmes vietnamiennes lance un mouvement d’émulation sur le thème : “Femmes vietnamiennes : Aspiration - Sagesse - Humanité - Créativité - Durabilité - Bonheur”. Dans cet esprit, chaque échelon de l’Union, chaque secteur et chaque localité s’engagera sur des objectifs clairs et des projets d’émulation concrets, assortis d’échéances, d’indicateurs, de responsables désignés et de mécanismes de supervision citoyenne. Car cultiver l’émulation, c’est aimer la Patrie ; aimer la Patrie, c’est cultiver l’émulation, et “chaque femme - une fleur de belles actions”, “chaque famille - une adresse du bonheur”, “chaque antenne locale - un lieu accueillant et utile”.

Kim Anh - Phuong Nga/CVN