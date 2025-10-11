Hô Chi Minh-Ville : une économie résiliente pour bâtir demain

La mégapole du Sud, locomotive du développement national, se relève de défis sans précédent. Par son dynamisme et sa créativité, le Comité municipal du Parti a jeté des bases solides pour une nouvelle ère de prospérité.

Photo : VNA/CVN

Selon le projet de rapport politique pour le 1er Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville (2025-2030), le mandat écoulé fut un véritable défi. Entre l’accélération de la 4e révolution industrielle et les effets dévastateurs de la COVID-19, la vie socio-économique et le quotidien des habitants furent durement éprouvés. À cette double crise s’ajoutaient des contraintes de ressources, des problèmes d’aménagement, des goulots d’étranglement persistants et une forte rotation des cadres.

Dans ce contexte complexe, le Comité municipal du Parti, fort de sa tradition de solidarité et de créativité, a su diriger l’administration et mobiliser l’unité citoyenne. Cette synergie a permis de surmonter les obstacles, de mener à bien de nombreuses missions politiques et d’établir une base solide pour la croissance future.

Moteur de la reprise économique

Suite aux mesures drastiques pour endiguer la pandémie, la mégapole du Sud s’est immédiatement mobilisée pour relancer sa production. L’économie, alors en fort déclin, a rapidement rebondi, retrouvant sa dynamique de croissance grâce à un nouveau modèle de développement. La reprise s’est appuyée sur la restructuration, l’application des technologies de pointe et l’innovation.

De son côté, Binh Duong consolide son rôle de pôle industriel majeur en modernisant ses zones d’activités pour attirer des projets de haute technologie liés au développement urbain.

Quant à Bà Ria-Vung Tàu, elle affiche une croissance solide et rapide. S’appuyant sur ses infrastructures industrielles, logistiques et portuaires, la province diversifie ses secteurs clés, investissant dans la pétrochimie, les énergies renouvelables et la bio-industrie.

Hô Chi Minh-Ville maintient sa position de locomotive nationale. La métropole s’affirme comme un centre de premier plan pour l’économie, la culture, la finance, le commerce, les services, la science, la technologie et l’innovation. Elle joue aussi un rôle crucial dans le développement des ressources humaines.

La plupart des objectifs socio-économiques du mandat 2020-2025 ont été atteints, voire dépassés. Le Produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville, estimé à 3 millions de milliards de dôngs en 2025, représente 23,1% du PIB national, en hausse de 1,4 fois par rapport à 2020. Le GRDP par habitant est 1,7 fois supérieur à la moyenne nationale, et la ville contribue à 33,4% des recettes budgétaires de l’État.

Croissance sectorielle et diversification

Photo : VNA/CVN

Les différents secteurs de l’économie se modernisent. Le commerce et les services ont nettement gagné en qualité, avec des marchés intérieur et extérieur en croissance stable. L’industrie se concentre sur les technologies de pointe, tandis que le secteur du bâtiment privilégie les constructions modernes et écologiques. L’agriculture se réoriente vers des modèles urbains, biologiques et de haute technologie, tandis que l’élevage et la pêche se restructurent pour une production durable.

Le marché financier de la ville poursuit sa croissance et son rôle de pôle national. Le secteur des sciences et techniques s’étoffe, favorisant l’adoption de nouvelles technologies par les entreprises afin d’accroître leur productivité et leur compétitivité. Le marché de l’emploi se redresse rapidement et l’immobilier montre des signes de reprise.

En parallèle de la planification urbaine, les autorités locales s’attachent à lever les obstacles liés aux procédures, aux mécanismes et au foncier.

Elles mettent l’accent sur l’attraction de ressources pour développer les infrastructures et bâtir une ville intelligente. De nombreux projets de transport majeurs ont été lancés ou accélérés pour renforcer la connectivité régionale et les axes de développement.

L’infrastructure urbaine est conçue comme un système multicentrique et résilient face au changement climatique. Des programmes coordonnés sont également en cours pour améliorer les voies navigables, protéger l’environnement, lutter contre les inondations et réduire la pollution.

La métropole impulse une croissance générale de la zone économique clé du Sud, tout en collaborant avec ses partenaires régionaux sur des défis communs tels que la sécurité, le climat ou la gestion des ressources.

Les activités scientifiques, technologiques et d’innovation sont approfondies pour servir le développement des industries clés, tout en soutenant l’économie du partage, l’économie numérique et l’économie circulaire. La transformation numérique progresse à grands pas, créant progressivement une infrastructure numérique moderne, et favorisant le développement de la ville intelligente et de l’administration numérique. L’écosystème des startups est dynamisé, attirant les jeunes entreprises et les fonds de capital-risque. Hô Chi Minh-Ville se classe dans le Top 5 des écosystèmes de startups, au 2e rang pour la Fintech en Asie du Sud-Est et au 110e rang mondial pour l’innovation. La construction du Parti sur les plans politique, idéologique et moral, est renforcée.

La ville s’attache à créer un “Espace culturel de Hô Chi Minh” et un environnement culturel au sein du Parti, des agences de l’État et du système politique, afin que chaque membre, fonctionnaire et employé public agisse avec intégrité. L’objectif est de repousser les modes de vie opportunistes et affairistes, en particulier la bureaucratie, l’éloignement et l’indifférence vis-à-vis de la population.

Vers une gouvernance locale plus efficace

Photo : VNA/CVN

Le travail d’organisation et de gestion des cadres fait l’objet d’une attention particulière, avec des résultats remarquables. Les activités d’inspection et de supervision sont constamment renouvelées en termes de contenu et de méthodes pour éviter les redondances et garantir leur efficacité.

La coordination est renforcée avec des inspections du Parti, des enquêtes, des poursuites et des jugements de l’État, ainsi que la supervision par le Conseil populaire, le Front de la Patrie, les organisations socio-politiques et le public.

Le travail de mobilisation populaire est intensifié, resserrant les liens étroits entre le Parti et la population. L’appareil administratif à toutes les échelles municipales est consolidé et renforcé en parallèle de la construction d’une administration urbaine et professionnelle. Les activités du Conseil populaire à tous les niveaux ont connu une amélioration spectaculaire en termes de volume et de qualité, grâce à des décisions politiques majeures, des innovations en matière de supervision, une plus grande démocratie, et une écoute et une résolution plus efficaces des doléances des électeurs.

Le Comité populaire de la ville et les agences administratives renouvellent leurs méthodes de travail, se montrant dynamiques, créatifs et flexibles dans leur direction.

Une politique rigoureuse de réorganisation des unités administratives et de construction d’un modèle d’administration locale à deux niveaux est plus particulièrement mise en œuvre. Elle a déjà montré son efficacité en décentralisant les pouvoirs de manière appropriée, en favorisant la participation citoyenne, en renforçant la responsabilité, en accélérant la transformation numérique, en simplifiant les procédures administratives et en améliorant la qualité des services publics. Ces mesures stimulent le développement économique et assurent la stabilité politique et sociale.

Huong Linh - Trong Tin/CVN