Mégapole du Sud : succès diplomatique, cap sur 2030

La période 2020-2025 a marqué un tournant majeur grâce à de nombreuses réalisations en matière de coopération internationale. Ce succès constitue un socle essentiel pour définir la stratégie 2026-2030, propulsant Hô Chi Minh-Ville vers le statut de mégapole internationale.

Selon les statistiques, Hô Chi Minh-Ville a établi des relations amicales et coopératives avec 58 villes à travers le monde, menant des activités de coopération de plus en plus diversifiées et concrètes sur les cinq continents, dont Busan (République de Corée), Osaka (Japon), Shanghai (Chine), Toronto (Canada), Lyon (France), San Francisco et New York (États-Unis) ...

Réalisations remarquables

Le rapport publié à la Conférence bilan quinquennale de mise en œuvre des politiques étrangères de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2020-2025 tenue en décembre 2024 montre qu’elle a enregistré de nombreuses réalisations remarquables en matière de politiques étrangères dans de nombreux domaines, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier. Ainsi, elle a noué des jumelages avec 58 villes amicales d’autres pays et mené à bien le projet de promotion des relations entre Hô Chi Minh-Ville et des villes clés de pays partenaires stratégiques du Vietnam, insufflant ainsi une dynamique favorable à l’attraction de ressources internationales importantes.

Cette réussite constitue un fondement important pour la ville dans la définition de sa stratégie de politiques étrangères pour 2026-2030, axée sur la transformation numérique, le rapprochement des territoires, l’internationalisation, et l’intégration plus poussée des entreprises dans la chaîne de valeur mondiale. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville considère la diplomatie économique et la diplomatie populaire comme deux piliers clés de sa stratégie de politiques étrangères, la priorité étant donnée au développement de nouveaux secteurs tels que les énergies propres, les hautes technologies, la logistique et le transport maritime.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les efforts déployés par la ville en matière de politiques étrangères et d’intégration internationale ces dernières années avaient obtenu des résultats remarquables. Après 50 ans de développement, elle a établi des relations amicales et coopératives avec des dizaines de localités à travers le monde et est un membre actif de nombreuses organisations internationales telles que CityNet, C40, LUCI, le Sommet mondial des villes…

“Les réalisations économiques et sociales récentes de Hô Chi Minh-Ville ont bénéficié d’une contribution significative de la politique étrangère, de l’orientation stratégique à la mise en œuvre des actions concrètes. Les travaux étrangers deviennent de plus en plus un pilier important du développement socio-économique, contribuant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre d’échanges internationaux, reliant les ressources de connaissances, de technologie, d’investissement, de culture… ”, a souligné le président Nguyên Van Duoc.

Cependant, au-delà de ces succès, la ville reste confrontée à de nombreuses difficultés et défis : le manque de coordination entre les agences des affaires étrangères ; des ressources humaines limitées pour la mise en œuvre des activités de coopération internationale ; la numérisation insuffisante du travail diplomatique, ce qui a quelque peu réduit l’efficacité des contacts avec les partenaires internationaux…

Six points importants

Dans son discours lors de la Conférence bilan quinquennale, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son (ancien ministre des Affaires étrangères) a souligné qu’au cours de la période 2020-2025, Hô Chi Minh-Ville avait fait preuve d’initiative, d’activité et de dynamisme en matière de politique étrangère et d’intégration internationale. Cela contribue au développement socio-économique local ainsi qu’aux réalisations globales du pays.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son est convaincu que Hô Chi Minh-Ville, forte de sa position privilégiée, continuera de jouer un rôle moteur dans la nouvelle période, affirmant son rôle de pionnier, contribuant activement au développement du pays et à son intégration internationale, et ainsi à propulser le Vietnam vers une nouvelle ère de développement.

Il a également demandé à Hô Chi Minh-Ville de mettre en œuvre six axes importants de sa politique étrangère dans les années à venir. Il s’agit de poursuivre l’amélioration de la politique étrangère locale et d’approfondir ses relations extérieures ; de se concentrer sur la promotion de la diplomatie économique au service du développement socio-économique ; de développer l’image de marque et le positionnement international de la localité ; de promouvoir la diplomatie populaire et la coopération avec les Vietnamiens d’outre-mer ; de mettre en place et d’organiser un appareil local de politique étrangère ; et de poursuivre la mise en œuvre effective du Règlement de coordination entre le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et le Comité permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Service municipal des affaires étrangères, l’objectif principal de la stratégie visant à améliorer la politique étrangère de Hô Chi Minh-Ville à l’horizon 2030 et sa vision 2045 est de bâtir une politique étrangère véritablement proactive, créative, réactive et innovante, axée sur des idées et des actions innovantes. Cette stratégie se concentre sur des enjeux clés : attraction des ressources intellectuelles pour la gouvernance de l’État et la stratégie de développement, et des investissements dans les sciences et les technologies ; faire appel à des capitaux d’investissement pour le développement d’un centre financier international. Concernant le pilier culturel, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre. En particulier, les dirigeants locaux ont demandé à tous les niveaux et branches de promouvoir et d’organiser des activités pour faire de Hô Chi Minh-Ville une ville d’événements, contribuant ainsi à renforcer sa position et à promouvoir l’intégration culturelle mondiale.

Tân Dat/CVN