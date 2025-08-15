Un large potentiel pour les exportations de meubles et d'artisanat vers l'UE

Le marché de l'Union européenne (UE) offre encore d'importantes perspectives de croissance pour les exportations de meubles et d'artisanat vietnamiens, même s'il exige le strict respect des normes de traçabilité et de durabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Cela a été souligné lors d'un séminaire sur l'accélération des exportations de produits contemporains vers l'Europe, organisé le 14 août par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec l'Association des entreprises vietnamiennes en France et la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La directrice adjointe de l'ITPC, Ho Thi Quyen, a souligné le potentiel considérable du Vietnam et de la France pour renforcer leurs liens économiques, commerciaux et d'investissement.

La France est le premier pays de l'UE à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam et est son cinquième partenaire commercial au sein de l'UE, avec des échanges bilatéraux atteignant 5,42 milliards de dollars en 2024, en hausse de 12,9% sur un an. La France se classe également au 16e rang sur 147 investisseurs étrangers au Vietnam, avec 700 projets actifs d'une valeur de près de 4 milliards de dollars, un chiffre encore modeste par rapport au potentiel.

L'UE, et plus particulièrement la France, est un marché d'exportation prometteur pour le Vietnam, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) continuant d'offrir des avantages tarifaires aux entreprises vietnamiennes après cinq ans de mise en œuvre.

Les produits vietnamiens, notamment la décoration d'intérieur et d'extérieur, l'artisanat, la mode, les cadeaux et les articles de style de vie, bénéficient d'un fort potentiel de croissance grâce au fort pouvoir d'achat du marché, à la diversité de la demande et à sa forte ouverture.

Cependant, les exportateurs sont confrontés à des défis tels que les tensions tarifaires mondiales, le nouveau Règlement sur l'éco-conception des produits durables (ESPR), des exigences plus strictes en matière de certification de la chaîne d'approvisionnement et des coûts logistiques élevés.

Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises doivent obtenir des certifications telles que FSC, BSCI, ISO 14001 et des certifications pour les matériaux circulaires ; utiliser du bois certifié ou recyclé ; adopter des technologies de production propres ; participer activement aux événements de promotion commerciale, notamment en Europe.

L'avocate Chu Lan Phuong du cabinet Ceven Law a souligné la nécessité pour les exportateurs de comprendre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, les directives sur la responsabilité du fait des produits (DRP) et les réglementations connexes. Elle a conseillé de diversifier les canaux de distribution, des chaînes de distribution et du commerce électronique aux salons professionnels, et de standardiser dès le départ la conception des produits, l'étiquetage et la protection de la propriété intellectuelle.

Tra Le, directrice du développement du marché chez Source of Asia (SOA), a ajouté que les entreprises vietnamiennes devraient exporter non seulement des produits, mais aussi leur identité culturelle. Avec plus de 60 % des consommateurs urbains de l'UE préférant les produits artisanaux aux produits de masse, et une forte demande pour les produits en bambou et en rotin, les opportunités sont claires.

Cependant, la concurrence des producteurs à grande échelle et à bas prix comme la Chine et l'Inde, associée aux exigences strictes de l'UE en matière de résidus chimiques, de lutte contre la déforestation, de traçabilité et de pratiques ESG, signifie que les exportateurs devraient gérer de près les chaînes d'approvisionnement nationales et élaborer des histoires de marque convaincantes pour ajouter de la valeur, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN