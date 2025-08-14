Phu Tho intensifie ses efforts pour attirer les investissements étrangers

La province de Phu Tho intensifie ses actions de promotion de l’investissement en adoptant des mesures actives et innovantes, avec pour objectif principal d’attirer des projets majeurs, notamment dans les secteurs de haute technologie, des énergies propres et du tourisme.

>> Phu Tho, un nouveau pôle de production électronique et de semi-conducteurs au Nord

>> LG Energy Solution veut sortir des batteries pour véhicules électriques à Phu Tho

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Khac Hiêu, vice-président du Comité populaire provincial, d’ici la fin de l’année, Phu Tho prévoit la réalisation de documentaires en cinq langues, l’organisation de conférences de dialogue avec les entreprises, ainsi que l’envoi de délégations en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces initiatives ciblent en priorité les projets à haute technologie, à faible impact environnemental, dans les domaines des semi-conducteurs et de l’énergie propre.

La province mise également sur une promotion locale renforcée, offrant un accompagnement complet aux entreprises, depuis l’enregistrement des projets jusqu’à leur mise en œuvre. Elle mobilise des ressources pour améliorer les infrastructures des zones industrielles, moderniser le réseau routier et développer les services logistiques, tout en travaillant à l’amélioration de ses indices de compétitivité.

Le directeur du Centre de promotion des investissements, Bui Hông Dô, a annoncé que la province enverrait sept délégations à l’étranger en 2026 afin d’étudier les marchés, présenter ses atouts et renforcer les liens entre investisseurs et autorités locales.

Au cours des sept premiers mois de 2025, Phu Tho a attiré 651,7 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE). Trente-cinq nouveaux projets ont été approuvés, représentant un capital total de 119 millions de dollars. Par ailleurs, 2.701 nouvelles entreprises ont été créées et 964 ont repris leurs activités, témoignant d’un climat des affaires particulièrement favorable.

VNA/CVN