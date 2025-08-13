Vietnam Motor Show 2025 annulé, rendez-vous en 2026

L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a annoncé qu’elle ne tiendrait pas l’édition 2025 du Vietnam Motor Show (VMS), après avoir procédé à une évaluation globale de la situation du marché et des besoins de ses membres.

Photo : VNA/CVN

Selon la VAMA, en plus des contraintes liées à l’espace d’exposition du Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, l’année 2025 reste une période difficile pour la production, l’assemblage et la distribution automobile dans le pays. Par ailleurs, nombre de constructeurs membres ne disposent pas encore de nouveautés majeures à présenter lors d’un événement d’une telle envergure.

Des experts du secteur soulignent qu’avec la baisse des ventes et une pression importante sur les stocks, plusieurs marques préfèrent investir dans des salons itinérants dans les grandes villes, des campagnes promotionnelles, des actions de communication numérique ou encore des essais et expériences clients, plutôt que de dépenser des dizaines de milliards de dôngs pour participer au VMS.

Traditionnellement organisé en octobre, le VMS est depuis plus de 20 ans le plus grand rendez-vous de l’industrie automobile vietnamienne. Mais l’édition 2024, à Hô Chi Minh-Ville, a été marquée par l’absence de grandes marques comme Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo, Volkswagen, ainsi que VinFast, Hyundai, KIA, Mazda… Une situation attribuée à des conditions de marché défavorables et à des coûts de participation élevés, qui ont réduit l’ampleur et l’attrait du salon.

Pour 2026, le VMS déménagera à Hanoï, au Centre d’exposition du Vietnam à Đông Anh, un site de plus de 900.000 m², dont 304.000 m² d’espaces couverts. L’objectif : proposer une expérience de grande ampleur, inédite dans le pays.

La VAMA prévoit que le salon fera son grand retour en 2026, avec une refonte complète de son format et l’ambition de marquer un tournant majeur. Le comité d’organisation assure que cette prochaine édition sera un événement de référence, à la fois professionnel, spectaculaire et porteur pour l’ensemble de l’industrie automobile, motocycliste et des transports au Vietnam.

VNA/CVN