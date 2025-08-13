Le Vietnam prêt à soutenir le Laos dans la réforme des entreprises publiques

Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à soutenir le Laos dans la réforme des entreprises publiques, et souhaite également étudier les expériences lao en la matière, a déclaré le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

Photo: VNA/CVN

Le matin du 13 août, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, président du Comité directeur pour la réforme et le développement des entreprises, a eu une séance de travail avec une délégation de la Commission centrale de réforme des entreprises du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), conduite par le vice-Premier ministre lao et chef de la Commission, Saleumxay Kommasith, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a présenté les politiques et mesures synchronisées mises en œuvre par le Vietnam pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises publiques.

Les résultats obtenus témoignent des orientations justes du Parti et de l’État du Vietnam, et permettent aux entreprises publiques vietnamiennes de jouer pleinement leur rôle de pilier de l’économie nationale, tout en contribuant à la garantie du bien-être social, à la sécurité et à la défense nationale, a-t-il souligné.

Photo: VNA/CVN

Pour sa part, le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a indiqué que l’objectif de sa visite était d’étudier les expériences du Vietnam, qui avait obtenu des réalisations remarquables dans le processus de Renouveau.

Il a exprimé le souhait de recevoir le soutien du Vietnam, notamment dans la formation de cadres et l’application des technologies de l’information dans la gestion des entreprises. Il s’est également engagé à créer des conditions favorables aux investisseurs et entreprises vietnamiennes au Laos.

Les deux parties ont discuté de mesures concrètes pour promouvoir la coopération bilatérale dans la réforme des entreprises publiques et ont convenu de maintenir des mécanismes d’échange et de promouvoir la coopération.

VNA/CVN