Donner un coup d’accélérateur aux exportations

Les exportations agricoles, sylvicoles et halieutiques du Vietnam ont enregistré, au cours des sept premiers mois de 2025, une croissance positive, avec de nombreux résultats remarquables dans la plupart des filières et sur la majorité des marchés.

>> Le ministère des Finances pilote l’e-paiement des impôts via des intermédiaires de services

>> Le commerce électronique crée une dynamique de croissance durable pour les exportations

>> Le secteur textile enregistre des signes positifs avec une hausse de 9% des exportations

Toutefois, les derniers mois de l’année devraient être marqués par de nombreux défis, notamment l’entrée en vigueur de la politique de droits de rétorsion des États-Unis. C’est ce qui ressort de la Conférence sur la promotion des exportations agricoles, sylvicoles et halieutiques, organisée le 12 août à Hô Chi Minh-Ville par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Thanh Nam, dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale et d’instabilité géopolitique, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et halieutiques ont maintenu une dynamique de croissance stable. La valeur totale des exportations au cours des sept premiers mois a dépassé 39,7 milliards de dollars, soit une hausse de 14,7% par rapport à la même période de 2024. Les produits agricoles ont atteint 21,5 milliards de dollars (+17%), les produits sylvicoles 10,4 milliards de dollars (+8,6%), les produits halieutiques 6,1 milliards de dollars (+13,8%) et les produits de l’élevage 339,2 millions de dollars (+22,1%).

Les principaux marchés d’exportation, tels que les États-Unis, la Chine et le Japon, ont tous maintenu leur croissance, tandis que les exportations vers l’Europe ont fortement progressé (+49%, à 4,3 milliards de dollars), vers le Moyen-Orient (+10,9%) et vers l’Afrique (+8,9%). Ces résultats sont le fruit des efforts proactifs et de l’adaptabilité des associations professionnelles et des entreprises, qui ont su maintenir et élargir les exportations de produits phares vers les marchés traditionnels tout en explorant des marchés potentiels.

Forte croissance dans plusieurs filières

Le riz conserve sa position de deuxième exportateur mondial, derrière l’Inde. En sept mois, le Vietnam a exporté 5,5 millions de tonnes pour une valeur de 2,8 milliards de dollars, soit une hausse de 3,1% en volume malgré une baisse de 19% des prix due au recul du prix mondial. L’ensemble de l’année 2025 devrait atteindre 8,8 millions de tonnes exportées.

Photo : VNA/CVN

Le café a enregistré des prix records, atteignant par moments 5.850 dollars/tonne. Le pays a exporté 1,1 million de tonnes, en hausse de 66% par rapport à l’an passé, l’Europe restant le principal marché avec 670.000 tonnes et un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars.

Les produits halieutiques ont également connu une progression notable, atteignant 6,22 milliards de dollars (+17,2%). La reprise des marchés chinois, de l’ASEAN et du Japon, ainsi que les signaux positifs liés à la levée de certains obstacles techniques par l’UE, ouvrent de nouvelles perspectives de croissance pour les produits transformés à forte valeur ajoutée.

Des défis à relever

Malgré ces signaux encourageants, la production et l’exportation restent confrontées à plusieurs difficultés. Depuis août 2025, les États-Unis appliquent un droit de rétorsion de 20% sur certains produits, les fruits et légumes étant les plus touchés. Les États-Unis représentent actuellement 8,42% des exportations vietnamiennes de fruits et légumes et constituent un marché en forte croissance, mais la pénétration auprès des consommateurs locaux reste limitée, la plupart des produits étant destinés aux communautés vietnamiennes ou d’origine asiatique.

En Chine, les opportunités d’exportation se renforcent avec la diversification des sources d’approvisionnement, mais ce pays renforce aussi ses exigences en matière de qualité, de sécurité alimentaire et de traçabilité, ce qui impose aux exportateurs vietnamiens de s’adapter strictement.

Solutions à court et long terme

Photo : VNA/CVN

À court terme, les experts recommandent aux entreprises d’accélérer l’exécution des contrats vers les États-Unis durant la période de prolongation avant l’application des droits, tout en élargissant leurs débouchés vers l’Afrique et le Moyen-Orient. La poursuite des négociations pour réduire les droits sur les fruits et légumes exportés vers les États-Unis, l’extension des exportations officielles vers la Chine et la levée du "carton jaune" IUU figurent parmi les priorités urgentes.

À plus long terme, le secteur des fruits et légumes doit investir dans des produits transformés pratiques, sains et adaptés aux goûts locaux, afin d’augmenter la valeur ajoutée tout en réduisant les coûts de transport, les pertes post-récolte et en prolongeant la durée de conservation. Les filières agricoles, sylvicoles et halieutiques dans leur ensemble doivent renforcer l’application des technologies de pointe dans la production, la transformation et la conservation, diversifier les produits et les emballages, et développer des marques spécifiques à chaque marché. La création de zones de production centralisées répondant aux normes internationales est également essentielle pour garantir une qualité constante et répondre aux exigences croissantes des marchés importateurs.

Objectif et détermination

Le ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a affirmé que, malgré les défis, les exportations agricoles, sylvicoles et halieutiques restent un pilier de la croissance du secteur et contribuent de manière significative aux exportations nationales. Le ministère vise une croissance supérieure à 4%, avec un chiffre d’affaires à l’exportation supérieur à 65 milliards de dollars, et ambitionne d’atteindre 70 milliards de dollars en 2025.

Il a souligné que cette période présente à la fois des défis et des opportunités. Avec l’engagement de toutes les parties prenantes, le développement des exportations est tout à fait réalisable. Dans les mois à venir, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coopération avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère des Affaires étrangères, organisera des conférences de promotion commerciale ciblées pour chaque marché clé, en adoptant des approches adaptées à chaque partenaire afin de tirer pleinement parti du potentiel de croissance et de renforcer la position des produits agricoles, sylvicoles et halieutiques vietnamiens sur la scène internationale.

VNA/CVN