Vietbuild Hô Chi Minh-Ville : le rendez-vous des technologies avancées

Le 14 août, à Hô Chi Minh-Ville, s’est tenue la cérémonie d’ouverture du Salon international Vietbuild, placé sous le thème «Immobilier - Architecture et aménagement intérieur et extérieur».

Dans son discours lors de l’événement, Nguyên Văn Sinh, vice-ministre de la Construction, a déclaré que le Salon international Vietbuild constituait une activité concrète et pratique, contribuant à la mise en œuvre des orientations et politiques de l’État en matière de développement du secteur de la construction, de l’immobilier, de la promotion commerciale, du transfert de technologies et de la coopération en matière d’investissement. Il s’agit également d’un terrain d’échanges professionnel utile et efficace permettant aux entreprises d’élargir leur coopération, de rechercher des partenaires, de développer des relations commerciales et de se tenir informées des nouvelles tendances technologiques.

Selon le comité d’organisation, l’exposition réunit près de 1400 stands de 300 entreprises, présentant des milliers de nouveaux produits, des technologies de pointe et des marques réputées dans les domaines de la construction, de l’immobilier, ainsi que de l’aménagement intérieur et extérieur.

Parmi les secteurs représentés figurent notamment les équipements de cuisine, les appareils électriques, les portes et accessoires, les matériaux de construction, les machines industrielles, les machines de transformation du bois, l’énergie solaire, etc.

L’événement propose également des activités de promotion commerciale, de transfert de technologie, des séminaires spécialisés et des programmes d’échanges directs sur les stands. C’est une occasion pour les entreprises de proposer des services de conseil en conception, de présenter leurs produits, de signer des accords de coopération, de promouvoir l’innovation et de produire des gammes de produits technologiques de pointe, respectueux de l’environnement et conformes aux tendances de développement vert et durable.

D’après les observations, la plupart des produits exposés ont été soigneusement étudiés par les entreprises, en tenant compte des besoins réels du marché du logement, de la construction et de la décoration intérieure et extérieure. Les gammes de matériaux de construction, d’architecture et d’aménagement ont été améliorées en termes de design, de fonctionnalités et de qualité, afin de s’adapter aux spécificités de chaque région.

Les visiteurs du salon peuvent découvrir un large éventail de produits et services nécessaires à la construction et à l’aménagement complet d’une maison, provenant de marques fiables et réputées, nationales comme internationales. De nombreux clients et entreprises estiment que Vietbuild est un rendez-vous incontournable pour les nouveaux projets, une source d’inspiration pour des espaces de vie modernes, intelligents et confortables.

La majorité des entreprises participantes proposent cette année des promotions, avec des réductions de 15 à 50 % sur les produits de construction, d’aménagement intérieur et extérieur, ainsi que sur les articles ménagers, afin de stimuler la consommation.

L’événement se déroule jusqu’au 18 août au Centre international d’exposition et de conférences Sky Expo Vietnam (Parc logiciel Quang Trung, quartier Trung Mỹ Tây, Hô Chi Minh-Ville).

Texte et photo : Minh Thu/CVN