Retour en force des exportations de bois et de produits dérivés

>> Le bois vietnamien présent pour la première fois au salon Source Garden

>> L’industrie du bois vise 15,2 milliards d'USD à l’export mais des défis persistent

>> Entreprises vietnamiennes au Salon international de l'alimentation et des boissons

Selon Triêu Van Luc, directeur adjoint du Département des forêts du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au cours des huit premiers mois de 2024, les exportations de bois et de produits forestiers étaient estimées à 10,2 milliards d’USD, en hausse de 20,6% sur un an. Ledit ministère a fixé comme objectif cette année 14,2 milliards d’USD d’exportations de bois et de produits dérivés, soit une augmentation de 6% par rapport à 2023.

Les plus grands marchés d’exportation ont tous enregistré une croissance positive par rapport à la même période de l’année dernière. Les États-Unis, le plus grand débouché, ont connu une croissance de 25,9%, atteignant plus de

5,5 milliards d’USD au cours des huit premiers mois de 2024. La Chine, avec 1,2 milliard d’USD, a affiché une hausse de 39% en rythme annuel, devant le Japon avec 961 millions d’USD, en hausse de 1,4%.

Photo : VNA/CVN

De bons signes sont observés

Les nombreux signes positifs s’expliquent notamment par une main-d’œuvre hautement qualifiée, une source abondante de matières premières et des exportations de bois légal répondant aux règlements de traçabilité.

Le marché mondial du meuble est estimé à 405 milliards d’USD par an. Les besoins en bois et produits dérivés s’élèvent à 230 milliards d’USD alors que les exportations vietnamiennes représentent à peine plus de 6%. Les accords de libre-échange signés par le Vietnam continuent d’être un “coup de pouce” pour l’industrie du bois. Chaque année, les matières premières exploitées sur 3,93 millions d’hectares de forêts dans le pays peuvent fournir plus de 30 millions de mètres cubes de bois destinés à la transformation et à l’exportation.

En 2024, l’industrie du bois fixe un objectif d’exportation de 15,2 milliards d’USD, soit une augmentation de 6% sur un an. “Les meubles vietnamiens en bois sont actuellement présents dans 140 pays et territoires”, a indiqué le directeur du Département de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu. Il a noté que les prévisions de croissance de la demande de meubles d’extérieur en bois proviennent de la tendance des consommateurs à privilégier de plus en plus les matériaux d’origine naturelle et respectueux de l’environnement.

Nguyên Quôc Khanh, président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville, a remarqué que l’industrie de transformation du bois et de l’ameublement au Vietnam était actuellement l’une de celles qui affichaient l’excédent commercial le plus important. Malgré la réduction du chiffre d’affaires à l’exportation en 2023, ce secteur a toujours généré un excédent commercial de plus de 10 milliards d’USD. La demande à long terme continuera d’augmenter. Les entreprises domestiques doivent disposer de solutions leur permettant d’élargir progressivement leur part de marché sur les débouchés importants, ainsi que d’explorer constamment de nouveaux potentiels.

Dô Xuân Lâp, président de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers a rappelé que le Vietnam était l’un des principaux exportateurs de bois au monde. Le bois vietnamien est présent dans 170 pays et territoires à travers le monde, pénétrant davantage certains marchés clés, notamment aux États-Unis, en Europe, en République de Corée et au Japon et gagnant en présence sur les marchés émergents comme au Moyen-Orient ou encore en Inde. Il a souligné que le pays a consolidé sa position sur le marché mondial du bois grâce à ses avantages en matière de développement forestier, de politiques de soutien et d’adhésion aux accords de libre-échange. En outre, les entreprises vietnamiennes investissent dans les nouvelles technologies et la transformation numérique pour développer de nouveaux produits et services et améliorer leur compétitivité, leur efficacité et leur productivité.

Créer des produits à forte valeur ajoutée

Les exportations vietnamiennes de bois et de meubles en bois sont confrontées à de nombreux défis à court terme, mais il est encore possible d’accroître leur part de marché dans l’avenir. Il est important que les entreprises innovent rapidement, investissent dans la recherche, le développement et la conception, afin de créer des produits à forte valeur ajoutée.

Le succès de l’industrie vietnamienne du bois peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Premièrement, le positionnement stratégique du pays en tant que principal exportateur de bois et de produits dérivés lui a permis d’étendre sa présence sur le marché mondial. Deuxièmement, les politiques de développement forestier du Vietnam, les initiatives de soutien aux entreprises et une série d’accords de libre-échange ont créé un environnement favorable à la croissance de l’industrie du bois.

Les abondantes ressources forestières du pays, associées à sa main-d’œuvre compétitive et à son accès aux matières premières, ont encore renforcé sa compétitivité à l’exportation. En outre, l’industrie du bois a adopté les avancées technologiques et la transformation numérique en investissant dans le développement de nouveaux produits, l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité. Cette approche proactive a permis aux entreprises domestiques de répondre plus efficacement aux demandes changeantes des marchés nationaux et internationaux.

Tô Xuân Phuc, directeur exécutif du Programme sur la politique commerciale forestière de l’organisation américaine Forest Trends, a remarqué que l’industrie du bois se rétablirait progressivement en 2024 à mesure que la demande augmenterait.

Malgré sa trajectoire de croissance impressionnante, l’industrie du bois se heurte à des obstacles considérables, car les principaux marchés d’exportation durcissent leurs réglementations concernant l’origine et la légalité des produits en bois. Les préoccupations concernant la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et la durabilité environnementale nécessitent des contrôles intenses constituant de vrais défis pour les exportateurs vietnamiens. En outre, le risque de fraude commerciale et de falsification de l’origine des produits a augmenté, compliquant davantage les opérations de l’industrie. La concurrence féroce est également un challenge pour les exportateurs vietnamiens de meubles en bois.

Pour résoudre ces problèmes, les acteurs de l’industrie du bois soulignent la nécessité d’une approche globale qui donne la priorité aux pratiques durables, à la transparence et à l’innovation. Le respect des réglementations environnementales et des normes de traçabilité est devenu un impératif crucial pour les entreprises vietnamiennes, qui cherchent à maintenir leur accès aux marchés mondiaux lucratifs.

Même si l’industrie vietnamienne du bois a connu une croissance remarquable, sa dépendance à l’égard d’une main-d’œuvre et de matières premières à faibles coûts a limité la valeur ajoutée de ses produits. La majorité des entreprises opèrent à petite échelle, traitant principalement les commandes et les conceptions dictées par les distributeurs étrangers. Ce modèle a limité la capacité du secteur à construire des marques fortes et à s’adapter efficacement aux fluctuations du marché. Pour relever ce défi, les experts du secteur plaident en faveur d’un investissement accru dans la conception des produits, la créativité et l’innovation. En diversifiant leurs offres, les entreprises vietnamiennes peuvent augmenter la valeur ajoutée ainsi que la valeur de la marque et sa reconnaissance sur le marché international hautement concurrentiel.

Photo : VNA/CVN

Pour un développement durable

Il est encourageant de constater que ces dernières années, plusieurs entreprises de l’industrie du bois ont effectué des recherches actives sur les tendances du marché en passant de la transformation pour l’exportation à la conception de produits esthétiquement attrayants et de qualité exceptionnelle. Ce pivot stratégique a suscité une reconnaissance internationale indiquant que l’industrie vietnamienne de transformation du bois et de la confection de meubles est sur la bonne voie pour augmenter à la fois le chiffre d’affaires à l’exportation et la valeur de sa marque sur la scène internationale.

Alors que les États-Unis restent le marché crucial pour l’industrie du bois, les entreprises vietnamiennes cherchent activement à étendre leur présence sur d’autres marchés potentiels. En diversifiant leurs portefeuilles d’exportations, elles peuvent minimiser l’impact de la volatilité des marchés et assurer une croissance et une stabilité de long terme. Cette approche stratégique s’aligne sur les objectifs plus larges de l’industrie, visant à améliorer la compétitivité, la résilience et le développement durable, pour positionner le Vietnam comme un pays mondialement reconnu pour son bois et ses produits dérivés de qualité.

Thê Linh/CVN