Gia Lai : feu vert au port stratégique de Phu My

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a officiellement approuvé, le 13 août, le lancement de la première phase du port de Phu My, un projet ambitieux d’une valeur de plus de 6.000 milliards de dôngs (soit plus de 228 millions de dollars).

>> À Gia Lai, la culture des bananiers transforme l’économie locale

>> Gia Lai et Binh Dinh : vers une fusion stratégique pour un développement puissant et durable

>> Gia Lai attire 2,2 milliards de dollars d’investissements en sept premiers mois de 2025

Photo : Câm Ai/CVN

Implanté dans la commune de Phu My Dông, le futur port s’étendra sur 205 hectares, dont 60 ha de terres et 145 ha de surface maritime. Les travaux sont programmés pour débuter en septembre 2026, avec une mise en service envisagée en octobre 2028.

Véritable levier de développement régional, ce port jouera un rôle clé dans l’édification d’un pôle urbanistique, industriel et portuaire intégré. Il sera directement relié à la zone industrielle de Phu My, facilitant le transport de marchandises, de conteneurs, de matériaux, ainsi que de cargaisons liquides et gazeuses.

Cette connexion stratégique vise à répondre aux besoins croissants en matière de logistique, tout en renforçant l’attractivité économique de la région et en stimulant la connectivité interrégionale. À l’horizon 2030, le volume de marchandises transitant par le port devrait s’élever entre 3,8 et 4,4 millions de tonnes par an.

Dès sa mise en service en 2028, la capacité d'exploitation annuelle sera comprise entre 2,4 et 3,0 millions de tonnes pour les marchandises générales et les conteneurs, et environ 1,4 million de tonnes pour les cargaisons liquides et gazeuses.

Par ailleurs, la province de gia Lai lancera les travaux de la première phase de la zone industrielle de Phu My le 19 août, un événement marquant la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale. Porté par le groupe d'investissement Phu My, ce projet de zone industrielle s'étendra sur plus de 436 hectares avec un investissement dépassant les 4.500 milliards de dôngs (environ 152 millions de dollars).

VNA/CVN