Taxes américaines : le Vietnam cherche de nouveaux débouchés

Face aux nouvelles taxes imposées par les États-Unis sur certains produits, de nombreuses entreprises vietnamiennes font preuve d’une remarquable capacité d’adaptation. Elles restructurent leurs chaînes d'approvisionnement et cherchent à étendre leurs exportations vers d'autres marchés, transformant ainsi ces défis en opportunités.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trân Thiên Thanh, directrice de la Société de commerce et de production Thiên Thanh Bình, explique que son entreprise a commencé à revoir sa chaîne d'approvisionnement afin d’augmenter la part des produits nationaux et de se préparer aux normes ESG (environnement, social, gouvernance). Selon elle, ces exigences sont devenues incontournables pour exporter vers les grands marchés, tout en représentant une tendance de fond visant à améliorer la transparence et l’image de marque des produits vietnamiens.

Outre la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise ajuste également sa stratégie de marché. "Si le marché américain est momentanément moins favorable, nous intensifions notre présence sur les marchés européen, japonais et taïwanais, où nous disposons déjà de partenariats solides", précise Nguyên Trân Thiên Thanh.

Cette approche est partagée par d’autres grandes entreprises. Phung Van Sâm, président du groupe Hanfimex, reconnaît que les taxes américaines désavantagent son entreprise face à des concurrents comme le Brésil, l’Indonésie ou le Cambodge. En réponse, Hanfimex se tourne vers les marchés asiatiques, qui offrent des avantages logistiques et financiers. L'entreprise étend également ses activités en Europe et en Afrique, en mettant l’accent sur la qualité des produits et l’optimisation de la chaîne logistique, plutôt que sur la concurrence par les prix.

De son côté, la société de produits en bois Thiên Minh a réussi à maintenir sa part de marché dans l'Union européenne, limitant ainsi les impacts des changements de politique des États-Unis. Les exportations vers l’UE représentent 60 à 70% de son chiffre d’affaires total.

Selon Dô Ngoc Hung, conseiller commercial du Vietnam aux États-Unis, malgré les nouvelles taxes, le Vietnam reste un acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. De grands groupes comme Walmart et Amazon considèrent le Vietnam comme un maillon important. Pour en profiter, les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur l'automatisation, les normes ESG et le développement de leur marque. Le responsable a conclu que ces défis sont une occasion de se restructurer et de construire des marques durables.

VNA/CVN