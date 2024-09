Signes encourageants pour la filière bois

>> Les exportations de bois atteindront un record de 18 milliards d'USD cette année

>> Les exportations de bois vietnamiens affichent une croissance positive

>> De signes positifs pour les exportations vietnamiennes de bois

Photo d'archives : VNA/CVN

Selon Triêu Van Luc, directeur adjoint du Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des huit premiers mois de l’année, les exportations de bois et de produits forestiers étaient estimées à près de 10,2 milliards d'USD, dont 6,97 milliards d'USD pour les seuls produits du bois.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a fixé comme objectif cette année 14,2 milliards d'USD d'exportation de bois et de produits dérivés, soit une augmentation de 6% par rapport à 2023. À ce jour, 67% de l’objectif fixé est atteint, a indiqué Triêu Van Luc.

Les plus grands marchés d'exportation ont tous enregistré une croissance positive par rapport à la même période de l'année dernière. Les États-Unis - le plus grand marché - ont connu une croissance de 25,9%, atteignant plus de 5,5 milliards d'USD au cours des 8 premiers mois de 2024. La Chine, avec 1,2 milliard d'USD, a affiché une hausse de 39% en rythme annuel, devant le Japon (961 millions d'USD, +1,4%)...

Les nombreux signes positifs en ce qui concerne les exportations s'expliquent notamment par une main-d'œuvre hautement qualifiée, une source abondante de matières premières et des importations de bois légal répondant aux règlements de traçabilité.

Cependant, Dô Xuân Lâp, président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), a déclaré que la situation mondiale devrait continuer à connaître des fluctuations complexes et imprévisibles, avec des facteurs de risque et d'incertitude accrus.

Les principaux marchés d'exportation du Vietnam, tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon et la République de Corée, continueraient de faire face à des difficultés économiques.

En outre, la hausse des tarifs de fret maritime entraîne une augmentation du prix des matières premières, affectant les coûts de production et donc les prix de vente.

Selon des experts, pour que la filière bois profite au mieux des opportunités au cours des derniers mois de 2024, les entreprises doivent améliorer leur compétitivité en promouvant les solutions technologiques, la réduction des émissions, la transformation numérique, le développement des marchés et la construction de normes de contrôle intérieur...

VNA/CVN