Gia Lai : les pêcheurs en première ligne pour lever le "carton jaune" de l’UE

En réponse aux exigences de la Commission européenne visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les pêcheurs de la province de Gia Lai ont opéré un changement radical de comportement.

Désormais, les pêcheurs de Gia Lai considèrent le respect strict des lois maritimes non seulement comme une obligation, mais aussi comme une responsabilité collective pour protéger leur métier et l’image du pays.

Abandonnant les méthodes traditionnelles, les pêcheurs de Gia Lai suivent désormais scrupuleusement la réglementation, notamment l’obligation de signaler chaque sortie et retour en mer, ainsi que l’installation et le maintien des dispositifs de suivi électronique pendant toute la durée de la pêche.

"La levée du carton jaune ne doit pas reposer uniquement sur les autorités. Nous, pêcheurs, respectons pleinement les lois en vigueur durant nos opérations. Nous ne pêchons que dans les eaux autorisées, sans jamais empiéter sur les zones étrangères. Nous tenons des journaux de bord précis et activons en permanence les dispositifs de suivi. Nous faisons aussi systématiquement rapport aux autorités lors du départ et du retour", affirme Vo Van Thanh, capitaine du navire BĐ 96894 TS.

Même vigilance du côté de Dô Nhu Thanh, capitaine du navire BĐ 93422 TS, qui insiste sur l’importance des contrôles techniques avant de prendre la mer : "Ce contrôle est crucial. En cas de dysfonctionnement, le navire risque d’empiéter involontairement sur les eaux étrangères, ce qui peut entraîner arrestation, sanctions pénales, confiscation du bateau, et compromettre la levée de la carte jaune pour tout le pays".

"Certains bateaux continuent malheureusement d’enfreindre les zones étrangères, ce qui nuit gravement à la réputation et aux efforts des pêcheurs respectueux de la loi. J’appelle tous les pêcheurs vietnamiens à davantage de conscience et au respect strict des règles pour accélérer la levée de cette sanction. Seule la levée de la carte jaune permettra d’assurer la stabilité du marché des produits de la mer et d’améliorer nos conditions de vie", a dit Dô Nhu Thanh.

Conformément aux directives gouvernementales et aux recommandations de la Commission européenne, les autorités de Gia Lai redoublent d’efforts pour encadrer l’activité maritime. La province gère actuellement 5.861 navires, dont 215 identifiés comme à risque élevé d’infraction dans les eaux étrangères. Les infractions diminuent progressivement grâce à la mobilisation des forces de l’ordre et à la répression stricte des contrevenants.

Les contrôles s’intensifient dans les ports clés de Quy Nhơn et Đề Gi, où l’entrée des navires est soumise à une notification préalable d’une heure. Ce délai permet aux gestionnaires portuaires de retracer les parcours de pêche avant d’autoriser le débarquement. Des agents sont ensuite mobilisés pour superviser les opérations.

Dao Xuân Thiên, directeur de la gestion des ports au sein du Service de l’agriculture et de l’environnement de Gia Lai, explique : "Nous avons mis en place des contrôles stricts pour la certification des navires, le suivi des entrées et sorties des ports, ainsi que la supervision des opérations de débarquement, conformément à la réglementation. La notification préalable obligatoire d’une heure avant l’arrivée en port vise à tracer précisément les activités de pêche. En cas d’irrégularité, nous alertons immédiatement la Direction de la pêche et les gardes-frontières pour prendre les mesures appropriées".

Considérant cette période comme cruciale pour lever le carton jaune, les autorités et collectivités locales de Gia Lai déploient actuellement des mesures urgentes pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, notamment en ciblant les navires et pêcheurs locaux susceptibles d’enfreindre les zones maritimes étrangères.

VNA/CVN