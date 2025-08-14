Hô Chi Minh-Ville : la 13e Foire d'exportation du Zhejiang 2025

Le 14 août, dans la mégapole du Sud, la 13 e Foire d'exportation du Zhejiang (Zhejiang Export Fair 2025) a ouvert ses portes au Centre international des expositions et des conférences de Saïgon (SECC).

La Foire d'exportation du Zhejiang 2025, organisée au Vietnam, figure parmi les plus anciennes et les plus importantes foires d'exportation organisées par la province du Zhejiang dans la région de l’ASEAN. Elle s’est tenue sans interruption pendant douze éditions consécutives depuis 2011.

Du 14 au 16 août, cet événement constitue une plateforme majeure pour renforcer les échanges et la coopération entre la province du Zhejiang (Chine) et le Vietnam. Il favorise la compréhension mutuelle et établit des bases solides pour une collaboration à long terme. La tenue de cette foire témoigne du développement continu des relations économiques et commerciales entre le Zhejiang et le Vietnam, tout en contribuant à la promotion internationale des produits de haute qualité issus du Zhejiang.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Vo Hông Son, représentant en chef du Bureau représentatif du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné que le Zhejiang est l'une des provinces chinoises les plus dynamiques sur le plan économique et industriel, avec de nombreux produits de haute qualité reconnus dans le monde entier. Selon lui, la Foire d'exportation du Zhejiang 2025 sert de passerelle essentielle, permettant aux entreprises vietnamiennes et chinoises, notamment celles de la province du Zhejiang, d’élargir leur coopération commerciale et leurs investissements.

Il a ajouté: "La Foire d'exportation du Zhejiang 2025 est un outil stratégique pour renforcer les échanges et la coopération entre le Zhejiang et le Vietnam. L’événement favorise la compréhension mutuelle et prépare le terrain pour des projets communs à long terme. C’est une opportunité précieuse pour les entreprises vietnamiennes d’élargir leur réseau commercial à l’international et de contribuer au développement durable des deux parties."

Plus de 450 stands venus de 15 pays et territoires

La 13e Foire d'import-export du Zhejiang se déroule parallèlement à deux autres événements : le Salon du sport du Vietnam (Vietnam Sport Show 2025) et le Salon du cycle du Vietnam (Vietnam Cycle Expo 2025). Avec une superficie totale de 9.000 m², ces salons internationaux accueillent 450 stands représentant plus de 400 entreprises issues de 15 pays et territoires. Ils s’annoncent comme une destination incontournable pour les entreprises et les visiteurs, proposant quatre grandes catégories de produits : véhicules deux-roues et accessoires, quincaillerie et pièces détachées, produits de plein air et articles de textile-habillement.

L’événement réunit des marques prestigieuses nationales et internationales, présentant un large éventail de produits allant des équipements et vêtements de sport aux accessoires, appareils de fitness connectés, ainsi qu’aux modèles les plus récents de vélos, véhicules électriques et composants associés.

En plus des espaces d’exposition, le programme de cette année inclut de nombreuses activités interactives, des séminaires spécialisés et des compétitions sportives attractives. Il constitue ainsi une excellente occasion pour les entreprises du secteur de se rencontrer, d’échanger leurs savoir-faire, de découvrir les dernières innovations et de profiter d’un environnement dynamique grâce aux salons Vietnam Sport Show 2025 et Vietnam Cycle Expo 2025.

Selon le comité d'organisation, le Zhejiang est une province hautement développée et occupe une place clé dans l’économie chinoise. De son côté, le Vietnam est l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, affichant un fort potentiel de croissance grâce à son intégration progressive dans l’économie mondiale. La complémentarité des structures économiques du Zhejiang et du Vietnam ouvre de larges perspectives de coopération et de développement durable pour les deux partenaires.

Texte et photos : Tân Dat/CVN